Производительность труда - критерий влияния цифровизации на индустрию

Фонд «Сколково» выпустил один из первых в России сборник научных статей, посвященных различным аспектам цифровой экономики. Электронная версия альманаха доступна на сайте sk.ru, презентация печатного издания состоится на форуме «Открытые инновации», который пройдёт в Технопарке «Сколково» с 16 по 18 октября.

Один из авторов сборника, руководитель департамента по науке и образованию Фонда «Сколково» Александр Фертман рассказал «Полит.ру» как сегодня развиваются цифровые технологии в России, с какими областями жизни они в первую очередь связаны и какие встречают трудности.

Александр Фертман. Фото: Sk.ru

По словам Александра Фертмана, Россия находится в числе перспективных стран по уровню реальной цифровизации. «Мы пока не перешли психологически в цифровое общество, мы не очень доверяем «цифре», но при этом государство и бизнес делают очень многое для того, чтобы «цифра» все больше и больше входила в нашу жизнь, – подчеркивает эксперт. – Не зря в России созданы крупные цифровые компании – Яндекс, «Mail.ru», «Лаборатория Касперского», и крупнейший онлайн-банк Тинькофф».

Несмотря на активное внедрение цифровых технологий в системе государственного управления и в банковской сфере, продвижение в промышленном секторе происходит гораздо медленнее. «С точки зрения взаимодействия человека и государственной системы у нас «цифра» с каждым годом используется все шире. Очень хорошо развивается применение цифровых платформ и математических алгоритмов для решения задач взаимодействия государства и человека. Но, при этом, в сфере реальной экономики, продвижение, к сожалению, не такое быстрое и целостное. С одной стороны, мы видим появление МФЦ и интернет-портала госуслуг, а с другой – большая часть нашей экономики, связанная с производством, оцифрована поверхностно, и практически не готова к переходу на стандарты Индустрии 4.0», – отмечает Александр Фертман.

Само по себе использование компьютера вместо человека не приводит к цифровизации, убежден руководитель департамента по науке и образованию Фонда «Сколково». «Оттого, что вы поставили станок с ЧПУ (числовое программное управление) вместо слесаря, и даже, может быть, обвешали его сенсорами, ваши процессы не стали полностью цифровыми, хотя во многих случаях и это существенный шаг вперед. Но в идеале каждый технологический процесс в производственной цепочке должен быть описан математически, и интеграция моделей позволяет сформировать цифровой двойник производства, который верифицируется и при необходимости модернизируется с использованием данных о реальном состоянии оборудования и протекании процесса в режиме реального времени. Для этого системного изменения необходимо провести довольно большую исследовательскую работу», – говорит эксперт.

Он добавил, что зарубежные компании, чтобы прийти к нужному результату, вели исследовательскую работу, разрабатывали и верифицировали программные пакеты и накапливали экспериментальные данные на протяжении предыдущих 10 лет. Российским компаниям необходимо сделать то же самое, или воспользоваться накопленным опытом партнеров, в противном случае, цифровизация будет неполной и малоэффективной.

«Мы с вами обмениваемся информацией в цифровом формате, но мы не используем цифровую форму для улучшения нашей производительности труда или просто условий жизни. Мы переписали тексты и перерисовали чертежи с бумаги на компьютер и думаем, что все цифровизовали. Вот в этом самая большая опасность – подмена понятий. Она возникает, отчасти, из-за приказного порядка цифровизации, в тех случаях, когда бизнес не осознал ее реальную необходимость», – считает Александр Фертман.

Низкая скорость цифровизации производства связана, по его словам, со сложностью и дороговизной изменений, которые необходимо вносить в технологические комплексы, особенно с точки зрения контроля качества и системы принятия решений, которые, как правило, долго окупаются. «В производстве вы завязаны на значительные изменения оборудования, обеспечивающего технологические процессы. Вы часто вынуждены менять всю производственную цепочку на более современную, а значит тратить деньги на новое оборудование, новые системы коммуникации, системы обработки данных. Это все довольно дорого, – описывает сложности внедрения инноваций представитель «Сколково». – Если в банковской сфере оборачиваемость капитала довольно быстрая, то в промышленности это не так. Промышленность очень жестко сопротивляется изменениям до того момента, пока она не вернула вложения в предыдущий этап обновления производства. Вы не вернули деньги, которые вы потратили на исследования, на модернизацию оборудования, и у вас не хватает ресурсов на следующий шаг развития».

В отличие от промышленности быстрый оборот капитала в финансовой сфере позволяет легче внедрять цифровые технологии и быстрее на них зарабатывать. «Финансы за счет цифровизации вовлекают все больше потребителей. В b2b секторе это затруднительно. Когда вы работаете с прямыми потребителями, организуете интернет -сервисы и убираете, например, очереди из банка, вы привлекаете больше людей в свой банк», – говорит Александр Фертман.

Существующие на российских производствах цифровые решения пока, как правило, связаны с обнаружением, но не с решением проблемы. Предприятиям же для успешной конкуренции требуется цифровизация всех этапов производственного процесса, а желательно и жизненного цикла продукта, с целью увеличения производительности труда и прибыли от сервиса. «Собирая информацию о перебоях в работе станков, или другого оборудования, вы получили данные о том, где у вас простои. Но это только фиксация проблемы, не ее решение. Вам нужна аналитика, нужны организационные решения для того, чтобы быстро купировать эти проблемы. Это требует больших усилий и больших изменений, – поясняет эксперт «Сколково». – Соблазн штурмовщины всегда есть. Если у вас вчера объявили цифровизацию, а сегодня уже надо отчитываться, то вы говорите, что уже давно это сделали – «у меня же компьютеры везде стоят». Но многие современные предприятия, особенно те, которые пытаются конкурировать на международном рынке, понимают, что если не перейдут к новым стандартам производства, к технологиям Цифровой и Умной Фабрики, моделируя и автоматизируя основные технологические и управленческие процессы, если не повысят кардинально за счет этого производительность труда, то они с большой вероятностью вылетят с рынка».

Говоря о факторах, влияющих на цифровизацию, эксперт упомянул фактор цифрового доверия и в качестве примера привел внедрение интернет-сервисов для клиентов банков. «Доверие к цифровым моделям и сервисам не очень высокое. Банки сумели победить недоверие к использованию интернета, но это был очень непростой процесс. Убедить потребителя им позволило развитие и продвижение технологий обеспечения безопасности – удалось продемонстрировать на миллионах транзакций, что интернет-банкинг – это не только удобно, но и безопасно. Важная задача – обеспечивать диалог в цифровой системе: обратная связь от государства или банка клиенту – гражданину, должна быть быстрой, обоснованной и эффективной, иначе мы перегружаем людей, которые вынуждены оспаривать ошибочные решения цифровых систем вовсе нецифровыми методами», – считает Александр Фертман.

Внедряемые цифровые технологии зачастую требуют продолжительного тестирования и отладки, а системы, построенные на глубоких сетях длительного «обучения». И даже если при их использовании сегодня возникают определенные сбои, с увеличением объема накопленных данных и при грамотном с ними обращении количество проблем должно будет уменьшиться.

«С точки зрения первого шага цифровизация проходит очень успешно, но когда возникает нестандартная ситуация, то чиновник к ней готов еще меньше, чем раньше – потому что он уже привык, что машина все решает сама. Решение по таким ситуациям принимаются пока очень медленно, так как требуют отхода от регламентов – комментирует работу цифровых сервисов Александр Фертман. – С увеличением количества собранных и проанализированных данных ситуация будет улучшаться. Чем больше будет накоплено информации по принятию решений в нестандартных ситуациях, чем лучше она будет задокументирована, тем более квалифицированную поддержку нам будет оказывать машина при принятии решений».

В завершении, при обсуждении общих задач цифровизации экономики эксперт отметил, что видит их в повышении производительности труда на предприятиях и улучшении качества жизни людей.