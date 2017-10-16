Международные конфликты продолжают возникать, в том числе принимая форму войн. Россия также продолжает участвовать в локальных конфликтах; кроме того, она все больше ощущает себя противостоящей Западу.

Поговорить с «Полит.ру» о том, что стало причиной конфликтов России с Западом согласился Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру». По его словам, для конфликтов и даже войн разных стран остались достаточно серьезные основания.

Алексей Макаркин

«Если говорить о России, то здесь своя проблема. Страны Европы отказывались от войн, когда их принимали в Евросоюз. Но их принимали не только в Евросоюз, а еще и в НАТО (а НАТО также основывалось на том, что надо избежать конфликтов между членами Альянса, надо, чтобы Венгрия с Румынией не воевали, Румыния – с Болгарией, тем более, что был трагический опыт распада Югославии, когда шла большая война). И возник вопрос о том, что этот западный мир может предложить России, какую роль отведет ей.

В 1990-е годы Россия, по сути, рассчитывала на роль региональной державы – то есть державы с определенной сферой влияния, которая включала бы в себя бывшее советское пространство (за исключением Прибалтики). И в первое время Западу, в общем, было не до этого пространства – ему бы разобраться было с бывшими странами Варшавского договора, понять, что с ними делать. Что делать, чтобы там не пришли к власти какие-нибудь опасные популисты? Потому что, допустим, в Польше выборы 1990-го года привели к тому, что второе место занял популист. Это рассматривалось как угроза, и Запад, по сути, давал понять в то время, что у России на территории СНГ может быть эксклюзивная роль.

По крайней мере, когда были конфликты в Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии, Запад России не мешал. Тем более, что существовало тогда представление о том, что Россия – такая новая демократия. А раз так, то надо поддерживать того политика, который на Западе связывался с этой демократией (этим политиком был Борис Ельцин). И если, например, российские войска вмешиваются в приднестровский конфликт на стороне Приднестровья, то нельзя как-то придираться к Борису Ельцину. Потому что если сейчас начнешь на него давить, придут к власти какие-нибудь совсем реваншисты. А он, понятно, не собирался восстанавливать СССР.

То есть тогда критерием поддержки для Запада был вопрос, хочет ли политик восстанавливать СССР. Если нет – то ладно. Но дело в том, что еще при Ельцине Запад начал настаивать на том, что у России ее эксклюзивной роли больше нет. Запад стал требовать, чтобы Россия ушла из Приднестровья, убрала свои военные базы с территории Грузии (кстати, с Грузией это получилось в конце концов). И к концу 1990-х годов стали давать понять, что у России такой «имперской» роли быть не может, что надо с этим заканчивать.

И в то же время в самой России нарастало явное разочарованием тем, что получилось внутри страны и какова ее роль на международной арене. В результате усилилось ощущение, что необходим в каком-то виде реванш – конечно, не восстановление СССР, но, по крайней мере, какой-то интеграционный процесс. А интеграционный процесс – это не только экономическая, но и военная интеграция, ОДКБ, например. И Россия стала все больше воспринимать Запад как угрозу.

Неформальная встреча глав государств – членов ОДКБ / kremlin.ru

Угрозу, которая не только подошла к ее границам, но еще и играет на ее территории, поддерживает какие-то политические силы (это особенно проявилось в случае с Украиной, «оранжевой революцией, а потом Майданом). В результате Россия стала все больше снова ощущать себя имперской страной со своими преемственными геополитическими интересами. А так как Запад эти интересы не признает и признавать не очень собирается, то произошло и обострение отношений с Западом.

Оно начало складываться после Ирака, хотя первые очень существенные признаки появились после Югославии; потом, к 2007 голу, была уже Мюнхенская речь Путина. 2008 год – это уже война на Кавказе, признание Абхазии и Южной Осетии; 2014 год – это Украина, Крым и все прочее. То есть Россия не согласилась с тем местом, которое ей было предложено, и поэтому возник очень серьезный конфликт. Он носит системный характер, и разрешить его в будущем вряд ли удастся. У нас уже есть достаточно распространенная формулировка, что если завтра Алексей Навальный станет президентом России (ну, бросит ему кто-то волшебную палочку), то он тоже Крым не отдаст. Что уж говорить о других возможных вариантах.

Крым. Реконструктор рядом с орудием / pixabay.com

Поэтому войны имеют достаточно серьезные основания – и религиозные, и этнические, и геополитические», – отметил Алексей Макаркин.

Он также рассказал, по какой причине казавшаяся некогда убедительной идея о скором прекращении войн на планете себя не оправдала, и объяснил, в каких случаях сдерживающий эффект оружия массового поражения (в частности, ядерного) проявляется слабо или вовсе не проявляется.