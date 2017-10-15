Консультативный комитет Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовал одобрить метод генетической терапии амавроза Лебера – врожденной патологии сетчатки, которая неминуемо ведет к полной слепоте.

Болезнь, о которой идет речь, описал немецкий офтальмолог Теодор фон Лебер в 1869 году. У людей с амаврозом Лебера и органы зрения, и нервные пути, ведущие от глаза в мозг, и отвечающие за зрения нейроны мозга в полном порядке. Однако зрение у них утрачивается, поскольку в их сетчатке гибнут и не восстанавливаются светочувствительные клетки. Причина этого кроется в мутации гена, ответственного за правильное развитие этих клеток, чаще всего это ген RPE65. Существует 189 различных вариантов мутаций, ведущих к амаврозу Лебера. Правда, 146 из них встретились на практике всего по одному разу, а за 70 % случаев болезни отвечают всего восемь типов мутаций. В зависимости от конкретной мутации человек может уже родиться слепым, утратить зрение в первые месяцы жизни, а есть и случаи, когда клетки сетчатки гибнут медленно, и тогда слепота наступает примерно к 30 годам. Амавроз Лебера достаточно редок. Встречается это расстройство, по разным данным, у одного новорожденного на 40 тысяч или даже на 81 тысячу. До появления генной терапии амавроз Лебера был полностью неизлечим.

Цель генной терапии состоит в том, чтобы заменить у пациента дефектную копию гена на функциональную или хотя бы доставить в его организм достаточное количество нормальных копий гена, чтобы они работали вместо его собственных. Ранее мы неоднократно рассказывали об опытах применения генной терапии для лечения лейкоза, серповидноклеточной анемии, адренолейкодистрофии, муковисцидоза, наследственной глухоты, бета-талассемии, гемофилии и других болезней. Опыты по лечению амавроза Лебера начались во середине 2000-х годов. Сначала они проводились на животных, у которых имелись аналогичные мутации, нарушающие восстановление клеток сетчатки. В 2006 году Сью Семпл-Роуланд (Sue Semple-Rowland) из Флоридского университета и ее коллеги смогли восстановить зрение шести из семи подопытным цыплятам. Нужная генетическая конструкция вводилась им в эмбриональном периоде при помощи специально сконструированного вируса. Французские ученые в том же году провели успешный эксперимент на собаках.

В 2008 году о своем эксперименте по применению генной терапии амавроза Лебера у людей рассказали сотрудники Офтальмологической больницы Мурфилдса (Moorfields Eye Hospital) и Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона (Institute of Ophthalmology). Руководили экспериментом специалист по генной терапии профессор Робин Али (Robin Ali) и хирург-офтальмолог Джеймс Бейнбридж (James W.B. Bainbridge), результаты его были описаны в статье, которую опубликовал The New England Journal of Medicine. Коллектив ученых работал с пациентами, у которых была разновидность амавроза Лебера, проявляющаяся не сразу после рождения, а постепенно. У них было три пациента возрастом от 17 до 23 лет с мутацией в гене RPE65 и нарастающей потерей зрения. Имя сделали инъекцию вируса, содержащего исправленную версию гена, под сетчатку глаза (так называемая «субретинальная инъекция»). Спустя несколько месяцев проверка показала, что у двух пациентов улучшения зрения не последовало, но и прогресса болезни не наблюдалось. А вот у третьего, 17-летнего Стивена Ховарта, зрение значительно улучшилось. До терапии Стивен испытывал особые трудности с сумеречным зрением. Ночью в городе он мог видеть только яркие пятна света: уличные фонари и фары автомобилей. В слабоосвещенной комнате он двигался только ощупью, а на улицу по ночам и вовсе не выходил. После генной терапии он стал с легкостью преодолевать специальный затемненный лабиринт, в котором раньше проходил лишь метр за минуту. На ночной городской улице Стивен стал различать тротуар, дорожную разметку, стены домов, дорожные знаки, даже трещины в асфальте. Он осмелел настолько, что решился совершать ночные прогулки по родному городу.

Для генной терапии амавроза Лебера используется модифицированный аденоассоциированный вирус, который выращивается в клеточной культуре HEK 293. Вирус снабжается комплиментарной ДНК, содержащий работающую версию гена RPE65. В 2009 году были опубликованы результаты первой фазы клинических испытаний этого метода терапии, проведенных Пенсильванским университетом и Детской больницей Филадельфии. Возглавляли работу Джин Беннетт (Jean E. Bennett), Альберт Магуайр (Albert Maguire), Кэтрин Хай (Katherine High) и Фрейзер Райт (J. Fraser Wright). Участвовало 12 пациентов возрастом от 8 до 44 лет. В качестве меры предосторожности вирусный препарат вводился только в один из глаз. Улучшение зрения в итоге наблюдалось у всех двенадцати пациентов, причем у детей прогресс был большим, чем у взрослых.

После успешных результатов последующих опытов, в 2013 году в Пенсильванском университете была создана компания Spark therapeutics для доведения этого метода терапии до реального применения. Метод назвали Voretigene neparvovec (сейчас в качестве коммерческого названия взято слово Luxturna). Параллельно во Флориде Сэмюэль Джекобсон (Samuel Jacobson) и Уильям Хаусвирт (William Hauswirth) провели независимое испытание на двенадцати пациентах при поддержке Национального института зрения США. В отличие от пенсильванских экспериментов инъекция препарата делалась не в центральную ямку сетчатки, которая в норме является ее самым чувствительным к свету участком и обеспечивает центральное поле зрение (желтое пятно), а чуть ниже. В результате у пациентов зрение улучшалось, но область самого четкого зрения оказывалась смещенной к тому месту, где был введен препарат.

В августе этого года Spark therapeutics опубликовала результаты уже третьей фазы клинических испытаний. Они вновь оказались успешными. По расчетам ученых модифицированный вирус может сохраняться в зоне сетчатки и обеспечивать правильную работу гена длительное время, в течение как минимум нескольких лет. Теперь заявку компании на официальную регистрацию своего метода рассмотрел состоящий из шестнадцати человек консультативный комитет по клеточной, тканевой и генной терапии при FDA. Это независимый орган и его решения служат только рекомендацией для работников FDA, но вес этих рекомендаций очень высок. За одобрение генной терапии амавроза Лебера члены комитета высказались единогласно. Теперь до 12 января 2018 года FDA должно принять официальное решение, одобрить или нет применение этого метода в клинической практике в США. Если ответ будет положительным, то Luxturna станет первым разрешенным в США методом генной терапии, в котором используется вирусный носитель.

Следует помнить, что Luxturna не излечивает амавроз Лебера полностью и не восстанавливает утраченные клетки сетчатки. Зрение пациентов ограничивается возможностями тех жизнеспособных клеток, которые сохранились у них на момент инъекции. Именно поэтому у детей терапия дает большее улучшение, чем у взрослых. Не до конца ясно, насколько будет долгим эффект. Понадобится ли дополнительная инъекция через десять лет? Или через двадцать?

Непонятно также, сколько будет стоить лечение. Исполнительный директор Spark therapeutics Джефф Марраццо (Jeff Marrazzo) пока не назвал конкретных чисел, но, по оценкам внешних экспертов, подобная терапия будет стоить не менее 475 тысяч долларов.