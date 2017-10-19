Анатолий Артамонов предложил использовать высокотехнологичную продукцию калужских предприятий для нужд «Газпрома»

18 октября в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Стороны обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве. Особое внимание было уделено работе по газификации области.

Между «Газпромом» и Правительством области подписаны соглашения о сотрудничестве, о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также договор о газификации и программа развития газоснабжения и газификации на период до 2021 года. С 2002 по 2016 годы «Газпром» направил на эти цели 8,3 млрд. руб., построено 102 газопровода суммарной протяженностью около 1340 км. В результате уровень газификации региона вырос с 62,9% до 89,5% (в среднем по России — 67,2%).

В 2017 году инвестиции компании в газификацию региона составили 700 млн. руб. По итогам года планируется завершить строительно-монтажные работы на 18 газопроводах в Дзержинском, Думиничском, Износковском, Малоярославецком, Мещовском, Перемышльском, Спас-Деменском, Сухиничском, Тарусском, Ферзиковском, Юхновском районах. Начато строительство еще 22-х, ведется проектирование 18 газопроводов.

В рамках программы «Газпром - детям» в регионе построены четыре физкультурно-оздоровительных комплекса в Белоусово, Мещовске, Сухиничах, Барятино, а также спортивные площадки. На встрече было решено расширить комплекс в Сухиничах, возведя дополнительно пристройку к бассейну.

В ходе встречи Анатолий Артамонов обратился к Алексею Миллеру с просьбой включить реконструкцию газораспределительной станции «Малоярославец» в Инвестиционную программу ПАО «Газпром» на 2018 год, в программу «Автоматическая газораспределительная станция нового поколения» строительство пилотной АГРС «Людиново-2» производства компании «Пьетро Фиорентини» с последующим ее поэтапным выкупом.

Отдельное внимание стороны уделили перспективам расширения использования высокотехнологичной продукции калужских предприятий для нужд «Газпрома». Принято решение в кратчайшие сроки разработать «дорожные карты» внедрения этой продукции.