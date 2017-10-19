Выдвижение Собчак. Часть 1. Чистый спойлер

Журналист и телеведущая Ксения Собчак заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России. Ее обращение к избирателям, объясняющее, почему она решилась на такой шаг, было опубликовано газетой «Ведомости».

В обращении Собчак пояснила, что считает свое выдвижение полезным для всего общества, так как выборы нельзя бойкотировать, хотя на них и не допустили оппозиционера Алексея Навального. По ее мнению, участвуя в выборах, население может показать свое несогласие с происходящим; таким образом свою кандидатуру она предлагает расценивать как давно отмененную в бюллетенях графу «Против всех».

Собчак полагает, что таким образом можно будет использовать выборы для политического просвещения россиян и свободно говорить о тяжелом положении в стране. Она уточняет, что понимает: ее участие может быть использовано для легитимизации выборов, однако, подчеркивает она, она намерена всерьез говорить о проблемах и так же серьезно добиваться допуска Навального к выборам.

Предвыборный сайт Ксении Собчак

Публикация вызвала подозрения в том, что внезапное решение Собчак на деле было давно обдумано и что та же газета о нем знала. Письмо Собчак было размещено в редактуре сайта «Ведомостей» еще 30 сентября 2017 года, заявил редактор проекта «Лапшеснималочная» Алексей Ковалев на своей странице в Facebook. Его мнение не подтверждается неоспоримыми доказательствами, однако основания для такого вывода есть: в адресе статьи на сайте «Ведомостей» есть и тема (выдвижение Собчак на выборах), и дата создания (30 сентябре 2017 года).

Эту информацию издание никак не прокомментировало; в то же время оно сообщило, что Собчак встречалась с Путиным перед тем, как объяснить о своем желании участвовать в выборах. При этом, по словам самой Собчак, на момент встречи она уже приняла решение, знала, что намерена выдвигаться на выборах.

Между тем в интервью телеканалу «Дождь» Собчак заявила также о готовности снять свою кандидатуру в пользу Навального в случае его регистрации.

В ЦИК России призывы Собчак допустить Навального к выборам уже назвали провокацией. «Все, кто говорят о том, что требуют его [Навального] участия в выборах, абсолютно точно призывают к принятию незаконного решения. Я не очень пониманию, зачем это делается, но это точно не популизм. Поскольку многие, заявляющие это, имеют юридическое образование, я уверен, что это все-таки такая провоцирующая манера поведения», – приводит слова замглавы ЦИК Николая Булева информационное агентство РИА Новости.

Между тем информация о предстоящей кампании Собчак продолжает появляться. Руководить предвыборным штабом Ксении Собчак будет телеведущий Андрей Малахов, сообщил телеканал «360°» со ссылкой на информированный источник. Позже Малахов опроверг это сообщение, назвав его «фейком» и заявив, что ему такие предложения не поступали, передает газета «Новые Известия».

Лидер КПРФ Ганнадий Зюганов прокомментировал сообщения о намерении Собчак выдвигаться на выборах, припомнив высказывание телеведущей о том, что в силу некоторых событий ХХ века Россия превратилась в страну «генетического отребья». Он выразил недоумение тем, что автор такой характеристики России и россиян может намереваться стать ее президентом и призвал Собчак не превращать выборы в трагикомедию.

Геннадий Зюганов kprf.ru

Эксперты по-разному оценивают решение Собчак и его возможные последствия, но многие не скрывают скепсиса.

Политаналитик Аббас Галлямов, бывший сотрудник аппарата правительства России, полагает, что выдвижение Собчак от либеральной оппозиции приведет к дискредитации этой оппозиции. Впрочем, он отмечает, что такая технология в России использовалась уже не раз и с успехом.

«Собчак – идеальный соперник для Путина. С одной стороны, она будут его критиковать и, значит, создаст ощущение, что выборы честные и конкурентные. С другой – ее критика будет для рейтингов Путина совершенно не опасна, потому что солидаризироваться с Собчак подавляющее большинство россиян не захотят. Для них Собчак – символ роскоши, гламура и пошлости. А эти вещи российского избирателя очень сильно раздражают.

В результате выдвижения Собчак в качестве кандидата от либеральной оппозиции эта оппозиция будет прочно дискредитирована. Дискредитация идеи через ее носителя – классическая и очень эффективная в России пиар-технология», – объясняет Аббас Галлямов.

Политолог Михаил Комин полагает, что участие Собчак в выборах легитимности им не прибавит, так как отношение к Собчак – достаточно скептическое у значительной части населения, и включение ее в число кандидатов никак не скажется на конкурентности выборов. В то же время он не исключает, что Собчак и нацелена на то, чтобы содействовать превращению выборов в фарс.

«Выдвижение Ксении Собчак в президенты превращает грядущие выборы в плохое шоу, что, конечно, не добавляет им ни капли легитимности. К Собчак с одинаковым скепсисом относится и либеральный Фейсбук, и более консервативные жители средних и малых городов, поэтому ее имя в бюллетене не поможет ни явке, ни уровню конкурентности этих выборов. Собчак – это Жириновский на либеральной фланге. Но возможно, ее реальная стратегия как раз и состоит не в том, чтобы выиграть эти выборы, а чтобы помочь превратить их в фарс», – размышляет Михаил Комин.

По оценке Ильи Гращенкова, руководителя Центра развития региональной политики, выдвижение Собчак негативно скажется на ее дальнейшей политической карьере, так как она, видимо, окажется в роли спарринг-партнера Путина и перестанет восприниматься как самостоятельный политик.

«Выдвижение Собчак – минус для ее политической карьеры. После роли спарринг-партнера Путина она пополнит ряды официальных спойлеров и уже не будет считаться реальным политиком. Так, кандидат «от Имануила Гелеоновича» (она же невестка Виторган), как в фильме день выборов. В дальнейшем ее карьера будет тесно связана с Кремлём, но, видимо, и отказаться она не могла», – полагает Илья Гращенков.

Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, подчеркнул, что фактически Собчак, если будет зарегистрирована в качестве кандидата, не создаст конкуренции никому их других кандидатов.

«Что касается госпожи Собчак, то, фактически, ее функция на предстоящих президентских выборах – быть господином Прохоровым в юбке. То есть ее задача – нейтрализовать ту часть жителей крупных городов, прежде всего Москвы и Петербурга, которую господин Навальный грозится вывести на улицы, и увести их на избирательные участки.

Протестное шествие оппозиции 8 мая 2012 Evgeniy Isaev / CC BY 2.0

Госпожа Собчак – это чистой воды спойлер, но ее особенность в том, что она не является спойлером кого-либо из кандидатов, которые будут зарегистрированы на президентских выборах. Она является спойлером параллельной президентской кампании господина Навального. Ее основой конкурент будет находиться за рамками юридического поля, за границами списка зарегистрированных кандидатов. То есть она не будет конкурентом кого-либо, в том числе и конкурентом основного кандидата от власти, – она будет их спарринг-партнером, который будет работать на общую легитимацию выборов», – убежден Павел Салин.

Добавим, что проведенный ВЦИОМ опрос показал: в глазах россиян у Собчак есть значительный антирейтинг. По данным, которые были выявлены в ходе опроса 2015 года, но ранее не публиковались, он достигал 60%. Именно такая доля респондентов ответила, что относятся к телеведущей негативно; при этом известна она оказалась 95% опрошенных. Свежего опроса на эту тему ВЦИОМ не проводил.

Окончание следует