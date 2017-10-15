Министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич на встрече с руководителями клубов «Газеты польской» заявил о том, что комиссия нашла запись момента взрыва в записи бортового самописца Ту-154, в котором погиб президент республики Лех Качиньский. Об этом пишет Polskie Radio.

«Мы нашли в записи одного из самописцев момент взрыва. Он был идентифицирован. Мы занимаемся в настоящее время его анализом и исключением всех возможных других интерпретаций этой электронной записи», — сказал он.

По его словам, к лету 2018 года польские власти обнародуют итоги расследования комиссии и назовут ответственных за крушение президентского самолета.

Скорее всего, речь идет о записи бортовых самописцев, которую властям республики удалось получить в прошлом году.

«У нас есть запись. Она отличается от того, чем мы располагали ранее. Также она отличается от записей с башен и самолета. Здесь есть явное противоречие и это изменяет категорию новостей, которую мы получаем из России», — говорил телеканалу TVP глава комиссии по расследованию авиапроисшествий Вацлав Берчиньский.

В августе власти Польши уже заявляли о том, что причиной крушения президентского борта мог быть взрыв.

«Разрушение крыла началось до столкновения с березой. Многочисленные повреждения левого крыла Ту-154 имеют следы взрыва», — сообщало издание Rzeczpospolita со ссылкой на заключение подкомиссии.

Напомним, что авиакатастрофа самолета Ту-154М произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском. Тогда на борту лайнера находились президент Польши Лех Качиньский и другие представители официальной делегации страны. Самолет летел из Варшавы в Катынь, но из-за плохих погодных условий пилот принял решение совершить посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». Однако лайнер вышел на посадку раньше, чем нужно было, и не долетел до полосы, столкнувшись с деревьями. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту люди — 96 человек. Расследование проводил Межгосударственный авиационный комитет, который в 2011 году назвал основной причиной падения ошибку экипажа.

На несколько лет выводы комиссии были единственными и основными, однако после того, как в 2015 году к власти в Польше пришла партия «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского, родного брата погибшего президента, в республике было начато новое расследование. Причем почти сразу же новой основной версией польской комиссии по инциденту стал именно взрыв, правда, в отличие от текущей ситуации изначально официальная Варшава никак не аргументировала свои доводы.