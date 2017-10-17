Элла Памфилова в очередной раз заявила, что Алексей Навальный, по действующему законодательству, сможет баллотироваться в президенты только после истечения установленного законом срока ограничения избирательных прав, то есть до 2028 года.

Главная проблема в том, что Алексей Навальный и его сторонники отказываются признавать хоть какое-то решение кроме допуска оппозиционного политика до выборов. Конечно, участие в выборах представителей всех политических сил — безусловный плюс, но пока что создается такое впечатление, что Навальный ведет своих сторонников к бойкоту выборов, потому что никакой другой кандидат его не устраивает. Большой вопрос — сможет ли ЦИК или Администрация президента предотвратить этот бойкот. Пока что это самая большая интрига.