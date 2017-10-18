В России поднимут тему приравнивания венчания в церкви к регистрации брака в ЗАГСе – по крайней мере, Госдуме придется рассмотреть это предложение. Соответствующий законопроект готовит депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев. По его мнению, пора откорректировать Семейный кодекс так, чтобы юридический статус венчания был признан.

«У нас верующих очень много, а православие – самая большая конфессия в России. У нас есть акты венчания, которые многим заменяют регистрацию в ЗАГСе. Предлагаю сделать дополнения в Семейный кодекс, признающие юридический статус венчания со всеми обязанностями», – приводит сайт телеканала RT слова депутата. По его оценке, «таким образом мы вернем традиционный брак, который был до революции».

Напомним, тему гражданских и церковных браков затрагивала еще сенатор Елена Мизулина в бытность свою депутатом Госдумы. Она, в частности, утверждала, что в настоящее время прослеживается тенденция, когда желающие жить вместе юноша и девушка венчаются, не вступив перед этим в законный брак.

Поговорить с «Полит.ру» о возможности признания юридического статуса венчания согласился Алексей Муравьев, востоковед и религиовед, историк восточного христианства, доцент Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», заведующий секции Ближнего Востока Школы востоковедения.

«Обсуждать законопроекты еще до их принятия хотя бы на обсуждение нет особого смысла. У нас вносятся на рассмотрение самые безумные законопроекты, например: запретить детям гулять по улицам без родителей. Еще что-нибудь запретить, или все приравнять, и так далее. Но теоретически в том, что предлагают депутаты относительно венчаний, никакой проблемы нет.

Например, в Англии никакого гражданского брака нет – он существует только для людей, не принадлежащих никакой религиозной традиции. А так если человек – буддист, он идет для заключения брака в буддистсткую сангху, если он мусульманин – в мечеть, если исповедует иудаизм – в синангогу.

Синагога / pixabay.com

Вообще для европейской традиции религиозное заключение брака – это норма, а светское – это такое изобретение Французской революции. Так что никакой проблемы тут нет, и если для верующих – католиков, православных и так далее – введут такую норму, то я считаю, что тем самым Россия подтвердит верность европейской традиции», – сказал Алексей Муравьев.

Говоря о том, что в настоящее время священнослужители в России иногда отказывают парам в религиозном заключении брака, если эти люди еще не вступили в брак гражданский, он пояснил, что такой подход практиковался еще во времена СССР.

«Это рефлексы еще советского периода. Правильно ли это? Ну, правильно, потому что если церковь является в каком-то смысле частью государства. А в советское время так и было: не было никакой возможности для церкви заключать что-то, на что не дало разрешения государство. Видимо, тут стоит спросить у представителей РПЦ, существуют ли у них какие-то правоустанавливающие документы, в которых говорится, что свидетельство из ЗАГСа для венчания нужно. Я этого не знаю, это вопрос к клирикам.

Но вообще говоря, с точки зрения абстрактно-правовой церковь – никакая, ни православная, ни католическая, ни какая-либо еще – не нуждается ни в каких документах от государства, чтобы венчать людей. Потому что венчание есть акт самостоятельный, если церковь совершает венчание, то никаких необходимости подтверждать это нет.

Ну, и как известно, церковный брак – явление позднее. С точки зрения исторической литургики первоначально церковь просто признавала браки, заключаемые в Римском государстве – гражданские браки. Потом постепенно возникло церковное благословение на брак, а затем уже браки у католиков и православных приобрели более торжественный характер. Но до сих пор это все – очень приблизительная история.

Венчание по католическому обряду / pixabay.com

Приблизительная в том смысле, что брак, заключенный в государственных органах, должен считаться законным в церкви. Будет ли считаться в государственных органах законным брак, заключенный в церкви, вопрос исключительно правовой. Если законопроект, подобный тому, о котором сейчас ведут речь, примут, то будет. Тогда в России, возможно, будет как Англии – когда люди венчаются – и одновременно с этим появляется государственный документ», – объяснил Алексей Муравьев.

По словам Владимира Легойды, председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, в Русской Православной Церкви вопрос о юридическом признании венчания пока не рассматривался. «С нами не проводились консультации, по крайней мере, мне о таковых ничего неизвестно», – передает информационное агентство ТАСС слова Легойды.

Он напомнил, что практика регистрации браков в церкви была принята до революции и «была связана с встроенностью Церкви в государственный аппарат», однако сегодня Россия – светское государство. Что же касается возможного «утверждения» венчания органами государственной власти, то его, по мнению главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, венчанию просто не требуется.

«Венчание – самодостаточный акт, церковное таинство, важное для двух христиан, оно не требует дополнительного утверждения в правовом или каком-то другом поле. При этом хочу обратить внимание, что брак, зарегистрированный государством, признается таковым и в Церкви, согласно основам Социальной концепции Русской православной церкви. То есть люди, находящиеся в зарегистрированном браке, Церковью воспринимаются как семья. Не получившая особого церковного благословения, но семья», – уточнил Владимир Легойда.

Он напомнил, что по сложившейся практике священник может попросить людей, которые хотят венчаться, сказать, зарегистрирован ли брак государством, однако не утверждал, что в случае отсутствия регистрации в венчании якобы может быть отказано.

ЗАГС. Подушечка для колец / pixabay.com

Добавим: в настоящий момент юридический статус тех, кто регистрировал отношения в ЗАГСе, и тех, кто венчался в церкви, неравнозначен. В случае смерти одного из супругов или развода другой не будет иметь прав на наследство, если брак не был зарегистрирован в государственных органах.

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский прокомментировал для «Полит.ру» юридические аспекты ситуации.

«Необходимо понимать, что венчание – это религиозный обряд, который не имеет юридической силы. К лицам, не состоящим в зарегистрированном браке, не применяется семейное законодательство. Следовательно, прав и обязанностей супругов они не имеют.

Однако думаю, что вряд ли инициатива пройдет Госдуму, поскольку это вызовет большую путаницу – надо будет доказывать, что пара обвенчалась, непонятен вопрос со сменой фамилии, с разводами и т.д. Речь может идти о совмещении регистрации и венчания, но это можно сделать и сейчас – никто не мешает после регистрации отношений провести обряд венчания и наоборот. Поэтому никакого практического смысла в инициативе нет», – считает Владимир Стравинский.