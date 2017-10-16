Партия «Яблоко», которая является полноправным членом Либерального интернационала — международной организации, которая объединяет политические партии либерального толка, презентовала русский вариант «Либерального манифеста» — документа, который был принят в мае этого года. Об этом в понедельник пишет «Коммерсантъ».

В «Яблоке» уверены, «манифест» имеет для России особое значение — потому что сейчас страна отказалась практически от всех либеральных ценностей. Собственно, даже в руководстве Либерального интернационала придают развитию идей либерализма в России особое значение, так как, «не завоевав сердца россиян», либералы не смогут достичь «никаких целей в дальнейшем».

Вдобавок «Либеральный манифест» может стать хорошим аргументом в спорах «яблочников» с другими российскими оппозиционными партиями и силами вокруг выдвижения кандидатов в президенты России.

Первая редакция «Либерального манифеста» была принята в 1947 году при учреждении Либерального интернационала, новая редакция принята спустя 70 лет, в мае этого года нв конгрессе в Андорре. В манифесте утверждается, что до 2000-х годов «либерализм поступательно развивался и рос», но затем «на либеральные идеалы со всех сторон обрушился шквал нападок, не прекращающихся по сей день». «Одна из угроз либерализму в современном мире — авторитаризм, который всегда идет в паре с популизмом. Задача либералов — бороться с этими тенденциями», — сказал на презентации перевода «манифеста» президент ЛИ Джули Миновес Трикель, который вынужден был рассказывать о нем по видеосвязи, так как ему не дали российскую визу (не исключено, что из-за позиции по Крыму).

Джули Миновес Трикель / yabloko.ru

«Я очень рад, что мы начали с Москвы»,— сказал прибывший к «яблочникам» генеральный секретарь ЛИ Эмиль Кирьяс, отметив, что российская презентация манифеста — первое официальное мероприятие по его продвижению. «Если мы не завоюем сердца россиян, нам не удастся достичь никаких целей в дальнейшем», — отметил он.

Глава федерального политсовета «Яблока» на презентации заявил, что задачи «завоевания сердец» осложняются тем, что политика России «противоречит всем десяти задачам, которые ставят перед собой либералы». В стране «происходит отказ от ценностно-беспристрастного права и правосудия, нарастает государственная идеология, с этих позиций происходит ревизия всех отраслей права — административного, конституционного, гражданского и уголовного», — уверен он.

Выступление на презентации "Либерального манифеста" / yabloko.ru

Напомним, что Григорий Явлинский — один из тех, кто уже объявил о своем намерении участвовать в предстоящих президентских выборах. Также среди представителей того же политического фланга собирается участвовать в выборах Алексей Навальный (у которого, правда, не слишком много шансов стать зарегистрированным кандидатом из-за норм федерального законодательства, сам Навальный рассчитывает на Конституцию) и, по некоторым данным, Ксения Собчак.

Так как в России не так много избирателей, готовых голосовать за кандидатов, представляющих, условно, «правый» фланг оппозиции, среди кандидатов уже идет серьезная конкуренция. Сторонники Навального считают, что он — самый популярный кандидат, а значит все остальные будут являться «спойлерами». Впрочем, если все откажутся от выдвижения в пользу Навального, а его не зарегистрируют, то многие россияне вообще останутся без кандидатов на своем идеологическом фланге.