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16 октября 2017, 16:37
«Единая Россия» Москва оппозиция
Симон Жаворонков

Районные страсти

Выборы председателя Совета депутатов в Хамовниках 5 октября 2017
Выборы председателя Совета депутатов в Хамовниках 5 октября 2017
@mitrokhin

Успехи оппозиции на муниципальных выборах в столице привели к кадровым проблемам. «Ведомости» подсчитали, что в 21 районе депутаты до сих пор не могут избрать председателей советов, которые по должности одновременно возглавляют муниципальные образования (МО).

Кое-где, как в районе Аэропорт, оппозиционно настроенные депутаты пока не могут договориться друг с другом, хотя у них есть необходимые для избрания две трети голосов. В Хорошевском и Алексеевском районах избрание главы пока блокируют единороссы, которых меньшинство, но больше трети. А в Замоскворечье и в Преображенском районе, напротив, оппозиция не дает избрать главу совета, хотя она в меньшинстве.

Самое интересное, что в соответствии со столичным и федеральным законодательством, пока не избран новый глава совета депутатов, его обязанности исполняет старый председатель — даже если он проиграл выборы и уже не является депутатом. Между тем, избранию главы МО уделяется крайне много внимания не потому, что он ведет заседания — в конце концов оппозиция, если у нее большинство, может навязать свою повестку дня. В том же районе Аэропорт, где новый глава пока не избран, депутаты нового собрания проводят встречи с главой управы, районного «Жилищника» и уже обсуждают с ними конкретные вопросы. Проблема в том, что, опять же согласно закону, главе МО невозможно выразить вотум недоверия. Однажды избранный, он сохраняет свой пост до конца полномочий совета депутатов, если сам не уйдет в отставку.

В пятницу свое отношение к существующему положению вещей официально высказал столичный прокурор Владимир Чуриков. В своем письме он разъяснил, что, действительно, работой совета депутатов может руководить его предыдущий глава, даже если он или она не избраны в новый созыв.

 
Комментарий Максима Каца к ситуации с выборами председателя МО Пресненского района
Facebook

В результате во многих районах столицы складывается уникальная ситуация: оппозиция и «Единая Россия» должны договориться, иначе избрание глав муниципальных образований так и не произойдет. Раньше если оппозиционные депутаты и получали относительное или абсолютное большинство в райсовете, это был единичный случай, теперь же оппозиция получила большинство в нескольких районах, что открывает возможность для заключения соглашения на городском уровне. Что интересно, попытка разблокировать ситуацию все-таки происходит.

Максим Кац, соруководитель проекта по выдвижению в районные депутаты, рассказал «Ведомостям», что прошла встреча с рабочей группой «Единой России». На ней обсуждалось, как разблокировать ситуацию в районах, где ни у одной из сил нет двух третей голосов. Главный принцип — взаимная выгода, объяснил он. «Нам важно, чтобы в Зюзине главой стал Константин Янкаускас, а единороссам – чтобы в Замоскворечье был Николай Матвеев. Мы предложили, чтобы там, где блокпакет у оппозиционеров, они выбрали приемлемого главу из единороссов — и наоборот». Собеседник в «Единой России» подтвердил изданию факт встречи: «Пока про конкретные решения говорить сложно, может быть, они будут на этой неделе. Есть компромиссные варианты по Черемушкам, Замоскворечью, но пока это неокончательные договоренности».

 
Первое заседание Совета депутатов Пресненского района
presnyavmo

Если депутатам, которые, в своей массе, представляют т. н. «список Гудкова» и партию «Яблоко» (хотя не только их), удастся договориться с «Единой Россией» на уровне города, то это будет важным прецедентом. Ранее в столице оппозиция если и заключала соглашения с властями, то на положении «младшего партнера», теперь есть шанс на взаимовыгодные и равное соглашение.

Также не стоит забывать, что через год, в сентябре, в Москве пройдут выборы мэра. Дмитрий Гудков собирается в них участвовать и, по действующему сейчас законодательству, он должен пройти муниципальный фильтр — то есть собрать хотя бы по одной подписи от членов абсолютного большинства районный советов депутатов. Сейчас у Гудкова сторонников в необходимом числе районов нет. Хотя Максим Кац ранее заявлял, что прохождение муниципального фильтра для Гудкова проблемой не будет — потому что ему, вполне вероятно, отдадут свои подписи те, кто прошел сейчас в депутаты от ЕР, никаких гарантий нет. Вполне вероятно, что прохождение муниципального фильтра для Гудкова также будет предметом переговоров, которые сейчас идут между оппозицией и ЕР.

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