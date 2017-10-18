Сирийские и курдские ополченцы при поддержке США во вторник перезахватили город Ракку у террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Это событие широко обсуждается в англоязычных СМИ. Во-первых, Ракка долгое время считалась «столицей» ИГ в Сирии. Во-вторых, теперь у ИГ больше не осталось захваченных городов. Авторы в связи с этим задаются вопросом о том, что это значит, с точки зрения борьбы с ИГ. Также есть комментаторы, которые пытаются прикидывать, как это событие скажется на ходе сирийской гражданской войны.

Politico пишет, что хотя ИГ формально близко к поражению, оно все равно остается серьезной террористической угрозой для Запада. Это связано с тем, что у него много поклонников в разных странах мира. Однако фактические победы над ИГ, по крайней мере, способствуют сокращению их территориальных амбиций и, вероятно, уменьшают охват их пропаганды. Авторы приводят мнение эксперта, который считает взятие Ракки скорее «концом начала» борьбы с ИГ, нежели «началом конца». В сложившихся обстоятельствах, по его мнению, они, скорее всего, на некоторое время притихнут и займутся подготовкой к следующему наступлению.

На территории, подконтрольной террористам ИГИЛ Twitter

Здесь хорошим поводом для ИГ могут послужить старые конфликты — например, трения между курдами и арабами. Также ИГ может по-прежнему эксплуатировать напряженность между шиитами и суннитами. Кроме того, на руку ИГ играет любая нестабильная обстановка. В этом смысле они могут пользоваться еще не оконченной гражданской войной в Сирии и, главное, ее тяжелыми гуманитарными последствиями.

“We don't consider it a liberation because SDF has committed many human rights violations against civilians,"... https://t.co/3u8ng4UfyW — الرقة تذبح بصمت (@Raqqa_SL) 18 октября 2017 г.

Другой эксперт считает, что в нынешней ситуации важная задача ИГ — это показать своей аудитории, что они все еще значимые игроки. С этой точки зрения, наиболее эффективным методом для них может оказаться международный терроризм. Теперь это может стать их главным орудием пропаганды. Если прежде они добивались, чтобы их рекруты из разных стран приезжали к ним воевать в Сирию и Ирак, то теперь они, вероятно, начнут призывать к организации терактов на местах. Впрочем, их влияние теперь ослабнет из-за того, что они обещали устроить халифат уже сейчас, а у них это не вышло.

Financial Times пишет, что изгнание из Ракки стало символическим ударом по ИГ, причем ему предшествовала целая серия поражений со стороны как иракских, так и сирийских вооруженных сил. По данным «западной разведки», отмечает FT, Ракка также была центром стратегического планирования зарубежных операций, в частности терактов в Париже в ноябре 2015 г.

Помимо собственно очередной победы над ИГ, пишет автор, взятие Ракки ознаменовало также очередной шаг в захвате территории так называемой «сирийской оппозицией», которую поддерживают США и Турция и которая выступает против правительства Сирии. Ракка — важный стратегический центр, и то, что он оказался во власти «оппозиции», может стать политической проблемой для противоборствующих международных сил в Сирии. «Оппозиция», поддерживаемая США, скорее всего, захочет присоединить Ракку к курдскому федералистскому проекту, а сирийское руководство, поддерживаемое Россией и Ираном, будет против этого возражать.