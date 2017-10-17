Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
17 октября 2017, вторник, 19:46
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Михаил Волокитин, журналист: «Люблю такую погоду, потому что можно ходить без шапки и шарфа». В Екатеринбурге 9 градусов тепла. ФОТО, ВИДЕО
В Магадане почтят память узников лагерей
К югу от Тюмени может появиться еще одна объездная дорога
В элитном доме по улице Николая Федорова нашли «резиновую» квартиру
Готовьте кошелек: государство может самоустраниться от регулирования тарифов ОСАГО
Курильщиков выкуривают: «антитабачный» закон снова поправили
Студенты рискуют и делают глупости ради легкого заработка
Лето. Самое время устроиться на работу
По заданию «Народного телефона». Удовлетворительное состояние дырявой крыши
Столица ИГ освобождена от террористов
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
17 октября 2017, 17:59

Топ новостей 17 октября

Кирилл Серебренников в суде
Кирилл Серебренников в суде
АГН "Москва"

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня суд рассмотрел вопрос о дальнейшей мере пресечения Кириллу Серебренникову, СКР возбудил дело о намеренном банкротстве «Вим-Авиа», ЕСПЧ присудил Навальным компенсацию по делу «Ив Роше».

Басилашвили и Oxxxymiron поручились за Серебренникова

Московский театр «Гоголь-центр» обнародовал новый список деятелей культуры, которые поручились за худрука театра Кирилла Серебренникова. В списке 31 фамилия. Он был распространен перед началом сегодняшнего заседания суда, где рассматривается продление Серебренникову домашнего ареста.

ЕСПЧ счел вердикт Навальным по делу «Ив Роше» несправедливым

 
А.Навльный перед заседанием суда / mskagency.ru

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел жалобу Алексея и Олега Навальных на судебные решения по жалобе компании «Ив Роше». В сообщении, опубликованном на сайте организации, сказано, что дело было рассмотрено российской судебной системой с нарушением права на справедливый суд. Судьи ЕСПЧ присудили братьям Навальным выплату в размере 76 тысяч евро.

Памфилова назвала дату законной регистрации Навального

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в настоящее время Алексей Навальный из-за судимости не может быть зарегистрирован кандидатом на выборах президента. «Господину Навальному, он молодой, перспективный политик, у него есть все шансы...вот пройдет этот срок десятилетний, где-то в 2028 году плюс пять месяцев он сможет вполне баллотироваться», — сказала Памфилова.

СК завел дело о преднамеренном банкротстве «Вим-Авиа»

 
Логотипы компании "Вим-Авиа" / flickr.com

Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о преднамеренном банкротстве авиакомпании «Вим-Авиа». По версии следствия, в 2016-2017 годах руководство и собственники «Вим-Авиа», «осознавая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии», заключали «явно невыгодные сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций».

«Яблоко» попросило Генпрокуратуру и СК проверить диссертацию Мединского

 
В.Мединский / mskagency.ru

Партия «Яблоко» обратилась в Генпрокуратуру и в Следственный комитет Росси с просьбой проверить действия Минобрнауки при утверждении министра культуры Владимира Мединского доктором исторических наук. Накануне в «Новой газете» вышла статья, в которой двое заявленных в автореферате Мединского оппонентов заявили, что не были на его защите. Представитель министра позднее назвал имена других оппонентов, пояснив, что к указанным в статье ученым обращались, однако в конечном счете попросили оппонировать других историков.

В Петербурге появится аналог «Сколково»

В Петербурге будет создан инновационный комплекс, аналогичный «Сколково». Об этом объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Мы создаем инновационный комплекс на территории Пушкинского района Петербурга. Я подписал соответствующее распоряжение правительства», — заявил премьер на форуме «Открытые инновации» в «Сколково».

Агент Дмитрия Марьянова опровергла слухи об алкоголизме актера

 
Дмитрий Марьянов, актер

Алевтина Кунгурова, агент умершего актера Дмитрия Марьянова, сообщила, что ее клиент лечил в подмосковной клинике застарелую травму позвоночника, а не алкоголизм, как утверждали некоторые СМИ.

Столицу ИГ в Сирии освободили от боевиков

Ополченцы поддерживаемых США Сирийских демократических сил (SDF) сегодня полностью освободили сирийскую Ракку от боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация запрещена в России).

МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестных акциях

 
Оппозиционный митинг
/ mskagency.ru

Начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин во время заседания Совета по правам человека при президенте России заявил, что нужно усилить ответственность учителей и родителей за участие их детей в несогласованных протестных акциях. «Мы должны задуматься о возможности внести поправки, изменения с тем, чтобы привлекать к ответственности не только организаторов такого рода акций, но и родителей школьников, которые в них участвуют, и педагогов учебных заведений», — подчеркнул Тимур Валиулин.

В МЭР выступили против запрета курить у подъезда

В Минэкономразвития России выступают против запрета на курение в 10 метрах от подъездов жилых домов, заявил замглавы ведомства Олег Фомичев. Ранее сегодня стало известно, что такая инициатива, внесенная в Госдуму группой сенаторов, получила поддержку в Минздраве.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Кирилл Серебренников в суде
Басилашвили и Oxxxymiron поручились за Серебренникова
Самолет компании ВИМ-авиа
СК завел дело о преднамеренном банкротстве «Вим-Авиа»
Владимир Мединский. Фото: сайт Министерства культуры
В Минкульте заявили об ошибке с авторефератом Мединского
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
В Петербурге появится аналог «Сколково»
Банковские карты Visa
В Думу внесен законопроект о запрете снятия наличных с анонимных карт
19:31 «Радио Свобода» и CNN попали в черный список Совфеда
19:13 Обнародованы итоги проверки скорой из-за гибели актера Марьянова
18:49 Поклонская записала видеообращение к Чайке
18:34 Свидетели по делу Серебренникова рассказали о черной кассе «Седьмой студии»
18:08 Шарапова вылетела в первом круге «Кубка Кремля»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Григорий Орлов
Григорий Григорьевич Орлов
17 октября 1734 года родился Григорий Орлов, фаворит Екатерины II.
17:51 У здания Рады после крупного митинга начали ставить палатки
17:30 Матвиенко предупредила об опасности распада Украины из-за закона об образовании
17:24 Минкульт предложил пускать на фильмы «18+» по паспорту
17:09 Басилашвили и Oxxxymiron поручились за Серебренникова
16:58 Сбербанк повысил ставки по вкладам в долларах
16:52 Состоялась жеребьевка стыковых матчей европейской зоны к ЧМ-2018
16:33 Министр труда РФ предрек «только рост» пенсий
16:32 В деловой центр «Москва-сити» в 2018 году переедут три министерства
16:19 На британской военной базе найдено захоронение бронзового века
16:15 Джоан Роулинг признали самой высокооплачиваемой знаменитостью Европы
16:10 Агент Дмитрия Марьянова опровергла слухи об алкоголизме актера
16:03 В Петербурге появится аналог «Сколково»
15:44 В руководстве центра «Э» пожаловались на сокращения
15:21 «Яблоко» попросило Генпрокуратуру и СК проверить диссертацию Мединского
15:02 Столицу ИГ в Сирии освободили от боевиков
14:47 В МЭР выступили против запрета курить у подъезда
14:32 СК завел дело о преднамеренном банкротстве «Вим-Авиа»
14:20 Полиция сообщила о двух тысячах участников митинга у Верховной Рады
14:12 МС-21 прилетел с Иркутского авиазавода в Подмосковье для дальнейших испытаний
13:51 В Госдуме допустили окончание операции в Сирии в конце года
13:42 Обнаружены новые гены устойчивости к антибиотикам
13:27 МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестных акциях
13:11 Представитель Мединского заявил об ошибке с авторефератом министра
13:02 Минкомсвязи предложило сократить сроки хранения данных по пакету Яровой
12:38 Охотники за сокровищами заявили о возможном обнаружении Янтарной комнаты
12:36 Памфилова назвала дату законной регистрации Навального
12:15 Европейский университет подал новую заявку на лицензию
12:11 В Думу внесен законопроект о запрете снятия наличных с анонимных карт
11:56 Медведев дополнительно выделил Севастополю 500 млн рублей
11:41 ЕСПЧ счел вердикт Навальным по делу «Ив Роше» несправедливым
11:30 Поткин пожаловался на Россию в ЕСПЧ
11:18 Порошенко предложил Раде отменить депутатскую неприкосновенность
11:11 Арестованы производители пайков для Минобороны
11:04 Новые виды клопов были названы в честь драконов из «Игры престолов»
10:56 СМИ сообщили об оттоке капитала из банка «Открытие» вопреки действиям ЦБ
10:43 Поклонская рассказала о проверке финансирования «Матильды» Фондом кино
10:32 Путин предложил разделить с населением расходы на медицину
10:22 МГУ возглавил рейтинг вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии
10:03 Правительство решило упростить валютные операции для живущих за границей россиян
10:01 Кабмин распространит режим Свободного порта на аэропорты Дальнего Востока
09:41 Страховщики предложили ЦБ отказаться от регулирования тарифов ОСАГО
09:39 В КНДР заявили о возможности начала ядерной войны в любой момент
09:18 Минздрав поддержал запрет курения вблизи подъездов
08:56 Члены «спящей ячейки» ИГ планировали атаку на концерте Киркорова
08:37 Официальные оппоненты опровергли участие в защите диссертации Мединского
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.