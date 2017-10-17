Мещанский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей в связи с отказом предоставить ФСБ информацию для «декодирования» сообщений пользователей. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что намерен добиваться отмены решения суда.

По мнению Дурова, «требования ФСБ нереализуемы технически, они противоречат 23 статье Конституции РФ: "Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений"». Такое объяснение он опубликовал в своем блоге в социальной сети «ВКонтакте». Он также объявил, что набирает юристов, которые хотели бы заняться оспариванием судебного решения по поводу Telegram и имеют «максимальный опыт в такого рода делах».

Пользователи соцсетей выражают опасения, что добиться отмены штрафа не получится – более того, что Telegram в России могут ждать неприятности (например, его работу в стране смогут существенно осложнить, полагают они). Эти опасения связаны с категорическим отказом основателя Telegram предоставлять информацию пользователей российским спецслужбам.

В других странах, в том числе США, владельцы других популярных платформ не столько категоричны: так, администрация социальной сети Facebook анонсировала свои планы по найму сотрудников из спецслужб, имеющих допуски к системе национальной безопасности США, чтобы те могли «противостоять вмешательству иностранных государств» в американские политические процессы, передает информационное агентство Bloomberg.

Побеседовать с «Полит.ру» о том, что именно грозит проекту Telegram в связи с отказом от сотрудничества с властями и, в частности, силовыми структурами в России, согласился Михаил Брауде-Золотарев, директор Центра IT-исследований и экспертизы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

«Те, кто хотят пользоваться Telegram, думаю, частично продолжат это делать. Потому что возможность использования Telegram, как и иных сайтов сети Интернет определяется все-таки в большей степени желанием пользователя, чем позицией Роскомнадзора или иных органов, которые будут выдвигать те или иные требования. Относительно штрафов, налагаемых на Telegram, ситуация та же самая: я не очень понимаю, кого именно тут собираются штрафовать, кто тот субъект, на которого наложен штраф и почему будут исполнять это решение. Ведь, насколько я понимаю, на территории Российской Федерации у Telegram ни представительства, ни бизнеса никакого нет.

По всей видимости, как обычно бывает в таких случаях, попытки блокировки Telegram в России и попытки препятствования его работе, если они будут предприняты, скорее всего, сократят аудиторию его – за счет тех людей, которые менее грамотны и менее подготовлены. И, как обычно это бывает, сохранятся пользовали двух типов: наиболее продвинутые, которые понимают, как эти блокировки обходить, и преступный мир, который тоже умеет это делать. Так что, как обычно, все эти меры окажутся направлены против тех граждан, которые в наибольшей степени подвержены нахождению за «цифровым барьером», то есть меньше используют информационные технологии.

Я не думаю, что Telegram в России могут полностью заблокировать – нет такого способа. Или надо закрывать российский сегмент интернета, о чем мы уже неоднократно говорили. Но это уже будет проблемой общей.

Словом, Telegram не будет закрыт, но у него может несколько сократиться число пользователей, как то было с сайтами, которые блокировал Роскомнадзор. В этом случае обычно несколько сокращается трафик в связи с сокращением числа пользователей (может сокращаться и на десятки процентов, на 15-20%, даже на 30% – в зависимости оттого, что это за сайт). Но закрыть его полностью, конечно, не смогут.

Скажется ли сокращение числа российских пользователей, даже если оно будет значительным, на существовании Telegram? Я думаю, что нет. У Telegram в России находится только часть аудитории, Telegram – это платформа, которая, очевидно, и дальше будет развиваться и выходить за пределы обычного мессенджера. И перспективы ее в этом отношении определяются перспективами на международном рынке, а не аудиторией в России. Если Telegram как проект будет развиваться удачно, забирать часть рынка и формировать новые рынки, то у него и без России все будет хорошо. А если его стратегия окажется неудачной, развитие пойдет не так здорово, как идет сейчас, то, опять-таки, отношение к нему в России ничего не изменит.

То есть влияния на судьбу Telegram конфликт ситуация с его использованием в России не будет иметь. Telegram – международная компания, которая изначально и не ориентировалась на российский рынок.

Нет, Telegram будет как-то взаимодействовать и с российскими властями, потому что для него это еще и вопрос public relations. Это же информация, она пройдет и в международной прессе, и Telegram будет это использовать – в том числе для своего продвижения. Роскомнадзор Telegram фактически только продвигает и пиарит. Это просто некое побочное следствие происходящего, но по сути тем самым Telegram свою аудиторию расширяет и создает имидж (не говорю сейчас о том, заслуженно это или нет) защищенного мессенджера, для которого не могут добраться и который блюдет интересы своих пользователей. Вот этот имидж создается для Telegram в результате таких действий. Не думаю, что это хорошо – за бюджетные деньги заниматься какой-то ерундой, продвигать частную компанию. Но по сути это происходит.

vk.com/durov

Возможно ли, что каким-то иным образом информация, передаваемая через Telegram все же станет доступной для российских спецслужб, если заставить его открыть ее не могут? Этот вопрос выходит за пределы моей компетенции: я не могу сам сказать, защищенный мессенджер Telegram или нет. У меня нет по этому поводу сведений, и я таких утверждений делать не могу. Считается, что защищенный – коды доступны, их смотрели, проверяли какие-то люди. Но это гарантий тоже не дает, потому что те, кто смотрел на предмет уязвимости, могли об этом и не сказать. Но сам я, повторю, об этом ничего не знаю», – сказал Михаил Брауде-Золотарев.