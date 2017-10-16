В воскресенье в Австрии состоялись парламентские выборы. В результате на первом месте оказалась консервативная Австрийская народная партия (АНП), на втором Социал-демократическая партия (СДП) и на третьем Австрийская партия свободы (АПС). СМИ оживленно обсуждают этот исход. Часть комментаторов больше всего воодушевлены тем, что в парламент в этом году прошла ультраправая АПС, получив наилучший результат начиная с 1999 г. В связи с этим они рассуждают о том, что популизм в ЕС, оказывается, еще не преодолели. Других комментаторов больше всего занимает Себастьян Курц, нынешний министр иностранных дел Австрии и лидер АНП, который, вероятно, станет канцлером Австрии.

The Economist сообщает, что Австрия, по всей видимости, получит консервативное националистическое правительство, возглавляемое, скорее всего, Курцем в качестве канцлера, потому что АНП получила наибольшую долю голосов. Создавать коалицию с СДП, скорее всего, победители едва ли станут — к настоящему моменту отношения у них сложились очень скверные. Поэтому вероятнее сценарий, в котором коалиция и, соответственно, правительство будут представлять собой блок АНП и АПС.

Теперь, после выборов, начнется настоящая борьба за формирование правительства, отмечает автор. В частности, некоторую проблему для Курца представляет нынешний канцлер Австрии социал-демократ Кристиан Керн. По итогам выборов социал-демократы получили больше поддержки, чем ожидалось. Это дает им шанс вступить в коалицию с АПС (раньше, чем коалицию с АПС образует АНП) и таким образом получить возможность формировать правительство. Такой сценарий, по мнению автора, маловероятен, но исключать его нельзя.

Кристиан Керн в день голосования на выборах в парламент Австрии SPÖ/Zach-Kiesling

Еще одна потенциальная проблема — собственно АПС. Ее специфика в том, что она позволяет собой манипулировать, и вопрос в том, кто будет манипулятором. Иными словами, предстоит борьба за то, к кому будет прислушиваться эта партия в принятии внешнеполитических решений. Трудно угадать, заключает автор, каким лидером окажется Курц. Его сторонники считают, что он как раз подходящая фигура для нынешней ситуации. Его противники считают, что он просто оппортунист, который будет идти на поводу у АПС. Кто из них прав, пока неясно.

Летом этого года, пишет Financial Times, мейнстримные лидеры надеялись, что волна популизма миновала. Им казалось, что победа центриста Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции ознаменовала конец этой волны. Но воскресные выборы в Австрии показали, что установившийся после Второй мировой войны политический порядок по-прежнему находится под угрозой. Австрийские выборы часто служат показателем политической ситуации в Европе. Нынешняя конфигурация лишний раз напоминает о том, что двухлетний миграционный кризис дал мощный импульс правым националистическим движениям.

Беженцы на австрийско-словенской границе. 2015 Michael Gubi

FT напоминает, что аналогичная расстановка сил наблюдалась и по итогам немецких выборов. Австрийские состоялись всего через три недели после выборов в Германии, где националистическая партия «Альтернатива для Германии» получила небывало сильную поддержку (13% голосов). Для ультраправой партии в Германии это был наибольший успех со времен Второй мировой войны. Канцлером в Германии была переизбрана Ангела Меркель, но победа была пирровой: консервативный блок получил наихудшие результаты за почти 70 лет. Таким образом, по итогам этих выборов политическое влияние Меркель существенно ослабло, и это особенно значимо ввиду того, что она долгое время воспринималась как оплот центристской политики и один из важнейших лидеров ЕС.

Все это происходит на фоне продолжающейся общественно-политической турбулентности в ЕС. Из недавних эпизодов авторы упоминают кризис в Испании по итогам каталонского референдума, который представляет собой очередное свидетельство нарастающего национализма. Наряду с этим в ЕС по-прежнему сильны противоречия о том, как быть с миллионом беженцев, которые прибыли в него за время начиная с 2015 г. В частности, есть правые правительства в Польше и Венгрии, которые отчаянно сопротивляются приему беженцев, которых ЕС пытается им навязать, чтобы уменьшить нагрузку на Грецию и Италию. Дополнительный фактор нестабильности для ЕС — это продолжающаяся неопределенность с переговорами по отделению Британии, которые неизменно заходят в тупик.

Будапешт, вокзал Келети в сентябре 2015 Michael Gubi

АПС, отмечают авторы, находится в хороших отношениях с правительствами Польши и Венгрии. С другой стороны, Курц во время предвыборной кампании говорил, что видит Австрию в ее традиционной роли связующего звена между европейскими востоком и западом и собирается энергично участвовать в разрешении конфликтов. Но нынешний исход австрийских выборов может стать помехой воплощению планов Макрона по дальнейшей евроинтеграции.