Американский телеканал NBC News опубликовал информацию о том, что бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, возможно, получил три кредита от российского олигарха Олега Дерипаски. По данным журналистов из США, речь идет о трех займах. Все они были выданы офшорным компаниям, которые связаны с Полом Манафортом, фирмой Олега Дерипаски, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

Так, компания Oguster Management Ltd выдала кредит на 27 млн долларов компании Yiakora Ventures Ltd, 7 млн долларов фирме LOAV Advisers Ltd и 27 млн долларов компании Jesand LLC. Телеканал пишет, что кредиты выдавались без залогов, без поручителей и без закрытой даты, до которой надо погасить их.

Американские СМИ восприняли это как подтверждение того, что Кремль вмешивался в выборы в США. Однако и Москва, и Вашингтон подобные версии по-прежнему отрицают. Представители же Дерипаски, который, кстати, ранее предлагал комиссии Конгресса США дать показания в рамках расследования о якобы российском вмешательстве, заявили, что Манафорт ответит за манипуляции с инвестициями главы «Русала».

«Олег Дерипаска, президент "Русала", неоднократно заявлял, что все его деловые контакты с кем-либо и где-либо в мире он осуществлял и осуществляет исключительно в интересах своего бизнеса. В попытке, оказавшейся неудачной, внести правду в эту дискуссию Дерипаска сам добровольно предложил выступить перед следственным комитетом Конгресса. Однако в ответ на это предложение юристы Конгресса придумали никогда не выдвигавшееся Дерипаской условие о якобы необходимости предоставления ему иммунитета и сами же это предложение отвергли, не ясно даже, от чего нужен был этот иммунитет», — приводит слова официального комментария представителя Дерипаски агентство «Интерфакс».

Напомним, что Пол Манафорт возглавил штаб Дональда Трампа в 2016, но, проработав несколько месяцев, покинул должность, не дойдя собственно до выборов. При этом ранее The Wall Street Journal писала, что Манафорт работал с Дерипаской до 2015 года, хотя сам американский политконсультант говорил, что речь шла о бизнесе, стороны не касались политики.

Манафорт стал объектом пристального внимания властей США в связи с теорией российского участия в американских выборах. BBC напоминает, что в июле в доме политтехнолога и бизнесмена проходил обыск, причем в формате «без стука» — дверь открывали отмычкой, хотя ордеры на такие действия судьи выдают крайне редко. Обыски прошли после того, как The Washington Post опубликовала отрывки из письма Манафорта, в котором речь шла о договоренностях с Дерипаской о информации по ходу гонки.

«Если ему нужны приватные брифинги, мы можем договориться», — цитировала письмо политтехнолога газета.

В конце сентября этого года СМИ со ссылкой на слова одного из советников Дональда Трампа Роджера Стоуна-младшего сообщали о том, что Манафорта вскоре могут арестовать и отдать под суд, однако пока этого не произошло.

«Заявления Стоуна о бывшем начальнике избирательного штаба Трампа Поле Манафорте прозвучали после того, как Стоун провел несколько часов за закрытыми дверями с членами Комиссии Палаты представителей по разведке, которая также расследует российское вмешательство в выборы. Стоун сказал, что слышал о возможном судебном процессе от своих адвокатов, которые слышали о нем от адвокатов Манафорта», — писал NYT.

Но никаких обвинений в адрес Манафорта предъявлено так и не было.