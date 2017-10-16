Instagram превращается в еще одну площадку для политических пиар-кампаний российских властей: в блогах российских «звезд» внутри этой социальной сети появляются посты о том, что «жить стало лучше». Многие из записи такого рода маркируются одинаковыми хэштегами #ЖизньНалаживается. Это дало СМИ основания считать происходящее похожим на массовую PR-кампанию.

Исполненные внезапного оптимизма записи относительно российских реалий стали появляться в этой соцсети в блогах, в подписчиках которых - миллионы пользователей. По версии интернет-издания Znak.com, вполне вероятным является предположение, что кампания приурочена к предстоящим президентским выборам.

Происходящее отметили не только российские СМИ: Русская служба британской телекомпании ВВС сообщила, что в канун выборов Кремль решил запустить «программу позитивных новостей» под условным названием «Жизнь налаживается». По оценке СМИ, таким образом предполагается улучшить социальное самочувствие россиян.

Сергей Кириенко на Международном фестивале молодежи и студентов в Сочи kremlin.ru

Напомним, ранее в печати появились сообщения о том, что Кремль готовится активно использовать Telegram, создавая анонимные каналы для трансляции определенных мнений и формирования определенной картины происходящего в стране. Сообщалось, будто в планах администрации президента – создание более чем сотни подобных каналов в российских регионах.

Между тем политологи отмечают, что картина, представленная в Instagram, окажет влияние, безусловно, лишь на некоторую часть россиян: не все являются поклонниками этой соцсети, а значительная доля россиян вообще не пользуется интернетом. Побеседовать с «Полит.ру» о том, насколько правдоподобными представляются такие выводы, и о том, каковы особенности аудитории в Instagram, согласился Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций.

«Instagram, как и Telegram, давно стал коммерческим инструментом, и в политическом сегменте тоже. Ведь если у вас проходят посты не под хештэгшом #ЖизньНалаживается, а, допустим, под хештэгшом # КакВсеПлохо, то это тоже политическая реклама, которую часто и оплачивают. Как это делают? По-разному: есть, например, паблики, которые получают по 10 тысяч долларов в месяц от отдельно взятых структур с внешнего контура. Есть те, которые то же самое получают с внутреннего контура – это особо ситуацию не меняет.

Запись с хештегом #жизнь налаживается в Instagram актрисы Айзы Анохиной

Основная целевая аудитория у Instagram – прежде всего, городская и условно-молодежная, примерно в возрасте «35 –», которая славится низкой явкой. Именно ее низкая политическая активность и является основной проблемой, связанной с привлечением такого типа граждан. И борьба за них идет достаточно интенсивная, причем не только на региональном уровне, но и на федеральном. С этой точки зрения происходящее – обычная практика.

Да, блогеры размещают платные посты, и этого никого не смущает. Серьезные Instagram-каналы, которые не занимаются продвижением платных материалов, можно по пальцам пересчитать. А вот началась ли сейчас такая инициированная властями кампания, вопрос пока открытый. Обычно это видно по хэштегам и перекрестным ссылкам, но в целом в топ индексации это пока особо не попало. По этому критерию получается, что да, есть такая позиция в обществе, и люди, которые такого рода посты размещают, тоже исходят из этой позиции.

При этом все прекрасно понимают, что ни один Instagram-канал, ни один видеоблогер или блогер другого типа не может жить исключительно за счет своей индексации. Ну, если только жить на очень-очень низком уровне. Так что он, как правило, что-то платное размещает – для этого блоги и используют. Я в этом ничего удивительного не вижу, в том числе с политической точки зрения. Другой вопрос – что это нужно делать тонко: это должна быть работа по big data, работа с «целевым прицеливанием»; нужно иметь определенную программу, не повторять хэштеги, правильно выбирать время для информационного воздействия. Но пока используются варианты попроще.

Может ли это улучшить социальное самочувствие россиян? Ну, представления ВВС о российской реальности (как, положим, и о реальности Франции, например) весьма условны. Думаю, эффективность такого метода влияния на социальное самочувствие россиян не может быть очень большой – основной вопрос тут все же не во влиянии на общество в целом, а в борьбе за молодежную аудиторию. И самое интересное тут заключается в том, что она-то на деле не протестная – у нее просто нет каналов, через которые она понимала бы, какова перспектива, куда все идет. Вот это требует серьезной оценки.

Что касается утверждения Русской службы ВВС… Ну, повышение цен на ЖКХ больше скажется на социальном самочувствии россиян, поднятии явки и уровне голосования, чем посты в каких-то блогах в Instagram. Чтобы кампания в соцсети была эффективной, надо, чтобы к ней подключилась федеральная машина, чтобы хотя бы индексацию постов в Instagram накручивали. Но этого же не происходит? Значит, Русская служба ВВС тут все же говорит о том, что не значимо.

Ну, и я сам очень в ее выводах на этот счет сомневаюсь. Может, потом что-то и повысится, индексация, уровень внимания к поста, но пока все это странно выглядит, мягко говоря. Намного проще на деле использовать для подобной кампании не Instagram, а Telegram. Не только потому, что многие темы сложно визуализировать, но и потому, что он существует довольно давно и интерес к нему уже падает. Проще именно создать Telegram-канал с нужным содержимым. Telegram-канал постоянно находится в контакте с человеком, он – как радио.

То есть из-за Telegram-канала человек постоянно находится под определенным информационным давлением. К тому же использовать эти каналы не только проще, но и дешевле. А также Telegram-каналы относительно обезличены, что в данном случае плюс. Ну, и, главное, зачем использовать такие технологии, как в Instagram, если та же самая InTouch проще и результативнее?

Словом, сомневаюсь, что такое решение было бы эффективным. Есть более подходящие каналы продвижения, и там реально идет борьба. Но Instagram – это не слишком полезно», – сказал Дмитрий Абзалов.