Национальный антитеррористический комитет распространил сообщение о том, что 13 и 14 октября в Москве и Махачкале силами сотрудников МВД и ФСБ были задержаны четверо членов так называемой спящей ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Все четверо — выходцы из Дагестана, которые готовили резонансные теракты в городах РФ. По данным НАК, боевики собирались устроить акции устрашения в Дагестане в местах массового скопления. Планировалось, что они будут использовать холодное оружие и самодельные взрывные устройства, а также нападут на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. На допросах они признались в том, что контактировали с эмиссарами запрещенной в России организации ИГИЛ.

«В Махачкале обнаружены два тайника, принадлежавшие преступникам, в которых находились три готовых к применению СВУ. По данному факту следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовных дел», — сообщила пресс-служба НАК.

РИА Новости публикует видео, которое распространил антитеррористический комитет. На записи трое из задержанных исламистов рассказывают, как собирали взрывчатку.

«Мы с Фатимом посмотрели, как изготавливается коктейль Молотова. И в гараже мы собрались и начали изготавливать. Я должен был поехать в Среднюю Азию и отдать часть денег, они должны были мне дать оружие. Мы планировали с этим оружием нападать на сотрудников правоохранительных органов и вместе попасть в рай», — говорит на видео один из экстремистов.

Один из задержанных также признается, что обучались они дистанционно — смотрели видеоролики, опубликованные в интернете.

«Смотрел видеоролики, там объявляли, что нужно совершать здесь, по местности, если вы не можете уехать», — рассказал участник банды.

Действительно, ранее неоднократно силовики предупреждали об опасности роликов, которые смотрят экстремисты-одиночки. Действительно, на видео подобного плана в Сети радикалы убивают жертв, попутно объясняя, куда лучше наносить удары ножом, чтобы сделать человеку больнее, причинить его здоровью больше вреда.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявлял, что террористы-вербовщики все чаще используют для пропаганды и набора новых экстремистов интернет.

«Практически все действующие международные террористические организации ведут свою пропаганду в глобальной сети. Общее количество их сайтов к настоящему времени превысило 10 тысяч. В социальных сетях, в том числе в их русскоязычном сегменте, бандитами создаются закрытые группы, с позиций которых ведутся психологическая обработка и вовлечение в террористическую деятельность новых сторонников, сбор финансовых средств, обучение способам совершения диверсионно-террористических актов и тактике ведения боевых действий против подразделений спецслужб», — приводит слова главы ведомства ТАСС.

Позднее он уточнил, что с начала 2017 года нейтрализовали 20 террористических «спящих ячеек» на Северном Кавказе.

«В текущем году спецслужбам и правоохранительным органам удалось предотвратить ряд преступлений террористической направленности, выявить и пресечь деятельность 20 «спящих ячеек» и более 120 их членов, преимущественно из числа молодых людей», — цитирует его РИА Новости.

Альтернативные источники в силовых структурах также ранее сообщали о том, что задержания экстремистов происходят регулярно.

«По данным ФСБ, в 2016 году в России предотвращено 42 теракта, в ходе спецопераций нейтрализовано 129 боевиков, в их числе 22 главаря, задержано 898 бандитов и их пособников. Ежедневно только в Москве и области задерживается по 3-4 человека, желающих воевать за ИГ (запрещена в России)», — сообщает телеграм-канал «Опер слил».