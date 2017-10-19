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19 октября 2017, 17:23

Украинские эксперты: оснований говорить о том, что источник рутения может находиться в Украине или России, нет

Данные МАГАТЭ не подтверждают версию о российском происхождении рутения-106, следы которого были обнаружены в пробах воздуха над странами Европы (в наибольшей концентрации – над Румынией) с 29 сентября, сообщает аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика», который приводит выдержки из доклада.

Виктор Шендерович, технический консультант Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (Украина):

Никакие инциденты, происшествия или ситуации на украинских или российских АЭС, которые могли привести к повышению рутения-106 в атмосфере, не происходили. Поэтому в настоящее время должен осуществляться квалифицированный поиск источника происшествия, который привел к появлению рутения. Нужно сказать, что количество этого вещества настолько незначительно, что очень трудно фиксируется приборами. Однако, оснований говорить о том, что источник может находиться в Украине или России, нет, по той простой причине, что на АЭС не проводятся действия с ядерным топливом, которые могут привести к утечке этого вещества.

Александр Коноплев, глава мониторинговой миссии МАГАТЭ по радиологическим аспектам, международный эксперт по атомной энергетике, секретарь Союза ветеранов атомной энергетики Украины:

Ни одна из чрезвычайных ситуаций на украинских АЭС не могла стать причиной превышения концентрации рутения-106. В таком случае он сопровождался бы выбросом других веществ (прежде всего, йодом, цезием, стронцием), а этого не наблюдается. Поэтому причиной появления изотопа украинские и российские АЭС быть не могли. Рутений-106 может образоваться во время повторного использования топлива. И действительно, на Южном Урале есть предприятия, где идет такой процесс. Но эту версию опровергают зафиксированные показатели. Если бы источник утечки был на Урале, там была бы самая высокая концентрация вещества, а над Украиной и Европой показатели снижались. Но сейчас ситуация обратная – концентрация рутения выше всего в воздухе над Европой.

Владимир Бронников, президент Украинского ядерного сообщества, заслуженный энергетик Украины:

Чрезвычайные ситуации на украинских и российских атомных электростанциях в настоящий момент не происходили. Поэтому эти события с появлением рутения не могут быть связаны с работой АЭС в Украине и в России.

Григорий Коваленко, доктор физико-математических наук, профессор, завлаборатории радиоэкологической безопасности и радиационного мониторинга Научно-исследовательского предприятия «Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем»:

Проводится постоянный мониторинг работы украинских атомных электростанций и оценка их воздействия на окружающую среду. От украинских АЭС не зафиксированы повышения по радиоизотопам. Таким образом, анализ возможных причин будет продолжен. Полностью несостоятельна версия о том, что радиоизотопы появились в атмосферном воздухе в связи с какими-либо чрезвычайными ситуации в Украине или России. Эта информация быстро проверяется и жестко контролируется международными организациями.

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