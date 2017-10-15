Несносный Харви

Скандал вокруг Харви Вайнштейна набирает обороты. Оскароносного продюсера, на которого со всех сторон сыплются обвинения в сексуальных домогательствах, исключили из Британской академии кино и телевизионных искусств и Американской киноакадемии, выгнали из основанной им же компании и вот-вот отберут орден Почетного легиона.

Все началось с журналистского расследования. The New York Times опубликовал материал о том, что Харви Вайнштейн на протяжении многих лет позволял себе сексуальные домогательства в отношении молодых актрис и подчиненных, а затем откупался от них во избежание огласки.

О приставаниях продюсера рассказали, в числе прочих даже Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, а Азия Ардженто и вовсе обвинила Вайнштейна в насильственных действиях сексуального характера. Ромола Гарай, известная по ролям в «Искуплении» Джо Райта и «Ангеле» Франсуа Озона, рассказала, что после прослушивания на роль она была вынуждена пройти «персональное интервью» у Харви Вайнштейна: в гостиничном номере, где он встретил ее в халате. Розанна Аркетт рассказала, что сумела дать отпор Вайнштейну, но это стоило ей роли, на которую она уже была подписана.

Вайнштейн отверг большую часть прозвучавших в его адрес обвинений, однако счел нужным публично покаяться, чтобы остаться на плаву. NY Times опубликовал выдержки из письма продюсера, в котором говорилось: ««Если я пройду через психотерапию и возьму курс психологических консультаций, как это делали другие люди, думаю, мне дадут второй шанс».

Однако киноиндустрия второго шанса дать не пожелала. Вайнштейна уволили из The Weinstein Company – причем в принятии этого решения сыграл свою роль и брат Харви, Боб, с которым он в конце 70-х основал киностудию Miramax. Затем продюсера исключили из Американской и Британской киноакадемий.

В пресс-службе Елисейского дворца заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает вопрос о лишении Вайнштейна ордена Почетного легиона, поскольку поведение продюсера «противоречит оказанной ему чести».

Обвинения в адрес Вайнштейна вызвали мощный резонанс. Мэрил Стрип назвала приписываемое продюсеру поведение отвратительным, однако отметила, что в этом нет чего-либо необычного. «Кастинг на диване» – по-прежнему обычное явление в Голливуде, подтверждает и Гленн Клоуз. Тем не менее, поведение Вайнштейна осудили Бен Аффлек, Майкл Китон, Марк Руффало, Джордж Клуни, Кевин Смит Сет Роген, Кейт Уинслетт, Джуди Денч и многие другие.

Ситуацию прокомментировала даже экс-госсекретарь США и кандидат в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон: «Поведение, описанное женщинами, недопустимо. Их смелость и поддержка общественности очень важны для того, чтобы подобные вещи не повторялись».

Вуди Аллен умудрился пожалеть и одну, и другую стороны конфликта: «Вся эта история с Харви Вайнштейном очень грустная для всех, кто к ней причастен. Трагичная – для бедных женщин, причастных к ней, грустная – для Харви, так как в его жизни теперь все наперекосяк».

Впрочем, нашлись и защитники. Дизайнер Донна Каран заявила, что многие женщины сексуальным внешним видом сами напрашиваются на приставания – впрочем, позднее Каран заявила, что ее слова вырваны из контекста.

Жена Вайнштейна, дизайнер марки Marchesa Джорджина Чапмен сначала поддержала супруга – во всяком случае, сам он заявил, будто после «очень жестких» разговоров о случившемся жена «дала ему пинка», чтобы он исправился. Однако 10 октября Джорджина объявила, что бросает Вайнштейна: «Мое сердце обливается кровью из-за всех женщин, которым пришлось перенести эти ужасные страдания».

Тем временем Вайнштейн решил прибегнуть к помощи специалистов: 65-летний продюсер отправился в реабилитационный центр в Аризоне – лечиться от «сексуальной зависимости», рассказали журналистам источники, знакомые с ситуацией. Официального подтверждения этой информации нет.