«Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга будет строить мост на Сахалин. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Стоимость контракта предварительно оценивается в 286 млрд рублей.

Четверть триллиона рублей для развития острова с полумиллионным населением — не так уж и много. Правда, без связки с японским Хоккайдо этот проект, все-таки, не так интересен.

Собственно главная недосказанность во всей этой истории связана именно с Японией. Злополучный мирный договор и статус нескольких островов, которые и на карте-то не всегда изображают, давно портят отношения двух стран, хотя, казалось бы, политики в обеих столицах понимают абсурдность ситуации. Судьба Курил — вот что решается при строительстве моста на Сахалин.