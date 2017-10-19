Институт психиатрии имени Сербского решил выйти на рынок школьных учебников. До конца года Минобразованию будет представлен учебник по психологии для 3-11 классов. Предполагается, что изучать дисциплину школьники будут на уроках ОБЖ, на это будет отводиться 20 учебных часов.

«Ребенок должен знать о себе, о том, как он будет развиваться», — уверен директор Института имени Сербского Зураб Кекелидзе.

Забота об образовании школьников, конечно, радует. Можно также порадоваться, что для психологии не вводят отдельного предмета, во всяком случае пока — а то министр образования недавно заявила о намерении преподавать в школах шахматы.

Остается надеяться, что новый предмет будет нужен хоть кому-то, кроме авторов учебника.