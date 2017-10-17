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17 октября 2017, 11:38
выборы Минюст
Илья Карпюк

Главный старт

Работа ЦИК
Работа ЦИК
Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Министерство юстиции разработало проект постановления правительства, в котором расписан план мер и мероприятий различных министерств, ведомств, региональных администраций и муниципалитетов для подготовки президентских выборов в марте 2018 года.

В проекте 37 пунктов — от приказа Министерству финансов передать ЦИКу необходимые для проведения выборов средства до рекомендации муниципалитетам организовать в день выборов «оптимальное функционирование общественного транспорта с целью прибытия избирателей к помещениям для голосования».

 
Печать бюллетеней для голосования
yamal-nenetsk.izbirkom.ru

Центробанку и Сбербанку, например, поручено обеспечить открытие специальных счетов избирательным комиссиям, а также кандидатам в президенты. Минюст должен будет проконтролировать подготовку к голосованию в СИЗО, налоговая и кадастровая службы помогут ЦИКу проверить достоверность сведений, которые сообщат кандидаты в президенты в декларациях о доходах и имуществе. Государственная фельдъегерская служба должна быть готова к «оперативной доставке избирательной документации» в ЦИК и избиркомы всех уровней. А «Гознак» — «обеспечить изготовление специальных знаков для избирательных бюллетеней».

В принципе, в таком документе нет ничего необычного — хотя формально организатором выборов является ЦИК, понятно, что множество федеральных ведомств избирательной комиссии не подчиняются, а вот постановления правительства должны выполнять.

 
Уличная агитация перед выборами
Андрей Любимов / АГН "Москва"

Скорее разработка постановления является очередным напоминаем о том, что выборы президента вот-вот начнутся. Само голосование пройдет через пять месяцев, 18 марта, но активная организация начнется намного раньше.

Официально выборы назначает Совет Федерации, это должно произойти с 7 до 17 декабря. После этого политические партии могут проводить свои съезды для выдвижения кандидатов. Парламентские партии собираются провести съезды в самом конце декабря — соответственно, все документы будут оформляться либо перед Новым годом, либо в разгар новогодних каникул. КПРФ уже запланировала свой съезд на 23 декабря. «Справедливая Россия» проведет съезд 25 декабря. ЕР, судя по всему, будет ждать решения Владимира Путина о формате участия в выборах. Пока что президент не заявлял о том, что он собирается выдвигаться, но в этом мало кто сомневается. Если Путин все-таки пойдет на выборы, то он сможет либо выдвинуться от ЕР, либо пойти как самовыдвиженец.

 
Уличная агитация перед праймериз "Единой России"
Андрей Любимов / АГН "Москва"

Учитывая, что подготовка съезда также занимает некоторое время можно с уверенностью сказать, что еще с конца ноября начнется подготовка всех необходимых документов.

При этом, например, партия «Яблоко» уже проводит кампанию по сбору подписей за Григория Явлинского. Пока что это не формальный сбор — а лишь поиск сторонников тех или иных идей партии. Позже сторонникам партии будут звонить или писать с призывом оставить подписаться за выдвижение Явлинского.

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