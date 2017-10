Топ новостей 18 октября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня «дочка» «Ростеха» обвинила Siemens в угрозе суверенитету России, в NASA рассказали о разгерметизации «Союза», а защитник Мединского оказался исключен из ВАК накануне рассмотрения его диссертации.

«Технопромэкспорт» обвинила Siemens в угрозе суверенитету России во встречном иске по поводу контракта на поставку газовых турбин. В иске компании сказано, что Siemens пыталась заставить российскую сторону исполнять санкции ЕС, что является угрозой суверенитету России, а условия контракта в целом являются нарушающими принцип свободного перемещения товаров в рамках единого экономического пространства России.

Суд в Вашингтоне не принял к рассмотрению иск о клевете Олега Дерипаски против агентства Associated Press «в связи с недостаточной обоснованностью исковых требований». По словам судьи, Дерипаска в иске «не оспаривает существенные факты». Он требовал опровергнуть информацию о связях с главой предвыборного штаба Дональда Трампа с целью продвижения интересов Путина.

Judge dismisses defamation suit brought against The Associated Press by Russian billionaire with ties to Putin. https://t.co/txZ7vmCzJD