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15 октября 2017, 09:00
Валентина Матвиенко Вячеслав Володин ПАСЕ
Катерина Норсеева

Страсти по Страсбургу

Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин
Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин
фото: Марат Абулхатин / Фотослужба Государственной Думы

Отношения России и Европейского суда по правам человека по-прежнему находятся в острой стадии. Об этом свидетельствуют заявления российских политиков и функционеров. Так, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Россия может отказаться от исполнения решений ЕСПЧ. 

«Если мы не участвуем в выборах судей ЕСПЧ, то решения суда на нас не будут распространяться, так как легитимности суда нет, исходя из того, что мы не были допущены к формированию этого суда, к выбору этого суда», — приводит его слова РБК

На этой же неделе его коллега из верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко сказала, что Россия может игнорировать решения Страсбургского суда со следующего года. Об этом пишет РИА Новости. Спикера Совета Федерации спросили, будет ли Москва признавать решения ЕСПЧ при отсутствии условий для участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«Естественно. Для нас решения Европейского суда не будут легитимными», — сказала она, отметив, что и судьи, избранные без участия российской делегации, и сам новый генеральный секретарь Совета Европы, которого должны выбирать в следующем году, тоже не будут «полностью легитимными».

Между тем, эксперты полагают, что у России не получится игнорировать часть решений ЕСПЧ, при этом оставаясь в Совете Европы. Соглашение о вступлении в него, подписанное Россией в 1996 году, приравнивается по значимости к международным договорам. 

«Каждое государство, которое является членом Совета Европы, в том числе и Россия, подписывая Европейскую конвенцию по правам человека, обязуется выполнять решение Европейского суда по правам человека. Эти решения являются юридически обязательными для выполнения всеми подписавшими странами», — заявила газете «Взгляд» пресс-атташе Совета Европы Татьяна Баева.

Профессиональное сообщество адвокатов негативно восприняло известия из российского парламента о том, что Россия, возможно, не будет выполнять решения ЕСПЧ. 

«Заявление Валентины Ивановны не продумано, а если оно продумано, то, видимо, принято решение, что нужно расставаться с Советом Европы. Я полагаю, что расставание с Советом Европы — это катастрофа для страны», — сказал РБК вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник.

Впрочем, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин объяснил, что решение не окончательное, а Москва готова к поиску компромиссного варианта по изменению регламента Парламентской ассамблеи.

«Мы дверью не хлопаем. Просто мы свою позицию заявили, перестали платить взносы и, третье, высказали мнение по вопросу, связанному с формированием структур, производных от ПАСЕ: это ЕСПЧ, это институт комиссара по правам человека и других», — приводит его слова газета «Ведомости». 

Напомним, что взнос за 2017 год Россия не сделала, поскольку в ПАСЕ частично заблокированы полномочия отечественной делегации. Это произошло в апреле 2014 года после присоединения Крыма. Тогда Россию лишили права голоса, исключили из руководящих органов ПАСЕ и отстранили от работы в миссиях наблюдателей. 

При всем этом проект государственного бюджета РФ на следующий год предусматривает 600 млн рублей на выплаты по решениям ЕСПЧ, это даже больше суммы предыдущего периода на 100 млн рублей. 

С другой стороны, необходимо помнить, что в России решения Страсбургского суда уже и без разрыва отношений с Советом Европы необязательны к исполнению почти два года. В декабре 2015 года был принят закон, который позволяет Конституционному суду блокировать исполнение решений ЕСПЧ.

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