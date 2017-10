«Коммерсантъ»: «Банкиры останутся за кадрами». Запрет на профессию получат более сотни менеджеров «ФК Открытие».

«Борьба с культом вечности»: XIX съезд КПК может сделать Си Цзиньпина равным Мао Цзэдуну.

«"Россети" создали напряжение»: инвесторов озадачили идеи нового руководства компании.

РБК в статье «Униженные и обводненные» пишет, что частные нефтяные компании жалуются на налоговую дискриминацию.

«"Сколково" клонируют ближе к северу»: на инновационный кластер под Санкт-Петербургом выделят 41 млрд рублей.

«Банки держатся за ликвидность»: аналитики зафиксировали рост спроса на кредиты «овернайт».

«Известия»: «Промышленность выходит в лидеры роста». В ближайшие три года увеличение ВВП будет обеспечиваться за счет обрабатывающих производств, торговли и строительства.

«Приказа не стрелять не было»: Донбасс требует от Киева опубликовать распоряжение о прекращении огня.

«Чай с вареньем подорожали к холодам»: цена на лакомство до конца года продолжит расти.

«За мусором проследит "Платон"»: новый функционал системы контроля за большегрузами закрепят постановлением правительства.

«Газета.ru»: «Столица ИГ пала». Сирийские курды объявили об освобождении Ракки от «Исламского государства» (организация запрещена в РФ).

«Каррера просил, чтобы я помог "Спартаку" победить»: российский чемпион разгромил одну из сильнейших команд Испании.

«Серебренников встретит Новый год под замком»: суд продлил Серебренникову срок домашнего ареста.

The Economist: «Британские консерваторы дискутируют о достоинствах капитализма» (Britain’s Conservatives debate the merits of capitalism). В связи с начинающимся кризисом доверия к свободным рынкам появилось три группы мыслителей.

«The Economist объясняет: что такое китайский XIX съезд Коммунистической партии и почему он значим?» (The Economist explains: What is China’s 19th Communist Party congress and why does it matter?). Такие съезды происходят раз в пять лет. Нынешний станет показателем того, насколько велико влияние президента Китая Си Цзиньпина.

Bloomberg: «ЕС собирается готовиться к торговой сделке с Британией, несмотря на буксующие переговоры» (EU to Prepare for UK Trade Deal Even as Talks Stall). Страны ЕС собираются в этом году провести полную подготовку к переговорам о дальнейших отношениях с Британией. Этот жест направлен на то, чтобы обнадежить британское правительство.

«Налаживание макроэкономики будет очень трудной задачей» (Fixing Macroeconomics Will Be Really Hard). По итогам мирового финансового кризиса специалисты по макроэкономики пересматривают свои подходы.

The Wall Street Journal: «Силы, поддерживаемые США, взяли последний город, служивший оплотом ИГ» (U.S.-Backed Forces Capture Last ISIS Urban Stronghold). Вооруженные силы, поддерживаемые США, захватили город Ракку, который до недавнего времени был последним городом на Ближнем Востоке, занимаемым террористической группировкой «Исламское государство».

«Си Цзиньпин поигрывает мышцами, создавая антураж для своего долгого выступления на бис» (Xi Jinping’s Power Plays Set the Stage for a Long Encore). Глава Китая Си Цзиньпин, скорее всего, повторно окажется президентом после нынешнего съезда Коммунистической партии. Следующий рубеж будет в 2022 году. Вопрос в том, согласится ли он тогда оставить власть.