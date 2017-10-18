В Китае начался XIX съезд Коммунистической партии. Этот съезд должен ознаменовать переход Си Цзиньпина на второй срок на посту президента Китая. Комментаторы в СМИ в связи с этим оценивают успехи его первого срока и гадают о том, каким будет следующий.

18 октября начнется съезд Коммунистической партии Китая, который происходит каждые пять лет и представляет собой важнейшее событие в политическом календаре страны, пишет The Economist. Там, в частности, назначается новый центральный комитет, состоящий из 205 человек, которые будут править страной в течение следующих пяти лет. Обычно лидеры партии правят Китаем по 10 лет, поэтому Си Цзиньпин сейчас находится в середине этого периода.

Шанхай, 2015 Remko Tanis

Когда Си Цзиньпин стал президентом Китая в 2012 г., его воспринимали, в первую очередь, как реформатора экономики. Но уже во время своего первого публичного выступления в качестве президента он заговорил совсем не об экономике, а о возрождении китайской нации. Эта тема стала лейтмотивом его президентства. В сентябре этого года он снова выступил с аналогичной речью. Это значимый месседж, потому что он указывает на приоритеты Си Цзиньпина в том, что касается Коммунистической партии.

Си Цзиньпин, считает автор, - это третий китайский президент-реформатор, стоящий в одном ряду с Мао Цзэдуном и Дэном Сяопином. Мао Цзэдун сформировал коммунистическое государство. Дэн Сяопин поставил это государство на путь к обогащению, сохранив при этом партию. Си Цзиньпин хочет сделать Китай главным государством мира и, опять же, сохранить при этом партию.

XVIII съезд компартии Китая voachinese.com

Полномочия Си Цзиньпина весьма велики. Он президент Китая, лидер партии, а в прошлом июле государственные СМИ называли его также верховным главнокомандующим (предыдущим носителем этого звания был Дэн Сяопин). Он энергично перестраивает бюрократический аппарат. Два предыдущих китайских президента назначались, в первую очередь, для того, чтобы продолжать экономические реформы, начатые Дэном Сяопином. Си Цзиньпин был назначен для того, чтобы сохранить свою партию. Распад Советского Союза был примером плохого сценария, которого Китай стремится избежать.

По мнению автора, деятельность Си Цзиньпина может быть хороша для поддержания партии. Но его методы воздействия на внепартийную среду нехороши для страны. Он создает ограничения для прессы, закрывает гражданские общества и сокращает возможности для публичных обсуждений. Все это ведет к тому, что поиск верных политических решений ложится преимущественно на партию, то есть число вариантов значительно сокращается. Дэн Сяопин, напоминает автор, в 1980 г. подчеркнул, что важно разграничивать партию и государство. Си Цзиньпин их, наоборот, сращивает, и это может плохо сказаться на развитии Китая.

Обложка журнала "Economist" за май 2013 г. с портретом Си Цзиньпина sdobie

Financial Times задается вопросом, будет ли Си Цзиньпин следовать курсу Дэна Сяопина или его главной задачей будет более «узкая повестка в виде защиты позиций правящей партии и своих союзников». Автор клонит к тому, что более вероятен второй вариант. В этом материале, как и в The Economist, также отмечается, что наиболее значимым отличием правления Си Цзиньпина от принципов Дэна Сяопина стало размыванием границы между партией и государством. Кроме того, он был гораздо менее последователен в проведении финансовых и экономических реформ: он склонен их сворачивать, если они вызывают нестабильность.

Дальнейшие планы Си Цзиньпина будут изложены на съезде. Второй срок формально начнется только в марте, когда новое правительство будет одобрено парламентом. Эту политическую процедуру сопровождает секретность, сопоставимая только с назначением нового папы римского. Но уже сейчас, отмечает автор, понятно, что Си Цзиньпин будет лидером, тогда как почти все прочие китайские политики заменимы.