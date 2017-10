Сирийские и курдские ополченцы при поддержке США во вторник перезахватили город Ракку у террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Это событие широко обсуждается в англоязычных СМИ. Во-первых, Ракка долгое время считалась «столицей» ИГ в Сирии. Во-вторых, теперь у ИГ больше не осталось захваченных городов. Авторы в связи с этим задаются вопросом о том, что это значит, с точки зрения борьбы с ИГ. Также есть комментаторы, которые пытаются прикидывать, как это событие скажется на ходе сирийской гражданской войны.

Politico пишет, что хотя ИГ формально близко к поражению, оно все равно остается серьезной террористической угрозой для Запада. Это связано с тем, что у него много поклонников в разных странах мира. Однако фактические победы над ИГ, по крайней мере, способствуют сокращению их территориальных амбиций и, вероятно, уменьшают охват их пропаганды. Авторы приводят мнение эксперта, который считает взятие Ракки скорее «концом начала» борьбы с ИГ, нежели «началом конца». В сложившихся обстоятельствах, по его мнению, они, скорее всего, на некоторое время притихнут и займутся подготовкой к следующему наступлению.

Здесь хорошим поводом для ИГ могут послужить старые конфликты — например, трения между курдами и арабами. Также ИГ может по-прежнему эксплуатировать напряженность между шиитами и суннитами. Кроме того, на руку ИГ играет любая нестабильная обстановка. В этом смысле они могут пользоваться еще не оконченной гражданской войной в Сирии и, главное, ее тяжелыми гуманитарными последствиями.

“We don't consider it a liberation because SDF has committed many human rights violations against civilians,"... https://t.co/3u8ng4UfyW