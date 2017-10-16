Топ новостей 16 октября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня суд оштрафовал Telegram за отказ делиться информацией с ФСБ, Каталония предложила Мадриду обсудить свою независимость, а Петр Павленский поджег Банк Франции.

Столичный суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для «декодирования» сообщений пользователей. Когда в июле ФСБ направила руководству мессенджера запрос о предоставлении данных, ответ так и не был получен. ФСБ заинтересовали шесть номеров телефонов, которые используют Telegram. В Кремле заявили, что пока речи о блокировке Telegram нет, а Павел Дуров намерен оспорить решение суда.

Спасибо ФСБ за прекрасную рекламу безопасности Телеграма! pic.twitter.com/afIAIfZqjB — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 16 октября 2017 г.

Плохая примета - пытаться заблокировать Телеграм. Вот Ампелонский уже попробовал - и что с ним стало? — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 16 октября 2017 г.

Карлес Пучдемон, президент Женералитата Каталонии

Глава Каталонии Карлес Пучдемон не стал однозначно отвечать на вопрос об объявлении регионом независимости и предложил премьер-министру Испании начать двухмесячный диалог. Он призвал также прекратить «репрессии против народа Каталонии», спровоцированные проведением референдума.

English translation of the letter Catalan President @KRLS Puigdemont's sent to PM Rajoy today pic.twitter.com/pJjwrSO6xR — Janne Riitakorpi (@JanneRiitakorpi) 16 октября 2017 г.

Художник Петр Павленский организовал в Париже акцию, подобную поджогу двери ФСБ на Лубянке. На этот раз он поджег здание Банка Франции, а затем сфотографировался перед ним. Акцию снимали французские активисты. Впоследствии художника задержала полиция. Банк Франции обратился с заявлением против художника.

Павленский поджег банк Франции Типа, банкиры управляют миром.

а три дня назад прислал файлы с прошлых акций "пусть у тебя на всякий случай pic.twitter.com/t3De9mNofX — marat guelman (@galerist) 16 октября 2017 г.

В следующий раз он непременно убьёт человека,Павленский, вероятнее всего женщину.И станет людоедом, ибо эта дорожка его ведёт к людоедству — Эдуард Лимонов (@edvlimonov) 16 октября 2017 г.

Так ребята, теперь важное:



- поджОг – существительное

- поджЁг – глагол



Не путайте! — Лентач (@oldLentach) 16 октября 2017 г.

Владимир Путин ввел ряд ограничений в отношении КНДР в связи с принятием резолюции СБ ООН 2321 от 31 ноября 2016 года в ответ на проведение ею ракетно-ядерных испытаний. Страны Евросоюза также сегодня ввели против КНДР новые санкции.

Одновременно с Брюсселем Путин ввел санкции против КНДР. По ним запретили покупать у Северной Кореи медь, никель, серебро и цинк. — RTVI (@RTVi) 16 октября 2017 г.

Дмитрий Марьянов, актер

СК проведет доследственную проверку сотрудников скорой помощи Лобни после гибели актера Дмитрия Марьянова. Вечером 15 октября ему стало плохо, но друзья актера 20 минут не могли дозвониться до службы. Когда мужчину доставили в клинику на частной машине, врачи уже не смогли ему помочь. Предварительной причиной смерти актера назвали оторвавшийся тромб. Врачи скорой утверждают, что день был загруженным, а в автопарке у них всего шесть машин.

Самый быстрый способ вызвать скорую умирающему в Подмосковье - продать квартиру и купить в Москве и вызвать московскую скорую — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 16 октября 2017 г.

Умер Дмитрий Марьянов. Земля ему пухом.Даже к звездам скорая может не приехать, что уж говорить о простых смертных https://t.co/YD8Sf6h8y2 — Ходорковский Михаил (@mich261213) 16 октября 2017 г.

Побережье острова Сахалин

Контракт на строительство моста на остров Сахалин стоимостью 286 млрд рублей достанется компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. О самом проекте объявят не раньше 2018 года. Минтрас заявил, что исполнитель проекта еще не выбран.

За год состояние долларовых миллиардеров в РФ увеличилось на 36% до $386 млрд. При этом находящихся в бедности россиян стало на 2 млн больше — Алёна Попова (@alyonapopova) 16 октября 2017 г.

«Технопромэкспорт» обратится в суд с встречным иском к немецкому производителю техники Siemens с требованием отменить часть заключенной между ними сделки по поставке турбин. Компания попросит признать ничтожной часть контракта по турбинам и возражает против удовлетворения иска Siemens.

Медицинские работники в противогазах / pixabay.com

Эксперты Высшей школы экономики заявили, что идея в основе бюджета 2018-2020, предусматривающая рост доходов за счет вывода экономики из «тени» нежизнеспособна и в итоге не оправдает себя. Эксперты предлагают наращивать доходы бюджета путем введения целевых сборов с населения, например, за повышение качества медицинских услуг, образование и развитие инфраструктуры.

Почему-то сократить расходы на оборону, на Росгвардию и бюрократию они не предлагают. Хотя это гораздо проще сделать — Sergey Aleksashenko (@Saleksashenko) 16 октября 2017 г.

"Эксперты ВШЭ придумали для россиян новый сбор на медуслуги и образование"

Как выглядит неолиберальное людоедство — Pavel Pryanikov (@netovetz) 16 октября 2017 г.

«Нордавиа» и Red Wings объединят в холдинг с единой управляющей компанией. Это позволит компаниям также провести полноценное обновление самолетного парка, создать единую маршрутную сеть и повысить эффективность работы.

Мирон Янович Фёдоров, рэпер

В США состоялся очередной рэп-баттл с участием российского рэпера Оксимирона. Соперником россиянина стал американец ливанского происхождения Dizaster. Судьи не огласили результаты баттла. Мирон Федоров стал первым и пока единственным в истории турнира World Domination VII русскоязычным участником.

Я роняю Запад, у — Oxxxymiron (@norimyxxxo) 16 октября 2017 г.

Amazing night we did it! @norimyxxxo u were incredible ✊️✊️✊️✊️✊️✊️✊️✊️✊️💯🇷🇺🇺🇸🇷🇺🇺🇸🇷🇺🇺🇸💯🇷🇺🇺🇸💯🇺🇸🇷🇺 — DIZASTER (@MRDIZASTER) 16 октября 2017 г.