Стерилизатор не той породы

Месяц назад, 18 сентября, следственное управление Следственного комитета по Тюменской области возбудило уголовное дело в отношении «неустановленного лица» в руководстве «Тюменского завода медицинского оборудования и инструментов» (ТЗМОИ). Как пишет издание «Парт-медиа», фактически это означает, что некогда крупнейшей в своей отрасли завод теперь подозревается в том, что поставляет в российские больницы фальсификат.

ТЗМОИ был основан в 1962 году. На сегодняшний день завод, как сообщает сайт «Фармстандарта» (компании, которой он принадлежит), является «ведущим российским производителем медицинской техники».

Завод расположен в самом центре Тюмени, он специализируется на производстве паровых стерилизаторов, дезинфекционно-моечного оборудования, установок для обеззараживания медицинских отходов, аквадистилляторов и водосборников.

В реальности, правда, все не так хорошо. Еще в 2014 году ТЗМОИ, согласно отчету предприятия, произвел 3001 медицинский стерилизатор, что было на 17,1% больше, чем за год до этого. Но потом произошел резкий обвал. В 2015 году ТЗМОИ поставил всего 859 стерилизаторов, а в 2016 году — лишь 317. То есть за два года производство сократилось почти в 10 раз. Одновременно резко сократилось число работников предприятия: с 305 человек в 2014 году до 111 в 2015 и 50 в 2016.

Столь резкое сокращение объема производства и числа занятых произошло практически сразу после назначения на пост председателя совета директоров ТЗМОИ Марата Галиуллина. Как считают следователи, сейчас именем ТЗМОИ фактически прикрывается фальсификат, так что естественно, что число сотрудников предприятия резко сокращается: завозить технику из Китая проще, чем делать ее в Тюмени.

Следователи подозревают, что ТЗМОИ, выполняя контракты с различными госорганами и медучреждениями, поставлял фальсифицированное медицинское оборудование. Под видом продукции завода в больницы поступали паровые стерилизаторы китайской компании Shandong Xinhua Medical Instrument Co. LTD. Причем если к качеству стерилизаторов ТЗМОИ почти никогда претензий не возникало, то продукция китайских производителей постоянно выходит из строя, иногда не обеспечивает необходимой температуры и т.д.

В СК считают, что руководство ТЗМОИ закупало в Китае стерилизаторы, которые не соответствуют российским стандартам, затем оборудование переправлялось в Латвию и завозилось в Россию уже как комплектующие, что позволяло экономить на таможенных сборах.

После на китайские аппараты просто приклеивали таблички с логотипом ТЗМОИ — причем, что характерно, не в Тюмени, а в Москве. Именно это оборудование и поставлялось в российские больницы, что и послужило поводом для возбуждения уголовного дела за производство фальсифицированных медицинских изделий (ч. 1 ст. 238.1 Уголовного кодекса).

Всего, по данным следствия, поддельных аппаратов было продано почти на 30 млн рублей.

А самое «забавное», что стерилизаторы тех марок, которые производились на ТЗМОИ до 2014 года, судя по всему, теперь вообще не выпускаются. Во всяком случае это, как пишет «Парт-медиа», установила проверка Управления экономической безопасности УМВД по Тюменской области.

Неизвестно, насколько в руководстве «Фармстандарта», одной из крупнейших фармкомпаний страны, контролируют ситуацию на ТЗМОИ. А Галиуллин, по информации «Парт-медиа», сейчас покинул страну и не спешит возвращаться в Россию.