Председатель правительства Дмитрий Медведев пообещал западным инвесторам не повышать налоги и создавать комфортные условия для бизнеса. Недавно примерно о том же говорил президент Владимир Путин, когда выступал перед главами крупных немецких компаний. Очевидно, руководители российского государства хотят убедить иностранных инвесторов в том, что 2018 год пройдет для России спокойно.

Место для выступления Дмитрий Медведев выбрал правильное и традиционное: заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. Каждое такое заседание используется для того, чтобы убедить западных предпринимателей в хороших перспективах инвестирования в Россию.

И на этот раз в ключевых тезисах Дмитрия Медведева не было ничего неожиданного, обращает внимание «Газета.ru».

Во-первых, премьер заявил, что «российская экономика вошла в фазу роста». По прогнозу, ВВП страны вырастет в 2017 году на 2,1%.

Во-вторых, инфляция снижается. «Она все больше соответствует тем рамкам, которые характерны для развитых стран… В целом за год мы ожидаем умеренные значения (может быть, чуть больше 3%). Такого низкого уровня не было за всю новейшую историю нашей страны», — рассказал Медведев.

Д.Медведев на форуме инноваций / government.ru

В-третьих, Россия показала «самый впечатляющий рейтинг в рамках рейтингования Doing Business Всемирного банка». Глава правительства напомнил, что за пять лет Россия продвинулись более чем на 80 позиций — со 124-го на 40-е место из 190 стран. «Эксперты, таким образом, оценили упрощение или ускорение многих процедур, которые имеют значение при старте и ведении нового проекта на территории нашей страны», — заявил он.

Из всего этого Дмитрий Медведев делает достаточно смелый вывод: он считает, что его правительство работает достаточно эффективно, благодаря чему столь впечатляющие результаты и стали возможны.

Также премьер сказал, что после президентских выборов в марте следующего года условия для бизнеса, как минимум, не ухудшатся. «По крайней мере, в части налогов», — отметил он. «Хочу еще раз отметить, что обязательства, которые мы брали на себя в части сохранения налоговой нагрузки на бизнес несколько лет назад, мы исполнили. Даже несмотря на экономический кризис и всякого рода проблемы, которые создавали нашей экономике, мы налогов в целом не повышали», — сказал Медведев, пообещав придерживаться такой политики и в будущем.

Впрочем, Дмитрий Медведев хвалил не только себя, но и собравшихся западных инвесторов. «За первое полугодие объем прямых иностранных инвестиций вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Весомый вклад в это внесли представители, участники нашего комитета по иностранным инвестициям», — поделился премьер подсчетами.

Также Медведев отметил, что вместе с западными инвесторами и с их подачи разработаны поправки к Налоговому кодексу — в том числе поправки, касающиеся применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость при реэкспорте. Законопроект сейчас рассматривается Государственной Думой.

Встреча В.Путина с представителями деловых кругов Германии / kremlin.ru

Напомним, на прошлой неделе не сворачивать свой бизнес в России призывал западных инвесторов Владимир Путин. В Сочи он проводил встречу с представителями деловых кругов Германии. «Рассчитываем, что немецкие компании и дальше будут работать в нашей стране. На фоне восстановления экономического роста в России открываются и новые возможности для бизнеса», — сказал Путин и пообещал создавать все условия, «чтобы иностранные предприниматели чувствовали себя на российском рынке комфортно».

При этом история с поставкой произведенными компанией Siemens турбин в Крым в обход санкций ЕС не обсуждалась.