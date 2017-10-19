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19 октября 2017, 11:32
Китай
Анна Сакоян

Китайский съезд: западные впечатления

Си Цзиньпин, председатель КПК
Си Цзиньпин, председатель КПК
xinhuanet.com/english/special/19cpcnc/index.htm

В среду в Китае начался XIX съезд Коммунистической партии, который будет продолжаться около недели. СМИ начали обсуждать это событие заранее. В качестве главного персонажа в этом сюжете обычно выводится президент Китая Си Цзиньпин, а в качестве главной интриги — дальнейшая его стратегия, потому что ожидается, что он останется президентом на второй срок, то есть на следующие пять лет. В таком свете обсуждается открывшее съезд выступление Си Цзиньпина.

Незадолго до съезда Washington Post опубликовала материал с объяснением, почему китайский съезд — важное событие для всего мира. На этот съезд собираются около 2300 членов партии. Одна из их ключевых задач состоит в том, чтобы выбрать себе руководство и, соответственно, стратегию на последующие пять лет. С учетом численности населения Китая, а также его экономической и военной мощи итоги этого съезда будут значимы не только для Китая, но и для многих других стран.

Financial Times пишет, что, открывая съезд, Си Цзиньпин отметил, что Китай «вступает в новую эпоху». В новом качестве Китай должен стать сильной восточной державой. Но конкретики по планам на будущее в речи Си Цзиньпина было мало. Зато он подчеркнул, что первый срок его правления ознаменовался внушительными экономическими успехами. На самом деле в этот период имел место эпизод спада в конце 2015 — начале 2016 гг., когда обрушились биржи. Но после этого уверенность партии возросла. Тому способствовали, с одной стороны, стабилизация экономического роста и, с другой стороны, экономическая турбулентность в ЕС и США в связи с распространением «экономического национализма».

 
Открытие 19 съезда КПК / xinhuanet.com

Bloomberg отмечает, что Си Цзиньпин пообещал превратить Китай в ведущую мировую державу к 2050 г. Он сказал, что Китай будет и дальше открыт для иностранных компаний, а также будет продолжать реформу государственных предприятий, усиливать регулирование финансового сектора и лучше контролировать кредитно-денежную политику. Нынешний этап развития Китая Си Цзиньпин назвал временем стратегических возможностей.

За этими высказываниями с интересом следят инвесторы, которые хотят понять, каковы планы Китая по реформированию экономики на ближайшие годы. Также им интересны его планы по инвестированию в инфраструктуру. Китай стремится увеличивать свое международное влияние, среди прочего, путем развития инфраструктурных проектов. При этом он старается избежать конфликта с США из-за Северной Кореи.

Си Цзиньпин, комментирует BBC, - гораздо амбициознее своих непосредственных предшественников. Самым удивительным, с точки зрения комментатора, в выступлении Си Цзиньпина была уверенность в идеологическом единстве его страны. Это перекликается с тоном партийных СМИ, которые недавно писали о кризисе и хаосе в западных демократиях, противопоставляя это силе и сплоченности Китая.

 
Делегаты 19 съезда КПК / xinhuanet.com

Washington Post по итогам выступления Си Цзиньпина сообщила, что Коммунистическая партия Китая собирается установить полный контроль над жизнью страны, причем не только в сфере экономики, но также таких областях, как интернет, культура, религия и нравственность. Собственно, уже сейчас китайское руководство вмешивается почти во все сферы жизни. Но судя по выступлению президента, оно собирается вмешиваться еще больше. 

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