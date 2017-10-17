Анатолий Артамонов: «Заключение специального инвестиционного контракта – это подтверждение нашего плодотворного и ответственного сотрудничества с компанией «АстраЗенека»

16 октября в Москве губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в церемонии подписания специального инвестиционного контракта (СПИК) между биофармацевтической компанией «АстраЗенека», Министерством промышленности и торговли РФ и Правительством Калужской области. Мероприятие прошло под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева.

В сентябре 2017 года «АстраЗенека» стала первой фармкомпанией в России, получившей одобрение межведомственной комиссии на заключение СПИК.

В рамках контракта компания инвестирует дополнительно более 1 млрд. рублей в модернизацию своего российского предприятия и обеспечение трансфера технологий для производства лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний. В СПИК включены десять препаратов, шесть из которых будут производиться со стадии готовой лекарственной формы к 2020 году.

Церемония запуска производства первого в России инновационного онкологического таргетного препарата для лечения рака легкого admoblkaluga.ru

По условиям СПИК «АстраЗенека» получит локальный статус для препаратов, стабильность налоговой нагрузки и неизменность условий реализации проекта.

Комментируя подписание специнвестконтракта, глава региона Анатолий Артамонов подчеркнул, что «компания вносит важный вклад в развитие фармацевтического кластера. В частности, в сентябре запущено производство нового препарата для лечения онкологических заболеваний. «Сегодняшнее заключение специального инвестиционного контракта – это подтверждение нашего плодотворного и ответственного сотрудничества с компанией. За счет вложения дополнительных инвестиций «АстраЗенека» приступит к производству полного цикла, а также займётся исследовательской деятельностью в рамках нашего фармкластера. Предприятие, расположенное в индустриальном парке «Ворсино», существенно увеличит объёмы производства, налоговые отчисления, увеличится количество рабочих мест», - отметил губернатор.

Генеральный директор «АстраЗенека» Россия и Евразия» Ирина Панарина пояснила, что СПИК - это эффективный инструмент государственной поддержки инвесторов, который обеспечил для компании ряд благоприятных условий для локализации инновационного фармпроизводства в России. «Мы признательны Министерству промышленности и торговли РФ и руководству Калужской области за эффективное взаимодействие. Одновременно выражаем надежду, что будут появляться и новые меры поддержки инвесторов в рамках СПИК. «АстраЗенека» готова принимать активное участие в проработке данного механизма», - сказала она.

В СПИК включены: три препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (тикагрелор, розувастатин, метопролол), четыре онкологических препарата (осимертиниб, гефитиниб, фулвестрант, гозерелин), препарат для лечения респираторных заболеваний (будесонид, формотерол), инновационный сахароснижающий препарат (дапаглифлозин) и препарат для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта (эзомепразол).

Справочно:

«АстраЗенека» подала заявку на заключение СПИК в конце 2016 года. В июле 2017 года Министерство промышленности и торговли РФ, Калужская область и компания «АстраЗенека» подписали меморандум о намерениях заключить СПИК. В сентябре 2017 года «АстраЗенека» стала первой фармкомпанией в России, получившей одобрение межведомственной комиссии на заключение СПИК.