Районные страсти
Успехи оппозиции на муниципальных выборах в столице привели к кадровым проблемам. «Ведомости» подсчитали, что в 21 районе депутаты до сих пор не могут избрать председателей советов, которые по должности одновременно возглавляют муниципальные образования (МО).
Кое-где, как в районе Аэропорт, оппозиционно настроенные депутаты пока не могут договориться друг с другом, хотя у них есть необходимые для избрания две трети голосов. В Хорошевском и Алексеевском районах избрание главы пока блокируют единороссы, которых меньшинство, но больше трети. А в Замоскворечье и в Преображенском районе, напротив, оппозиция не дает избрать главу совета, хотя она в меньшинстве.
Самое интересное, что в соответствии со столичным и федеральным законодательством, пока не избран новый глава совета депутатов, его обязанности исполняет старый председатель — даже если он проиграл выборы и уже не является депутатом. Между тем, избранию главы МО уделяется крайне много внимания не потому, что он ведет заседания — в конце концов оппозиция, если у нее большинство, может навязать свою повестку дня. В том же районе Аэропорт, где новый глава пока не избран, депутаты нового собрания проводят встречи с главой управы, районного «Жилищника» и уже обсуждают с ними конкретные вопросы. Проблема в том, что, опять же согласно закону, главе МО невозможно выразить вотум недоверия. Однажды избранный, он сохраняет свой пост до конца полномочий совета депутатов, если сам не уйдет в отставку.
В пятницу свое отношение к существующему положению вещей официально высказал столичный прокурор Владимир Чуриков. В своем письме он разъяснил, что, действительно, работой совета депутатов может руководить его предыдущий глава, даже если он или она не избраны в новый созыв.
В результате во многих районах столицы складывается уникальная ситуация: оппозиция и «Единая Россия» должны договориться, иначе избрание глав муниципальных образований так и не произойдет. Раньше если оппозиционные депутаты и получали относительное или абсолютное большинство в райсовете, это был единичный случай, теперь же оппозиция получила большинство в нескольких районах, что открывает возможность для заключения соглашения на городском уровне. Что интересно, попытка разблокировать ситуацию все-таки происходит.
Максим Кац, соруководитель проекта по выдвижению в районные депутаты, рассказал «Ведомостям», что прошла встреча с рабочей группой «Единой России». На ней обсуждалось, как разблокировать ситуацию в районах, где ни у одной из сил нет двух третей голосов. Главный принцип — взаимная выгода, объяснил он. «Нам важно, чтобы в Зюзине главой стал Константин Янкаускас, а единороссам – чтобы в Замоскворечье был Николай Матвеев. Мы предложили, чтобы там, где блокпакет у оппозиционеров, они выбрали приемлемого главу из единороссов — и наоборот». Собеседник в «Единой России» подтвердил изданию факт встречи: «Пока про конкретные решения говорить сложно, может быть, они будут на этой неделе. Есть компромиссные варианты по Черемушкам, Замоскворечью, но пока это неокончательные договоренности».
Если депутатам, которые, в своей массе, представляют т. н. «список Гудкова» и партию «Яблоко» (хотя не только их), удастся договориться с «Единой Россией» на уровне города, то это будет важным прецедентом. Ранее в столице оппозиция если и заключала соглашения с властями, то на положении «младшего партнера», теперь есть шанс на взаимовыгодные и равное соглашение.
Также не стоит забывать, что через год, в сентябре, в Москве пройдут выборы мэра. Дмитрий Гудков собирается в них участвовать и, по действующему сейчас законодательству, он должен пройти муниципальный фильтр — то есть собрать хотя бы по одной подписи от членов абсолютного большинства районный советов депутатов. Сейчас у Гудкова сторонников в необходимом числе районов нет. Хотя Максим Кац ранее заявлял, что прохождение муниципального фильтра для Гудкова проблемой не будет — потому что ему, вполне вероятно, отдадут свои подписи те, кто прошел сейчас в депутаты от ЕР, никаких гарантий нет. Вполне вероятно, что прохождение муниципального фильтра для Гудкова также будет предметом переговоров, которые сейчас идут между оппозицией и ЕР.