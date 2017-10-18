Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что «приложила руку» к прошедшей в сентябре-октябре ротации губернаторов российских регионов. Это, конечно, важно, но пока куда интереснее следить за тем, насколько Памфилова способна влиять на изменение законодательства о выборах.

«Я считаю, что во многих регионах я тоже приложила руку. В ряде регионов мы отслеживали нарушения и по первой кампании, и по второй (то есть и в 2016, и в 2017 гг. — «Полит.ру»). Эту аналитику мы президенту представляли, я жаловалась на некоторых губернаторов и говорила, что они применяли административный ресурс», — рассказала, как передает «Интерфакс», Памфилова на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Глава ЦИКа особо отметила, что рада прошедшим перестановкам, так как ушел «целый ряд людей, с которыми сложно было, из-за которых, к сожалению, приходилось преодолевать админресурс». В целом же Памфилова надеется, что назначенные врио губернаторов в преддверии выборов «покажут себя во всей красе, и у избирателей, живущих в этих регионах, появится возможность не выбирать "кота в мешке", а уже осознанно делать выбор».

Напомним, осенью президент Владимир Путин сменил 11 губернаторов. Ранее, зимой-весной, прошла замена руководителей еще в 7 регионах. К каким именно отставкам Памфилова «приложила руку», она открыто не сказала. Однако, например, известно, что ранее она критиковала Дагестан за нарушения на выборах и глава республики ушел в отставку. При этом в Саратове, где массовые нарушения признают и в ЦИКе, пока обошлись только отставкой глав территориальных (районных) избирательных комиссий.

Предвыборная агитбригада в Ахтынском районе Дагестана akhty.ru

Но, в любом случае, даже если Памфилова и жаловалась президенту на определенных губернаторов, отставки явно не могли произойти только из-за этого. Возможно, куда больше о влиянии главы ЦИКа на происходящие в стране процессы будут говорить поправки в «профильное» для нее выборное законодательство. Или отсутствие таковых.

Так, Памфилова заявила, что к выборам в Госдуму 2021 года необходимо «убрать лукавство» из избирательного законодательство. «К следующему парламентскому циклу нужно будет убрать лукавство, убрать все места, которые, позволяют по-разному интерпретировать законодательство, упростить законодательство и сделать его современным», — сказала, как передает ТАСС, председатель Центризбиркома.

В частности, уверена Памфилова, это касается реформирования «муниципального фильтра», который, по ее словам, в некоторых случаях используется для того, чтобы не допустить некоторых кандидатов до выборов. «Действительно ли мы отсекаем криминал, киллеров политических, фейковые политические партии, фейковых кандидатов, но при этом не получается ли так, что этим фильтром манипулируют и используют как административный ресурс и отсекают реальных кандидатов? Бывает. Я признавала, есть такое явление, значит надо его корректировать», — сказала она.

Проблема в том, что Центризбирком, согласно Конституции, не обладает правом законодательной инициативы. Предшественник Памфиловой на посту главы ЦИК Владимир Чуров считал, что это сделано не просто так и демонстративно отказывался даже говорить о правках выборного законодательства. Он был уверен, что его дело — исполнять закон, а не писать его.

А Памфилова склонна вмешиваться даже в те вопросы, которые точно не относятся к ее компетенции как главы федерального ведомства. Так, глава ЦИК по просьбе участника Всемирного фестиваля молодежи и студентов пообещала проанализировать ситуацию с отменой прямых выборов глав муниципалитетов в Подмосковье, особенно в Одинцовском районе.

Заседание Совета депутатов сельского поселения Успенское www.uspenskoe-admin.ru

На мероприятии, где участвовала Памфилова, один из участников пожаловался, что Мособлдума «пару лет назад запретила выборы глав муниципалитетов в Подмосковье», и теперь главу выбирает совет депутатов. Но в Одинцовском районе, по его словам, у главы «не очень высокий рейтинг», но как жителям поставить «своего главу» — непонятно.

«Со своей стороны, я эту ситуацию проанализирую, но от гражданской активности очень многое зависит… Вы знаете, что у на 85 субъектов, и очень большие полномочия у регионов. Они решают, это в праве законодательного органа области решать такие проблемы. Вопрос только в том, кого вы туда навыбирали. Это не компетенция ЦИК», — сказала Памфилова.