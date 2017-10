Топ новостей 16 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня суд оштрафовал Telegram за отказ делиться информацией с ФСБ, Каталония предложила Мадриду обсудить свою независимость, а Петр Павленский поджег Банк Франции.

Столичный суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для «декодирования» сообщений пользователей. Когда в июле ФСБ направила руководству мессенджера запрос о предоставлении данных, ответ так и не был получен. ФСБ заинтересовали шесть номеров телефонов, которые используют Telegram. В Кремле заявили, что пока речи о блокировке Telegram нет, а Павел Дуров намерен оспорить решение суда.

Глава Каталонии Карлес Пучдемон не стал однозначно отвечать на вопрос об объявлении регионом независимости и предложил премьер-министру Испании начать двухмесячный диалог. Он призвал также прекратить «репрессии против народа Каталонии», спровоцированные проведением референдума.

English translation of the letter Catalan President @KRLS Puigdemont's sent to PM Rajoy today pic.twitter.com/pJjwrSO6xR