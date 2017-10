Исследование, проведенное в США, показало, что можно спасти сотни жизней ежегодно, если на национальном уровне сделать обязательной задержку между моментом продажи оружия частому лицу и получением этого оружия покупателем.

Исследовательские работы, посвященные влиянию торговли оружием на безопасность, в США весьма затруднены. В распоряжение ученых слишком мало статистических данных, так как с 1996 года было запрещено финансировать такого рода исследования из федерального бюджета. Нынешняя работа была проведена на деньги, которые выделила Гарвардская школа бизнеса.

Ежегодно в США более 33 тысяч человек умирает от инцидентов, связанных с огнестрельным оружием. В это число входят жертвы убийств, самоубийств и несчастных случаев. Примерно такое же число человек каждый год гибнет в автомобильных авариях. Законы, регулирующие продажу оружия и владение им, значительно различаются от штата к штату. Это затрудняет сбор и анализ статистической информации. Некоторые исследования, проведенные в других странах, показали, что введение обязательного периода ожидания между покупкой оружия и получением его снижает число смертей от самоубийств и убийств.

Ученые Гарвардского университета Дипак Малхотра (Deepak Malhotra), Майкл Лука (Michael Luca) и Кристофер Поликин (Christopher Poliquin) проанализировали связь такой задержки с уровнем убийств и самоубийств в США. Сейчас законы штатов предусматривают задержку получения оружия продолжительностью от двух до семи дней. В 1970 – 2014 году в 48 штатах и в округе Колумбия действовали законы, предусматривавшие период ожидания длительностью не менее года. Исследователи сравнивали число смертей от огнестрельного оружия на душу населения в одних и тех же штатах в периоды, когда такие законы действовали и когда их не было. Оказалось, что в штатах с обязательным ожиданием, независимо от его продолжительности, уровень убийств был в среднем на 17 % ниже, а самоубийств – на 10 % ниже.

Также исследователи обратились к естественному эксперименту. В 1994 году был принят закон о предотвращении насилия с использованием ручного огнестрельного оружия (Brady Handgun Violence Prevention Act). Он вводил обязательную проверку возможного криминального прошлого у всех покупателей огнестрельного оружия. Для проведения проверки давалось пять дней, таким образом в 19 штатах, где ранее не существовало обязательно задержки выдачи купленного оружия, она внезапно появилась. Когда исследователи проанализировали данные по этим штатам до и после введения закона, они обнаружили резкое падения убийств, совершенных при помощи огнестрельного оружия, на 17 % и самоубийств на 6 %.

С созданием в 1998 году специальной службы проверки покупателей оружия – National Instant Criminal Background Check System – компьютерная система позволила проводить проверку мгновенно, однако ряд штатов сохранил обязательный период ожидания. По оценкам исследователей, в 17 штатах, где такие законы действуют, каждый год благодаря этому предотвращается примерно 750 убийств. Если они будут приняты по всей стране, это даст возможность спасти 910 человек ежегодно. Полученные результаты авторы исследования опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Недавно депутат палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс Раджа Кришнамурти (Raja Krishnamoorthi) внес законопроект, предусматривающий обязательную трехдневную задержку выдачи купленного оружия. Однако авторы исследования считают, что из-за противодействия других депутатов этот закон вряд ли будет принят. Но они надеются, что собранные ими данные смогут способствовать появлению такого закона рано или поздно.