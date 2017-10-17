Топ новостей 17 октября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня суд рассмотрел вопрос о дальнейшей мере пресечения Кириллу Серебренникову, СКР возбудил дело о намеренном банкротстве «Вим-Авиа», ЕСПЧ присудил Навальным компенсацию по делу «Ив Роше».

Московский театр «Гоголь-центр» обнародовал новый список деятелей культуры, которые поручились за худрука театра Кирилла Серебренникова. В списке 31 фамилия. Он был распространен перед началом сегодняшнего заседания суда, где рассматривается продление Серебренникову домашнего ареста.

А.Навльный перед заседанием суда / mskagency.ru

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел жалобу Алексея и Олега Навальных на судебные решения по жалобе компании «Ив Роше». В сообщении, опубликованном на сайте организации, сказано, что дело было рассмотрено российской судебной системой с нарушением права на справедливый суд. Судьи ЕСПЧ присудили братьям Навальным выплату в размере 76 тысяч евро.

Мы выиграли. Всем спасибо за поддержку https://t.co/2YMa2ZM4pL — Alexey Navalny (@navalny) 17 октября 2017 г.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в настоящее время Алексей Навальный из-за судимости не может быть зарегистрирован кандидатом на выборах президента. «Господину Навальному, он молодой, перспективный политик, у него есть все шансы...вот пройдет этот срок десятилетний, где-то в 2028 году плюс пять месяцев он сможет вполне баллотироваться», — сказала Памфилова.

Во-первых, врёт.

Во-вторых, богохульствует и поминает имя Его всуе.

В-третьих, неужели и Кадырову отказала бы? https://t.co/WOnnuRdBGG — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 17 октября 2017 г.

Логотипы компании "Вим-Авиа" / flickr.com

Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о преднамеренном банкротстве авиакомпании «Вим-Авиа». По версии следствия, в 2016-2017 годах руководство и собственники «Вим-Авиа», «осознавая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии», заключали «явно невыгодные сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций».

В.Мединский / mskagency.ru

Партия «Яблоко» обратилась в Генпрокуратуру и в Следственный комитет Росси с просьбой проверить действия Минобрнауки при утверждении министра культуры Владимира Мединского доктором исторических наук. Накануне в «Новой газете» вышла статья, в которой двое заявленных в автореферате Мединского оппонентов заявили, что не были на его защите. Представитель министра позднее назвал имена других оппонентов, пояснив, что к указанным в статье ученым обращались, однако в конечном счете попросили оппонировать других историков.

Оппоненты диссертации Мединского сказали, что не участвовали в ее защите. А экспертный совет ВАК не выносил на нее заключения / Новая газета pic.twitter.com/CS7A6bMnys — DW (на русском) (@dw_russian) 17 октября 2017 г.

есть мнение, что автором диссертации Мединского является лишняя хромосома — недруги за бугром (@Lndcalling) 17 октября 2017 г.

В Петербурге будет создан инновационный комплекс, аналогичный «Сколково». Об этом объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Мы создаем инновационный комплекс на территории Пушкинского района Петербурга. Я подписал соответствующее распоряжение правительства», — заявил премьер на форуме «Открытые инновации» в «Сколково».

Кажется, мы нашли деньги врачей pic.twitter.com/T6Hsh8W6eP — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 17 октября 2017 г.

Дмитрий Марьянов, актер

Алевтина Кунгурова, агент умершего актера Дмитрия Марьянова, сообщила, что ее клиент лечил в подмосковной клинике застарелую травму позвоночника, а не алкоголизм, как утверждали некоторые СМИ.

Ополченцы поддерживаемых США Сирийских демократических сил (SDF) сегодня полностью освободили сирийскую Ракку от боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация запрещена в России).

Оппозиционный митинг / mskagency.ru

Начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин во время заседания Совета по правам человека при президенте России заявил, что нужно усилить ответственность учителей и родителей за участие их детей в несогласованных протестных акциях. «Мы должны задуматься о возможности внести поправки, изменения с тем, чтобы привлекать к ответственности не только организаторов такого рода акций, но и родителей школьников, которые в них участвуют, и педагогов учебных заведений», — подчеркнул Тимур Валиулин.

А то что-то давненько у нас не судили родителей врагов народа pic.twitter.com/drJ1oXleFY — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 17 октября 2017 г.

Мы поняли, что наш сын ходит на акции протеста, когда из дома на несколько лет пропал отец — Bob Farber (@Bobchensk) 17 октября 2017 г.

В Минэкономразвития России выступают против запрета на курение в 10 метрах от подъездов жилых домов, заявил замглавы ведомства Олег Фомичев. Ранее сегодня стало известно, что такая инициатива, внесенная в Госдуму группой сенаторов, получила поддержку в Минздраве.