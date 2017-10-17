«Как важно быть серьезным: мир на грани непоправимого». Так называется доклад, который будет представлен участникам заседания «Валдайского клуба», открывающегося в понедельник в Сочи. Во всяком случае, об этом пишет «Коммерсантъ», в распоряжении которого оказался текст доклада.

Пока точно известно, что заседание продлится до 19 октября, в нем примет участие и президент Владимир Путин и уже заявлено, что глава государства готовит «очень важное, традиционно интересное выступление». Действительно, Путин любит делать громкие заявления перед иностранными экспертами, которые собираются на Валдайском форуме — но, судя по теме доклада, говорить президент все же будет о международной ситуации, а не, например, о своем участии в предстоящих выборах.

Организаторы заседания Валдайского клуба утверждают, что в этом году в Сочи продолжится обсуждение, начатое там же три года назад, — «о том, в каком мире всем нам предстоит жить, возможно ли создание универсальных правил игры и что нужно сделать, чтобы избежать угрозы новых больших мировых конфликтов».

Шахматы. Белые проиграли / pixabay.com

Правда, формулировки главной темы, которая задает тон обсуждению, с каждом годом становятся все более тревожными. Если в прошлом году участникам встречи предлагали тему «Будущее начинается сегодня: контуры завтрашнего мира», то в этот раз тема звучит так — «Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?»

В первой главе доклада «Как важно быть серьезным: мир на грани непоправимого» глава совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий пишет: распад Советского Союза «хаотизировал международную систему конфликтов». «Раньше обе системы — во всяком случае на словах — сходно понимали желаемое будущее, описывали его в очень близких системах координат. В сущности, непримиримый спор шел о методах достижения этого будущего. Сегодня же кажется, что конфликты образовали причудливую, труднопонимаемую головоломку. Сепаратизм, религиозные распри, социальные противоречия, чудовищные диспропорции в технологическом развитии и многое другое. А о более или менее сходно понимаемом будущем можно не говорить», — считает эксперт.

Авторы основной части доклада под руководством Федора Лукьянова считают, что распад СССР привел к исчезновению «страха большой войны», который «в разные эпохи служил естественным ограничителем амбиций» мировых держав. А это уже «привело самые могущественные державы планеты к расслабленному самодовольству, а иногда даже и к утрате чувства самосохранения». «Сейчас рациональность — дефицитный товар, а мировая политика приобретает черты бесшабашного кабаре», — подводится итог в докладе.

Отметим, министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник также в Сочи — но в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов заявил, что фактический выход США из ядерной сделки по Ирану и угрозы Вашингтона решить проблемы Корейского полуострова военным путем усугубляют и так непростую ситуацию в мире.

С.Лавров в Сочи / mid.ru

«Глубокое беспокойство вызывает и продолжающаяся утрата взаимного доверия, восстановить которое будет нелегко, — отметил, как передает ТАСС, он. — К сожалению, эти негативные тенденции усугубились в результате решения Соединенных Штатов о фактическом выходе из совместной всеобъемлющей программы действий по иранской ядерной программе и в результате угроз Вашингтона решить проблемы Корейского полуострова военным путем».