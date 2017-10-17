Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уважает право граждан на мирный протест, но призвал при этом участников проходящей в центре Киева акции не повторить трагических событий 2015 года, когда при попытке штурма Рады были раненые и погибшие.

«Я с пониманием отношусь к акции и с уважением к ее участникам. Я требую обеспечить мирный характер акции… Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы безответственные политиканы повторили трагические события 31 августа 2015 года, которые привели к гибели четырех нацгвардейцев», — заявил, как передает канал «112 Украина», Порошенко на встрече с президентом Мальты в Киеве.

Президент призвал правоохранителей и участников акции ответственно отнестись к обеспечению безопасности.

Напомним, во вторник, 17 октября, в центре Киева проходит акция протеста, которую организовали «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, партия «Самопомощь» и объединение «Свобода». Правоохранительные органы на всякий случай с самого утра блокировали квартал, в котором сосредоточены административные здания в центре города.

Акции под Радой. Фото - "Страна" / strana.ua

По разным данным около Рады находятся от двух до шести тысяч человек — от входа их отделяет несколько цепочек сотрудников спецподразделений. Уже выступил Михаил Саакашвили. Он сказал, что «пока есть Порошенко, нет прогресса, нет борьбы с коррупцией». «Пока есть Порошенко, будет нищета! Пока есть Порошенко, будет эмиграция. Если не будет никаких решений на благо народа, Порошенко надо подумать, чтобы уйти со своей должности. У него еще есть время! Это не мой ультиматум, это мой совет», — заявил Саакашвили на митинге.

Главное требование собравшихся — не отставка президента, а снятие неприкосновенности с депутатов Верховной Рады и создание специальных антикоррупционных судов. Отметим, что Порошенко как раз внес на рассмотрение парламента поправки в конституцию страны, которая отменяет неприкосновенность депутатов — но только с 2020 года, чем и недовольна оппозиция. Глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк считает, что это «на самом деле индульгенция, как сказали коллеги, тем, кто обворовывает государство». «Это бессмысленно. Это насмешка над людьми, которые за это переживают 20 лет», — сказал он.

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко также уверена, что неприкосновенность необходимо отменять немедленно. «Я считаю, что то, что президент сейчас пытается всучить Верховной раде и обществу, — закон о снятии неприкосновенности депутатов в 2020 году — это еще раз говорит о том, что никто не хочет эту неприкосновенность снимать», — заявила она.

Отметим, что демонстрация протеста в центре столицы — не единственная проблема Порошенко. В понедельник, 16 октября, политические активисты, в том числе представители запрещенной в РФ националистической организации «Правый сектор», взяли под контроль здание вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве. «Нацкорпус», «Свобода» и «Правый сектор» требуют немедленной национализации вертолетной площадки Януковича.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган успела заявить, что вертолетная площадка уже находится в собственности государства. «Вниманию тех, кто захватил вертолетную площадку на ул.Парковой. Этот объект — в собственности государства! Генеральная прокуратура Украины за него долго боролась в судах», — написала она.

Митингующие на площади Конституции в Киеве / strana.ua

А Петр Порошенко заявил, что захват здания вертолетной площадки является абсолютно неприемлемым. «Иногда примером того, как можно стучать в открытые двери, является абсолютно неприемлемый захват вертолетной площадки с требованием вернуть в государственную собственность, когда она уже решением прокуратуры и есть в государственной собственности, только на законных основаниях, и ожидает решения суда», — заявил он журналистам и добавил, что любые методы возвращения объектов в госсобственность не правовым путем являются абсолютно неприемлемыми.