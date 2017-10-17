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17 октября 2017, вторник, 10:05
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17 октября 2017, 08:51
банковский сектор борьба с курением гражданская авиация Ирак Испания Китай ОСАГО промышленность России регионы США
Илья Карпюк

Заголовки утра. 17 октября

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «ОСАГО ищут пути на свободу» пишет, что страховое лобби подготовило два варианта отказа от регулирования обязательных тарифов.

«Дешевые кредиты не для всех»: госбанки отвоевывают лучших заемщиков.

«Снова ниже нуля»: промышленность вернулась к отрицательной стагнации.

В статье «Врио новой волны» можно узнать, как меняется порядок назначений глав регионов.

Как в XXI веке менялся портрет российского губернатора, РБК описывает в статье «Умнее, моложе, федеральнее».

«Санатор и его команда»: Михаил Задорнов приводит менеджеров ВТБ24 в Бинбанк и «Открытие».

«Электронные заплатки»: РСА предложил изменить порядок оформления е-ОСАГО.

«Полет в тандеме»: «Нордавиа» и Red Wings объединяются.

«Известия» в статье «Откат империи» пишет, что стоит за многомиллионным хищением средств Минобороны на реконструкцию арсенала для ракет.

«Держитесь правой стороны»: победу на выборах в Австрии одержали партии, настроенные на улучшение отношений с Россией.

«Курильщиков отлучат от дома»: Минздрав поддержал запрет курения около подъездов.

«Производительность труда увеличат на треть»: новая программа правительства позволит нарастить не время пребывания на работе, а эффективность труда.

«Газета.ru»: «Бухгалтерам накинут срок за фальсификации». Госдума рассмотрит закон о наказании за подделку финансовых документов.

Есть ли перспективы у каталонской независимости, описывается в статье «Враги по переписке: Каталонии дали еще время одуматься».

В статье «Оставьте ваши денежки» можно почитать, как Медведев уговаривал западных инвесторов не уходить из России.

The Economist: «Битва за Киркук. Новая война в Ираке, теперь между арабами-шиитами и курдами» (The battle for Kirkuk: A new war in Iraq, now between Shia Arabs and Kurds). Иракские лидеры стремятся захватить у курдов город и его богатые нефтью окрестности.

«Си Цзиньпин хорош для Коммунистической партии Китая, но не так хорош для Китая» (Xi Jinping has been good for China’s Communist Party; less so for China). Вопреки заветам Дэна Сяопина нынешний глава Китая стягивает к себе все больше власти.

Bloomberg: «Британия опасается срыва переговоров по Brexit'у в течение считаных недель» (UK Fears Collapse of Brexit Talk Within Weeks). Переговоры по отделению Британии от ЕС окажутся на грани срыва, если ЕС на этой неделе не даст понять, что он согласен в ближайшее время обсудить тему торговли.

«Следующие шаги по поводу иранского ядерного оружия» (The Next Steps on Iran's Nukes). Президент США Дональд Трамп хочет отменить иранскую сделку, а автор объясняет, почему так делать не надо.

The Wall Street Journal: «ИГ отступает, а иракские силы и курды обратились друг против друга» (As ISIS Recedes, Iraqi Forces, Kurds Turn on Each Other). Иракские элитные войска захватили правительственное здание в Киркуке.

«Испания дала Каталонии срок до четверга, чтобы прекратить сепаратистское движение» (Spain Gives Catalonia Thursday Deadline to Drop Secession Drive). Испанский премьер-министр Мариано Рахой дал лидеру Каталонии срок до четверга. Если к этому моменту Каталония не откажется от своих сепаратистских притязаний, то ей грозит ограничение автономии.

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