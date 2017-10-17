Госдума седьмого созыва будет рассматривать все законопроекты, оставшиеся после работы депутатов предыдущих созывов. Это подтвердил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, ранее занимавший иную позицию по данному вопросу.

Напомним, в январе Володин высказывал идеи об «обнулении» всех законопроектов, оставшиеся на рассмотрение нижней палатой со времен прошлых созывов. При этом он ссылался на мировой опыт, утверждая, что есть разные способы решить вопрос, в том числе тот, при котором все законопроекты, которые не были рассмотрены «хотя бы в первом чтении», обнуляются новым созывом.

Эту инициативу не отвергли: лидер фракции «Справедливой России» Сергей Миронов назвал ее «дельной», пояснив, что если депутаты посчитают документ, пролежавший пять и более лет, требующим рассмотрения, они могут перевнести его. Правда, глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова тогда отвечала, что на рассмотрение накопленных законопроектов понадобится более двух лет, даже с увеличенной продолжительностью заседаний и сокращенными перерывами.

Ольга Савастьянова, председатель Комитета по контролю и регламенту / duma.gov.ru

Однако, как пишет газета «Коммерсантъ», спикер Госдумы больше не рассматривает такую возможность. По его словам, парламентарии обязаны рассматривать эти документы, в соответствии с Конституцией, даже если законопроект устарел или получил негативную оценку со стороны правительства.

Как пояснил Володин, к началу работы Госдумы седьмого созыва у депутатов накопилось более 2200 законопроектов, внесенных во время работы их предшественников. По оценке Володина, к настоящему моменту из этого количества рассмотрены 62% законопроектов, а осталось немногим более 700 документов.

«Мы не имеем права их забыть, не имеем права взять и их обнулить. Конституция нас обязывает рассмотреть каждый законопроект, когда бы он ни был внесен, как бы он ни устарел, какого бы качества уже сейчас заключение правительства ни было, нам все равно его нужно рассматривать, на это необходимо время тратить», – цитирует издание его пояснения из интервью телеканалу «Россия 24».

Об устарелости некоторых документов речь зашла неслучайно: как уточнил Володин, в списке до сих пор не рассмотренных парламентом проектов закона есть и документ, который ждет своего часа уже 24 года, передает «Российская газета».

СМИ отмечают, что рассмотрение столь большого количества законопроектов требует времени. Тем не менее, в сентябре Володин заявил, что Дума может ликвидировать «законодательные завалы» из законопроектов прошлых созывов еще до конца осенней сессии, напоминает информационное агентство ТАСС.

Юридический аспект ситуации для «Полит.ру» пояснил управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский. С его точки зрения, Конституция не запрещает отбрасывать устаревшие законопроекты, и, возможно, разумно было бы избрать именно такой подход.

«Конституция прямо не предусматривает обязанности депутатов рассмотреть каждую внесенную законодательную инициативу, однако нет и положений, которые бы разрешали этого не делать. По сути, вывод о необходимости рассмотрения каждой инициативы сделан на основе отсутствия в законе процедуры отказа от такого рассмотрения.

Было бы целесообразно принять соответствующие изменения, поскольку нет никакой необходимости рассматривать проекты, внесенные за все время работы ведомства – это займет огромное количество времени, хотя большинство проектов уже не актуальны. В этом свете идея с «обнулением» не так уж и плоха, особенно, если понимать под ней рассмотрение в максимально упрощенном виде, что позволит отделить важные проекты от потерявших актуальность», – отметил Владимир Старинский.

Оценить политическую составляющую ситуации согласился Аббас Галлямов, политаналитик, бывший сотрудник аппарата правительства России. По его мнению, возобладавший в настоящее время подход не только правилен с юридической точки зрения, но и может послужить неплохим средством, предостерегающим депутатов от популизма.

«Поначалу в новой Думе рассматривались разные способы решения проблемы огромного «законодательного багажа», доставшегося в наследство от предыдущих созывов. Среди них были и такие радикальные, как «обнуление». С точки зрения российской политической традиции этот вариант был вполне приемлем: в России любят обвинять во всем предшественников и начинать все с нуля.

В конце концов, однако в Думе возобладал более умеренный подход – не столько политический, сколько правовой. Было решено, что нельзя задним числом отказать депутатам предыдущих созывов в закреплённом за ними Конституцией правом законодательной инициативы.

Депутаты на пленарном заседании / duma.gov.ru

Это правильное решение, все законопроекты должны быть рассмотрены. Кстати, это будет хорошей прививкой от популизма для нынешних депутатов», – объяснил Аббас Галлямов в беседе с «Полит.ру».

Говоря о том, стоит ли изменить подход к подаче законопроектов, увеличивать требования к их проработанности, он выразил мнение, что это стоит сделать. Эксперт при этом не касался вопроса, нужно ли менять что-либо в организации работы с законопроектами в самой Госдуме – например, есть ли необходимость законодательно определить максимальный срок, в течение которого документ должен быть рассмотрен.

Напомним, в в России правом вносить законопроекты в Госдуму обладают президент, правительство, Совет Федерации и отдельные сенаторы, сами депутаты Госдумы, а также законодательные (представительные) органам субъектов Российской Федерации. Законодательные инициативы в сфере их видения также могут выдвигать Конституционный и Верховный Суды Российской Федерации по вопросам их ведения.