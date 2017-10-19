В 2017 году экономика России окончательно вышла из рецессии и теперь растет умеренными темпами. Об этом уже много раз отчитывались российские чиновники и Росстат, теперь об этом говорится в докладе Всемирного банка. «В странах Центральной Европы и западной части Балканского полуострова продолжает фиксироваться устойчивый рост ВВП, в то время как РФ и Белоруссия вышли из рецессии... При поддержке более высоких цен на нефть и макростабилизации российская экономика вернулась к умеренным темпам роста»,— говорится в документе.

По подсчетам Всемирного банка, в 2017 и 2018 гг. ВВП России будет расти на 1,7%, а в 2019 году чуть быстрее, на 1,8%. среднесрочный прогноз улучшился благодаря достаточно быстрому восстановлению спроса на внутреннем рынке и высокому экспорту.

Для того, чтобы в долгосрочной перспективе добиться повышения роста экономики, России необходимо провести структурные реформы, уверены во Всемирном банке. А главные риски для страны — это снижение цен на нефть и негативные последствия санкций.

Действительно, по последним данным Росстата, оборот розничной торговли по итогам сентября вырос на 3,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Хотя по сравнению с августом он и сократился на 0,5%, в годовом выражении рост оказался самым высоким с декабря 2014 года (тогда товарооборот увеличился на 5,1%).

Торговый центр / pixabay.com

Потребительская активность, сильнее остальных макроэкономических показателей пострадавшая от кризиса и ослабления рубля, начала показывать положительную динамику только во втором квартале этого года, напоминает РБК, до этого она падала на протяжении двух с лишним лет. Впрочем, это не помогло ей показать плюс по итогам первого полугодия — за январь—июнь розничная торговля сократилась на 0,3%. А за третий квартал с учетом сильных данных сентября она выросла на 2%, всего с начала года на 0,5%.

Есть одно но: рост потребления финансируется не за счет роста доходов, а благодаря кредитованию.

Согласно тем же данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян с января по сентябрь снизились на 1,2% по сравнению с девятью месяцами прошлого года. Правда, за сентябрь реальные доходы граждан выросли на 0,4% по отношению к августу, но все равно уменьшились на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Москва, курсы валют / mskagency.ru

Денежные доходы в среднем на душу населения в сентябре возросли в годовом выражении на 3,3%, достигнув 31 576 рублей. По сравнению с августом рост доходов составил 0,4%. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам сентября достигла 37 520 рублей, что на 5,6% выше, чем годом ранее.

В этом контексте интересно посмотреть на «Индекс готовности стран G20 к будущему», который презентовал в среду международный дискуссионный клуб «Валдай» совместно с ВЦИОМ. О нем пишет «Коммерсантъ».

В индексе Россия занимает 12-е место после, в частности Германии, США, Великобритании, Японии. При этом у России самая высокая, шестая, позиция по показателям суверенитета и безопасности. По научным достижениям Россия занимает 10-е место, по международному влиянию, технологическому развитию, состоянию общества и образованию — 12-е, по госуправлению — 13-е. А по экономике, ресурсам и экологии — лишь 19-е место. Глава ВЦИОМа Валерий Федоров пояснил, что индекс оценивает потенциал страны и сигнализирует о «болевых точках».