Федеральное правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект, который практически приравнивает понятие валютного резидентства к налоговому резидентству, таким образом радикально упрощая контроль в этой сфере.

Сейчас валютными резидентами России считаются граждане, которые за последний год хотя бы день провели на территории страны. Таким образом даже россияне, которые давно эмигрировали из страны, могут стать валютными резидентами, если по какой-то причине решат навестить родину.

Действующее законодательство налагает на валютных резидентов ограничения по валютным операциям и требует от них декларировать зарубежные счета и давать отчетность по ним. За нарушение требований предусмотрен штраф, вплоть до 100% от суммы незаконной валютной операции.

Иными словами граждане России, которые постоянно проживают за пределами страны, но хотели бы не нарушать законов России, сейчас практически лишены возможности посещать страну. Естественно, строгость норм компенсировалась тем, что на них, по большей части, никто не обращал внимания. Хотя у всех на слуху история Николая Кузнецова, который живет в Лондоне с 2014 года и которого ФНС минувшим летом оштрафовала на 31 млн рублей (75% от суммы валютной операции), поскольку признала его валютным резидентом. На прошлой неделе Измайловский суд Москвы встал на сторону ФНС в этом споре.

Акция ФНС в аэропорту Шереметьево. 2015 Кирилл Зыков / АГН "Москва"

В соответствии с законопроектом правительства, который разрабатывался около года, человек перестает быть валютным резидентом по итогам проведения за границей 183 дней в совокупности, вне зависимости от количества въездов в Россию. Аналогичная норма действует в вопросе определения налогового резидентства.

Если законопроект будет принят, то нерезиденты России (теперь одновременно и налоговые, и валютные) не будут обязаны уведомлять Федеральную налоговую службу о банковских счетах, открытых за пределами страны, и о движении средств по ним.

Интересно, что информация об операциях россиян, живущих за пределами страны, была не слишком-то интересна самой ФНС. Так, «Коммерсанту» в ведомстве сказали, что не ведут никакой статистики по валютным резидентам. Между тем объем информации, который мог бы поступать в ФНС с 2018 года в рамках автоматического обмена с налоговыми ведомствами других стран, был бы достаточно большой. Но для российского налогового ведомства изучение операций россиян, которые давно покинули страну и, чаще всего, сохраняют гражданство не по экономическим причинам, является достаточно абсурдной задачей.

Также стоит отметить, что внесенные правительством правки упрощают валютный контроль операций физлиц—резидентов России. Предлагается разрешить резидентам свободно зачислять на свои зарубежные счета средства от продажи за границей зарегистрированных не в России автомобилей и недвижимости — сейчас для этого требуется, чтобы деньги прошли через счета российских банков. Правда, насчет недвижимости есть оговорка: сделка по упрощенным правилам должна проходить на территории стран ОЭСР или стран, исполняющих правила ФАТФ. Также валютные резиденты России получат право оплачивать на территории России товары и услуги банковскими картами, выпущенными иностранными банками.

Законопроект можно только приветствовать, потому что он, наконец, устраняет неясности, из-за которых любой краткосрочный приезд на родину лишал живущего за рубежом россиянина нерезидентства. Об этом РБК заявил партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Теперь российские граждане, проживающие свыше 183 дней в году за пределами России, выводятся из-под ограничений на валютные операции и необходимости уведомлять ФНС о своих счетах и движении средств по ним — у таких людей не будет лишней мотивации «сдавать российские паспорта», ведь для них больше не будет понятия «незаконная валютная операция», подчеркивает Захаров.

Следующим шагом, призывает юрист, должна стать отмена штрафов за неразрешенные валютные операции — такие штрафы, составляющие от 75 до 100% суммы операции, нарушают право собственности, с ними России трудно надеяться на автоматический обмен налоговой информацией с западными государствами.