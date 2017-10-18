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18 октября 2017, 18:00

Топ новостей 18 октября

Приземление посадочного модуля станции "Союз"
Приземление посадочного модуля станции "Союз"
flickr.com/photos/nasahqphoto/sets/

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня «дочка» «Ростеха» обвинила Siemens в угрозе суверенитету России, в NASA рассказали о разгерметизации «Союза», а защитник Мединского оказался исключен из ВАК накануне рассмотрения его диссертации.

«Технопромэкспорт» обвинил Siemens в угрозе суверенитету России

«Технопромэкспорт» обвинила Siemens в угрозе суверенитету России во встречном иске по поводу контракта на поставку газовых турбин. В иске компании сказано, что Siemens пыталась заставить российскую сторону исполнять санкции ЕС, что является угрозой суверенитету России, а условия контракта в целом являются нарушающими принцип свободного перемещения товаров в рамках единого экономического пространства России.

Суд отклонил иск Дерипаски к Associated Press в США

Суд в Вашингтоне не принял к рассмотрению иск о клевете Олега Дерипаски против агентства Associated Press «в связи с недостаточной обоснованностью исковых требований». По словам судьи, Дерипаска в иске «не оспаривает существенные факты». Он требовал опровергнуть информацию о связях с главой предвыборного штаба Дональда Трампа с целью продвижения интересов Путина.

NASA испугалось за астронавтов после разгерметизации «Союза»

Американский астронавт Томас Стаффорд рассказал о происшествии во время приземления корабля «Союз» в апреле, когда произошла частичная разгерметизация капсулы. В итоге часть воздуха ушла из капсулы. Разгерметизация произошла на высоте 8 км от земной поверхности, но при снижении еще на 3 км открылся клапан, после чего давление нормализовалось.

Павленский попал в психиатрический стационар французской полиции

Петр Павленский переведен в психиатрическую клинику из отделения полиции, в которое он попал после поджога парижского Банка Франции. Его соратница Оксана Шалыгина остается под арестом. В ближайшее время будет проведена оценка психического состояния Павленского.

СМИ сообщили о переносе стройки скоростной магистрали Москва — Казань

Высокоскоростная магистраль Москва — Казань, возможно, никогда не будет построена. Сначала власти построят участок до Владимира, а уже затем решат, стоит ли прокладывать скоростные пути дальше. Продление будет продолжено, если окупится участок до Владимира, а он будет построен примерно в 2023 году.

Защитник Мединского оказался исключен из ВАК перед рассмотрением его диссертации

 
Николай Аристер, ученый секретарь ВАК

Правительство исключило несколько человек из Высшей аттестационной комиссии.Из состава ВАК выведенглавный ученый секретарь комиссии Николай Аристер, занимающий пост советника главы Минобрнауки. Вместо него в ВАК войдет завкафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права МГЮА Игорь Мацкевич. Аристера уличали в давлении на диссертационные советы при рассмотрении работы Владимира Мединского.

Правительство утвердило календарь праздников в 2018 году

Правительство подписало постановление о переносе выходных дней в 2018 году. Выходные дни 6 и 7 января переносятся на 9 марта и 2 мая, а дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря — на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря. Выходными в 2018 году также будут 9 мая, дни с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября.

В 2022 году на орбиту Луны запустят надувной жилой модуль

 
Луна / pixabay.com

В США частная компания объявила о подготовке к запуску жилого модуля на орбиту Луны к концу 2022 года. Надувной модуль B330 длиной 13,7 метра и диаметром 6,7 метра будет доставлен на низкую орбиту луны ракетой-носителем ULA Vulcan 562. Модуль рассчитан на жизнедеятельность шести человек. Его запуск считают новой ступенью в переселении людей на Марс.

Познер рассказал о несостоявшемся интервью с Ходорковским

 
Владимир Познер и Юрий Дудь / YouTube.com

Владимир Познер в интервьюЮрию Дудю рассказал, что пытался согласовать в Кремле интервью с Михаилом Ходорковским. Он связался с Дмитрием Песковым, чтобы уведомить Кремль о своем намерении интервью. Тот заявил, что этот вопрос обсудят на верхах. Впоследствии в АП дали понять, что они против интервью, так как Ходорковский начал делать политические заявления.

Мэр Калининграда предложил его жителям уехать на время ЧМ-2018

 
Александр Ярошук, мэр Калининграда 

Мэр Калининграда Александр Ярошук предложил местным жителям уехать из города на время проведения матчей ЧМ-2018. Чиновник предрек возникновение конфликтов из-за того, что фанаты будут сидеть в барах: «Я призываю всех быть гостеприимными, добрыми, никого не бить. Если владеете английским языком, помогайте туристам — подскажите, пообщайтесь». Он заявил, что власти города дадут жителям выходной.

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