Эксперты ВШЭ предлагают ввести добровольный сбор с населения на оказание улучшенных услуг в сферах образования и медицины, передает информационное агентство РБК. По заключению экспертов, введение сбора позволит в ближайшие годы привлечь средства, эквивалентные 2–3% доходов населения.

По словам ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, опросы двух последних лет показали, что россияне готовы доплачивать за бюджетные услуги более высокого качества, причем финансировать повышение качества услуг в сферах образования и здравоохранения согласились 41% респондентов. В то же время он отметил, что софинансирование может сломать «хрупкое социальное равенство» и население с малым доходом лишится возможности получать высококачественные дорогие медуслуги.

Вводить соплатежи нужно, но при этом необходимо учитывать риски, полагает Кузьминов. Он предложил подумать над введением дополнительно финансируемых государством программ, направленных на поддержку незащищенных слоев населения, пишет газета «Ведомости».

Пенсионер / pixabay.com

Президент России Владимир Путин также уделил внимание этой теме. Он заявил, что каждый человек должен понимать ответственность за собственное здоровье, и предложил разграничить бесплатную медпомощь и услуги с привлечением софинансирования, передает «Ведомости».

Директор НИФИ Минфина Владимир Назаров высказал предложение о том, как добиться повышения ответственности россиян за свое здоровье. По его мнению, добиться этого можно, привязав социальные взносы к диспансеризации: если человек ее не прошел, то должен платить за лечение. Однако такой подход потребует больших административных усилий, отмечает издание.

В то же время вице-премьер Ольга Голодец заявила журналистам, что вопрос о софинансировании системы здравоохранения еще не обсуждается. «У нас такого вопроса нет, мы его не обсуждаем», – приводит слова Голодец, принимавшей участие в заседании попечительского совета инновационного центра «Сколково», газета со ссылкой на информационное агентство «Интерфакс».

Добавим, что проблема введения платных дополнительных медицинских услуг в России все же в том или ином контексте обсуждалась достаточно давно. В частности, в одном из регионов даже проводился эксперимент, в ходе которого гражданам предлагали возможность пользоваться не только бесплатной медицинской страховкой, но и платной, с помощью которой можно было получить доступ к медицинским услугам лучшего качества и более широкого спектра. Однако эксперимент показал: граждане не склонны тратить деньги на расширение спектра медицинских услуг. Процент тех, кто приобрел такую страховку, оказался ничтожным.

Побеседовать об этой идее с «Полит.ру» согласился Власов Викторович, профессор НИУ ВШЭ, президент Общества доказательной медицины. По его оценке, подобный подход может привести к тому, что граждане в силу малой обеспеченности перестанут пользоваться медицинской помощью – что, в свою очередь, окажется хуже для страны в долгосрочном периоде.

«По Конституции Российской Федерации граждане должны получать мединцинскую помощь бесплатно в государственных муниципальных медицинских организациях. Обратим внимание, что речь идет о системе здравоохранения, которая финансируется из двух основных источников: из бюджета, который принадлежит народу, и из денег, собранных в Фонд обязательного медицинского страхования, который тоже принадлежит народу.

Врачи скорой помощи / АГН "Москва" / фото: Ермаков Дмитрий

Идея строительства этой системы заключалась в том, что туда должно собираться достаточно денег для того, чтобы эту медицинскую помощь обеспечивать. Однако государство финансирование из бюджета систематически сокращало в течение последних 20 или даже больше лет. Сборы в Фонд обязательного медицинского страхования при этом несколько увеличивались. Но в целом финансирование здравоохранения оставалось на недостаточно высоком уровне.

Кроме того, деньги из Фонда обязательного медицинского страхования – а сейчас почти все деньги идут через него – расходовались чрезвычайно неэффективным образом и продолжают расходовать очень неэффективно. В совокупности неэффективное расходование и недостаточное количество денег приводит к тому, что качество медицинской помощи оказывается недостаточно высоким по очень многим показателям. Многие медицинские вмешательства до сих пор недоступны гражданам, а первичная медицинская помощь во многих местах имеет очень низкое качество.

Отсюда начинается поиск денег, и этот поиск начинается не в том месте, где денег много (например, в расходах на органы насилия и боевые действия в Сирии), а начинается он там, где деньги легче отобрать. Легче же их отобрать у граждан. Беда заключается в том, что у граждан денег очень мало, и они сегодня уже тратят много средств на медицину. Сегодня наши граждане тратят их больше, чем в большинстве стран мира – доля личных расходов граждан очень велика. И прежде всего эта доля складывается из расходов на лекарства.

Наша система здравоохранения не предоставляет лекарства при амбулаторном лечении, и это – ее большой дефект. Когда говорят о том, что надо с людей собрать деньги на медицину, забывают, что люди и так тратят большие деньги на лекарства. В этом смысле, на мой взгляд, разговор о введении со-оплаты медицинских услуг или дополнительной их оплаты является прежде временным. Нужно сначала создать полноценную систему, в которой будут предоставляться лекарства, а потом уже говорить о со-оплате.

Думаю, что разговоры об этом идут именно потому, что хочется, не снижая расходов на, к примеру, капитальный ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов», при этом еще и что-то улучшить. Но улучшить хотят за чужой счет. Подчеркиваю: я думаю, что граждане России вряд ли в случае реализации этих предложений пойдут на баррикады – они просто перестанут получать медицинскую помощь. И это в конце концов будет хуже для страны. Я думаю, что движение в этом направлении обречено на неудачу», – сказал Василий Власов.