«Коммерсантъ»: «В интернет-магазины завезут пошлины». «Почта России» предлагает автоматически взимать их с зарубежных покупок.

«У авиаторов проверяют билеты»: ФАС потребовала от перевозчиков предъявить алгоритм ценообразования.

«План конкуренции пока не указ»: Кремль вернул правительству масштабные идеи ФАС о ее развитии.

В чем сошлась и разошлась молодежь всех стран в олимпийском парке в Сочи, написано в статье «И левого мира мало».

РБК в статье «Гонка премьеров: какую роль Казахстан сыграл в выборах лидера Киргизии» пишет о прошедших президентских выборах в Киргизии.

«Путин, Вуйчич, Че Гевара: как в Сочи пройдет фестиваль левой молодежи». Фестиваль открылся в Москве, но основная площадка — Сочи.

«Известия»: «Продуктовый минимум вернулся к прошлому году». В сентябре продовольственная корзина подешевела до уровня января.

«Восстановление Сирии начнется в Ялте»: совместные с Дамаском проекты обсудят на международном экономическом форуме в Крыму.

«Инженеры стали самыми востребованными на рынке труда»: повышение спроса на работников реального сектора может говорить о структурных сдвигах в экономике.

«Россияне переходят с чая на кофе»: через семь лет объем его потребления может достичь 6 кг на человека.

«Без щита»: вокруг российских городов катастрофически не хватает лесопарковых зон.

«Газета.ru» в статье «Наказать всех: чем грозят санкции самим США» пишет, что санкционная политика США угрожает их собственной финансовой системе.

«Путин развернулся к Европе»: президент открыл XIX Всемирный фестиваль молодежи в Сочи.

«Умер актер Дмитрий Марьянов». Причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Сколько стоит ремонт и модернизация авианосца в России и США подсчитывается в статье «"Кузнецов" "Вашингтону" не товарищ».

The Economist: «Многие жители Восточной Европы ностальгируют по эпохе коммунизма» (Many eastern Europeans feel nostalgia for the communist era). Но мало кто хочет возвращения диктатуры.

«Дональд Трамп обвиняет Иран в нарушении ядерной сделки» (Donald Trump accuses Iran of violating the nuclear deal). Но свое обещание отказаться от сделки президент США выполнять пока не спешит.

Bloomberg: «Британский парламент может предотвратить Brexit без сделки, сказал лейборист Макдоннелл» (UK Lawmakers Can Stop No-Deal Brexit, Labour's McDonnell Says). Лейбористы начали договариваться с другими партиями в парламенте, чтобы не допустить отделения от ЕС без торговой сделки.

«Повышение цен на нефть, возможно, не так уж временно» (Higher Oil Prices May Not Be So Temporary). В этом году цены на нефть были очень нестабильными. Но начиная с июня спрос на нефть был неизменным, и ситуация начала стабилизироваться.

The Wall Street Journal: «Европейские лидеры говорят, что иранскую сделку необходимо сохранить» (European Leaders Say Iran Deal Must Be Preserved). Европейские лидеры призвали Вашингтон не возобновлять санкции против Ирана.

«Мировые производители газа столкнулись с новой задачей: найти покупателей» (Global Gas Producers Turn to Next Challenge: Finding Buyers). Большие энергетические компании потратили миллиарды, чтобы превратиться в глобальных газовых гигантов. Но теперь появился риск, что их предложение превысит спрос.