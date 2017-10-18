Правительство утвердило график выходных дней в 2018 году. Новогодние каникулы продлятся 10 дней, по четыре дня россияне отдохнут в марте и мае.

Пока что, несмотря на многочисленные споры, разбивать длинные выходные никто не планирует. Сократить их число также нереально, раз уж даже в годы серьезной рецессии идея работать побольше никого не вдохновила.

Вообще же значение рабочего времени и официальных выходных в последнее время, судя по всему, по инерции преувеличивается. Действительно ли, например, москвичи работают в среднем по 40 часов в неделю? Так ли много учреждений не работают в праздничные дни? Впрочем, это сложные вопросы, а пока надо определяться с календарем.