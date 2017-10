«Коммерсантъ» в статье «Госпожа претендент» пишет, что Ксения Собчак готова выдвигаться и быть выдвинутой.

«Кредиты под залог тайны»: компаниям придется делиться налоговой информацией с банками.

«Рыба не клюет на сертификат»: участники рынка просят перенести внедрение электронного ветеринарного учета.

«Долги по расписанию»: финансовая устойчивость авиаперевозчиков будет обязательной.

РБК: «Минус на минус дает Траст». Покупателем акций «ФК Открытие» был банк с отрицательным капиталом.

«Соперница из "Дома-2"»: Ксения Собчак вступает в президентскую гонку.

«Дефектный дефицит»: Правительство и субъекты Федерации разошлись в оценке региональных бюджетов.

«Бизнес избавят от советского прошлого»: Минэкономразвития доработало законопроект о надзоре за предпринимателями.

«Известия»: «Резиденты удвоят налоги». В 2020 году с особых экономических зон планируется получить 70 миллиардов рублей налогов.

«Россияне закрыли старые кредиты новыми»: заемщики направили более половины новых ссуд на погашение взятых ранее.

«Наценки на овощи достигли 60%»: надбавка торговых сетей на овощи втрое выше, чем на мясо и молоко.

«Газета.ru» в статье «Собчак против всех» пытается понять, что стоит за решением Ксении Собчак бороться за пост президента России.

«Главное для Порошенко — чтобы не пролилась кровь»: спецназ предпринял штурм палаточного лагеря перед зданием Рады.

«Томатная амнистия»: с 1 декабря в Россию начнутся поставки турецких помидоров.

The Economist: «Очередной миграционный запрет Дональда Трампа заблокирован двумя федеральными судьями» (Donald Trump’s latest travel ban is blocked by two federal judges). На этот раз верховному суду США, вероятно, не удастся уклониться от того, чтобы вынести свое суждение о президентской стратегии.

«The Economist объясняет: как два местных референдума могут повлиять на будущее Италии» (The Economist explains: How two local referendums might affect Italy’s future). Голосования в областях Ломбардия и Венеция могут сыграть на руку итальянским регионалистам.

Bloomberg: «Жесткий Brexit будет катастрофой, считает бывштий премьер-министр Ирландии Кенни» (Hard Brexit Would Be Catastrophic, Former Irish PM Kenny Says). Бывший премьер-министр Ирландии Энда Кенни раскритиковал британских политиков за то, что они не учитывают возможные последствия «жесткого сценария» отделения Британии от ЕС.

«Мадриду следует сделать еще одну попытку убеждения» (Madrid Should Give Persuasion One More Try). Премьер-министр Испании Мариано Рахой дал каталонским сепаратистам срок до четверга, чтобы они отказались от своих притязаний на независимость. На его стороне находятся конституция, верховный суд, оппозиционные партии и союзники по ЕС.

The Wall Street Journal: «Трамп сузил список кандидатов на пост главы ФРС до пяти» (Trump Narrows Fed Leader Search to Five Candidates). Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро выберет следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США.

«Ближневосточные конфликты раздуваются, по мере того как ИГ тушуется» (Mideast Conflicts Flare Up as ISIS Fades). Территория, контролируемая террористическое группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) сокращается. Параллельно с этим усиливаются другие региональные конфронтации.