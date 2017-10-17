Топ новостей 17 октября
Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня суд рассмотрел вопрос о дальнейшей мере пресечения Кириллу Серебренникову, СКР возбудил дело о намеренном банкротстве «Вим-Авиа», ЕСПЧ присудил Навальным компенсацию по делу «Ив Роше».
Басилашвили и Oxxxymiron поручились за Серебренникова
Московский театр «Гоголь-центр» обнародовал новый список деятелей культуры, которые поручились за худрука театра Кирилла Серебренникова. В списке 31 фамилия. Он был распространен перед началом сегодняшнего заседания суда, где рассматривается продление Серебренникову домашнего ареста.
ЕСПЧ счел вердикт Навальным по делу «Ив Роше» несправедливым
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел жалобу Алексея и Олега Навальных на судебные решения по жалобе компании «Ив Роше». В сообщении, опубликованном на сайте организации, сказано, что дело было рассмотрено российской судебной системой с нарушением права на справедливый суд. Судьи ЕСПЧ присудили братьям Навальным выплату в размере 76 тысяч евро.
Мы выиграли. Всем спасибо за поддержку https://t.co/2YMa2ZM4pL— Alexey Navalny (@navalny) 17 октября 2017 г.
Памфилова назвала дату законной регистрации Навального
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в настоящее время Алексей Навальный из-за судимости не может быть зарегистрирован кандидатом на выборах президента. «Господину Навальному, он молодой, перспективный политик, у него есть все шансы...вот пройдет этот срок десятилетний, где-то в 2028 году плюс пять месяцев он сможет вполне баллотироваться», — сказала Памфилова.
Во-первых, врёт.— Ехидные новости (@_U_R_I_c) 17 октября 2017 г.
Во-вторых, богохульствует и поминает имя Его всуе.
В-третьих, неужели и Кадырову отказала бы? https://t.co/WOnnuRdBGG
СК завел дело о преднамеренном банкротстве «Вим-Авиа»
Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о преднамеренном банкротстве авиакомпании «Вим-Авиа». По версии следствия, в 2016-2017 годах руководство и собственники «Вим-Авиа», «осознавая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии», заключали «явно невыгодные сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций».
«Яблоко» попросило Генпрокуратуру и СК проверить диссертацию Мединского
Партия «Яблоко» обратилась в Генпрокуратуру и в Следственный комитет Росси с просьбой проверить действия Минобрнауки при утверждении министра культуры Владимира Мединского доктором исторических наук. Накануне в «Новой газете» вышла статья, в которой двое заявленных в автореферате Мединского оппонентов заявили, что не были на его защите. Представитель министра позднее назвал имена других оппонентов, пояснив, что к указанным в статье ученым обращались, однако в конечном счете попросили оппонировать других историков.
Оппоненты диссертации Мединского сказали, что не участвовали в ее защите. А экспертный совет ВАК не выносил на нее заключения / Новая газета pic.twitter.com/CS7A6bMnys— DW (на русском) (@dw_russian) 17 октября 2017 г.
есть мнение, что автором диссертации Мединского является лишняя хромосома— недруги за бугром (@Lndcalling) 17 октября 2017 г.
В Петербурге появится аналог «Сколково»
В Петербурге будет создан инновационный комплекс, аналогичный «Сколково». Об этом объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Мы создаем инновационный комплекс на территории Пушкинского района Петербурга. Я подписал соответствующее распоряжение правительства», — заявил премьер на форуме «Открытые инновации» в «Сколково».
Кажется, мы нашли деньги врачей pic.twitter.com/T6Hsh8W6eP— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 17 октября 2017 г.
Агент Дмитрия Марьянова опровергла слухи об алкоголизме актера
Алевтина Кунгурова, агент умершего актера Дмитрия Марьянова, сообщила, что ее клиент лечил в подмосковной клинике застарелую травму позвоночника, а не алкоголизм, как утверждали некоторые СМИ.
Столицу ИГ в Сирии освободили от боевиков
Ополченцы поддерживаемых США Сирийских демократических сил (SDF) сегодня полностью освободили сирийскую Ракку от боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация запрещена в России).
МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестных акциях
Начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин во время заседания Совета по правам человека при президенте России заявил, что нужно усилить ответственность учителей и родителей за участие их детей в несогласованных протестных акциях. «Мы должны задуматься о возможности внести поправки, изменения с тем, чтобы привлекать к ответственности не только организаторов такого рода акций, но и родителей школьников, которые в них участвуют, и педагогов учебных заведений», — подчеркнул Тимур Валиулин.
Говорить ерунду школьнику про Навального учителей заставляет страх. Никакой силы за ними нет, пишет @plushevhttps://t.co/upyyqys1tD pic.twitter.com/GKH8VlcIAi— DW (на русском) (@dw_russian) 17 октября 2017 г.
А то что-то давненько у нас не судили родителей врагов народа pic.twitter.com/drJ1oXleFY— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 17 октября 2017 г.
Мы поняли, что наш сын ходит на акции протеста, когда из дома на несколько лет пропал отец— Bob Farber (@Bobchensk) 17 октября 2017 г.
В МЭР выступили против запрета курить у подъезда
В Минэкономразвития России выступают против запрета на курение в 10 метрах от подъездов жилых домов, заявил замглавы ведомства Олег Фомичев. Ранее сегодня стало известно, что такая инициатива, внесенная в Госдуму группой сенаторов, получила поддержку в Минздраве.