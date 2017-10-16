Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
16 октября 2017, понедельник, 11:02
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В Железногорске на проезде Мира появится новый пешеходный переход
Дмитрий Барков: Дети — это маленькие мы
В макулатуру в «Экодень» тюменцы сдали много хороших книг
Кандидата на Госпремию в области благотворительности выберут народным голосованием
Тюменское колесо обозрения «подрастет» на 11 метров
В новом тюменском колесе обозрения можно будет погреться зимой
Михаил Шелег и Гриша Заречный исполнят свои хиты для тюменцев
Умер актер Дмитрий Марьянов
Жилой комплекс «Шоколад»: городской комфорт вдали от суеты
Депутаты Госдумы обсудят новый регламент: начинать заседания с чтения молитв
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
16 октября 2017, 07:39
Великобритания Евросоюз Киргизия нефть Почта России Сочи США ФАС
Илья Карпюк

Заголовки утра. 16 октября

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ»: «В интернет-магазины завезут пошлины». «Почта России» предлагает автоматически взимать их с зарубежных покупок.

«У авиаторов проверяют билеты»: ФАС потребовала от перевозчиков предъявить алгоритм ценообразования.

«План конкуренции пока не указ»: Кремль вернул правительству масштабные идеи ФАС о ее развитии.

В чем сошлась и разошлась молодежь всех стран в олимпийском парке в Сочи, написано в статье «И левого мира мало».

РБК в статье «Гонка премьеров: какую роль Казахстан сыграл в выборах лидера Киргизии» пишет о прошедших президентских выборах в Киргизии.

«Путин, Вуйчич, Че Гевара: как в Сочи пройдет фестиваль левой молодежи». Фестиваль открылся в Москве, но основная площадка — Сочи.

«Известия»: «Продуктовый минимум вернулся к прошлому году». В сентябре продовольственная корзина подешевела до уровня января.

«Восстановление Сирии начнется в Ялте»: совместные с Дамаском проекты обсудят на международном экономическом форуме в Крыму.

«Инженеры стали самыми востребованными на рынке труда»: повышение спроса на работников реального сектора может говорить о структурных сдвигах в экономике.

«Россияне переходят с чая на кофе»: через семь лет объем его потребления может достичь 6 кг на человека.

«Без щита»: вокруг российских городов катастрофически не хватает лесопарковых зон.

«Газета.ru» в статье «Наказать всех: чем грозят санкции самим США» пишет, что санкционная политика США угрожает их собственной финансовой системе.

«Путин развернулся к Европе»: президент открыл XIX Всемирный фестиваль молодежи в Сочи.

«Умер актер Дмитрий Марьянов». Причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Сколько стоит ремонт и модернизация авианосца в России и США подсчитывается в статье «"Кузнецов" "Вашингтону" не товарищ».

The Economist: «Многие жители Восточной Европы ностальгируют по эпохе коммунизма» (Many eastern Europeans feel nostalgia for the communist era). Но мало кто хочет возвращения диктатуры.

«Дональд Трамп обвиняет Иран в нарушении ядерной сделки» (Donald Trump accuses Iran of violating the nuclear deal). Но свое обещание отказаться от сделки президент США выполнять пока не спешит.

Bloomberg: «Британский парламент может предотвратить Brexit без сделки, сказал лейборист Макдоннелл» (UK Lawmakers Can Stop No-Deal Brexit, Labour's McDonnell Says). Лейбористы начали договариваться с другими партиями в парламенте, чтобы не допустить отделения от ЕС без торговой сделки.

«Повышение цен на нефть, возможно, не так уж временно» (Higher Oil Prices May Not Be So Temporary). В этом году цены на нефть были очень нестабильными. Но начиная с июня спрос на нефть был неизменным, и ситуация начала стабилизироваться.

The Wall Street Journal: «Европейские лидеры говорят, что иранскую сделку необходимо сохранить» (European Leaders Say Iran Deal Must Be Preserved). Европейские лидеры призвали Вашингтон не возобновлять санкции против Ирана.

«Мировые производители газа столкнулись с новой задачей: найти покупателей» (Global Gas Producers Turn to Next Challenge: Finding Buyers). Большие энергетические компании потратили миллиарды, чтобы превратиться в глобальных газовых гигантов. Но теперь появился риск, что их предложение превысит спрос.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Карлес Пучдемон
Глава Каталонии предложил Мадриду диалог
Сахалин
СМИ сообщили о строительстве компанией Ротенберга моста на Сахалин
Telegram
Суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей
Террористы ИГ в Сирии
СМИ узнали о готовящихся терактах на фестивале молодежи
Выплата пенсии
ВЦИОМ подсчитал ожидающих прихода «самых трудных времен»
10:41 Глава Каталонии предложил Мадриду диалог
10:36 Дом журналистки Латыниной облили сильнодействующим ядом
10:16 СМИ узнали о готовящихся терактах на фестивале молодежи
10:11 Суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей
09:53 ВЦИОМ подсчитал ожидающих прихода «самых трудных времен»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Андрей Кофод
Андрей Кофод.
16 октября 1855 года родился землеустроитель Андрей Кофод, идеолог столыпинской аграрной реформы
09:41 «Почта России» предложила повысить пошлины с покупок в интернет-магазинах
09:39 Oxxxymiron первым из россиян вышел на рэп-баттл World Domination
09:37 СМИ сообщили о строительстве компанией Ротенберга моста на Сахалин
09:19 Оппозиция Венесуэлы выступила против результатов губернаторских выборов
09:01 Американское судно с углем врезалось в причал в Одессе
08:44 СМИ назвали Себастьяна Курца новым канцлером Австрии
08:25 США и Южная Корея начали совместные учения
08:05 Число погибших в Сомали увеличилось до 276 человек
07:35 СМИ рассказали о причине смерти актера Марьянова
15.10 20:51 Госсекретарь США допустил подписание второго ядерного соглашения по Ирану
15.10 20:28 Путин отметил заинтересованность России в возвращении ученых на родину
15.10 20:04 Валаам объявил туристов от журнала «7x7» нежелательными за расследование о бизнесе
15.10 19:53 Иран закрыл границу с Курдистаном
15.10 19:30 КНДР обвинила США в угрозе уничтожения
15.10 19:10 Армен Джигарханян написал заявление в полицию на свою жену
15.10 18:50 Путин выступил на открытии Всемирного фестиваля молодежи
15.10 18:27 На парламентских выборах в Австрии лидирует Народная партия
15.10 18:04 В Сочи открылся Всемирный фестиваль молодежи и студентов
15.10 17:40 В Киргизии завершилось голосование на президентских выборах
15.10 17:00 Госдеп рассказал о разработке санкций против России
15.10 16:42 Бывший муж Максаковой отверг обвинения в причастности к убийству Вороненкова
15.10 16:11 При взрыве в столице Сомали погибли 189 человек
15.10 15:37 Хиллари Клинтон обвинила Россию в стремлении навредить ей на выборах
15.10 15:06 Южная Корея предложила КНДР переговоры
15.10 14:49 CNN обвинил Россию в попытке разжечь в США расовую ненависть
15.10 14:14 Ребенок умер после падения с трапа самолета в Пулково
15.10 13:43 Ларри Флинт предложил 10 млн долларов за компромат на Трампа
15.10 13:10 Представитель Дерипаски пригрозил Манафорту последствиями
15.10 12:58 Польша отказалась от кредита МВФ
15.10 12:32 В США модернизируют оборудование к выборам из-за «вмешательства» России
15.10 11:53 Мария Шарапова выиграла первый после дисквалификации турнир
15.10 11:22 Сторонники ИГ задержаны в Дагестане и Москве за подготовку терактов
15.10 10:55 Вайнштейна исключили из Американской киноакадемии
15.10 10:29 Роспотребнадзор предупредил россиян о гепатите в 20 странах Европы
15.10 10:04 СМИ анонсировали новые ракетные пуски КНДР
15.10 09:37 Иран допустил выход из ядерного соглашения
15.10 09:14 В Польше заявили о записи взрыва на борту самолета Качиньского
14.10 21:09 В Крыму задержали 49 участников одиночных пикетов против притеснения татар
14.10 20:39 Сирийская армия освободила самый крупный город ИГ от боевиков
14.10 20:21 Путин пообещал развивать демократические институты власти
14.10 20:02 Мединский отказался давать комментарии по диссертации до решения президиума ВАК
14.10 19:49 Президент Узбекистана будет летать далеко на «Аэробусе» Усманова
14.10 19:30 Глава Минсельхоза насмешил Путина выдумкой про импортеров свинины
14.10 19:06 В Киеве на День защитника Украины прошел марш националистов
14.10 18:48 Шестеро украинцев пытались поездом ввести в Россию 20 тонн сала и орехов
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.