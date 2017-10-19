Коммунистическая партия, которая собирается в очередной раз выдвинуть в президенты Геннадия Зюганова, все-таки ищет компромисс с близкими по духу силами. Пока, впрочем, непонятно, удастся ли выстроить коалицию вокруг лидера КПРФ, который занимает свой пост уже почти четверть века.

Напомним, еще в феврале Геннадий Зюганов заявил о своем желании быть кандидатом от всех «государственно-патриотических сил». Одним из координаторов проходивших совещаний был Юрий Болдырев, который в свое время был одним из основателей партии «Яблоко». В заседаниях принимали участие глава движения «Новороссия» Игорь Стрелков, лидер Народно-патриотической партии Владимир Милосердов, председатель партии «Великая Россия» Андрей Савельев и некоторые другие лидеры «национально-патриотических организаций».

В итоге заседание «команды народных лидеров», которые выдвигаются совещанием национально-патриотических сил России, прошло с участием представителя Компартии, зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина.

Заседание "команды народных лидеров" Пресс-служба КПРФ

Афонин рассказал «Коммерсанту», что коммунисты «заинтересованы в формировании вокруг КПРФ широкой народно-патриотической коалиции». «Мы работаем с разными структурами, среди представителей на совещании есть и наши антиподы, монархисты, например. Но мы исходим из совместной экономической программы», — сказал он.

Правда, по словам Афонина, конкретные кандидатуры пока не обсуждаются. «Мы все прекрасно понимаем, что есть КПРФ, вторая политическая сила в стране. Из позиции партии должны исходить и кадровые предложения», — считает он. Съезд КПРФ, который формально и выдвигает кандидата, пройдет в конце декабря.

Игорь Стрелков, в свою очередь, заявил, что речь о поддержке КПРФ может идти только в случае выдвижения единого согласованного кандидата. «Мы не говорим о поддержке любого кандидата от КПРФ, только если партия пойдет на выдвижение единого. У нас нет желания видеть в этой роли Геннадия Андреевича, бессменного спойлера Владимира Владимировича, об этом было четко заявлено», — сказал Стрелков «Коммерсанту».

Напомним, в 1995-96 гг. КПРФ также работала в рамках «Народно-патриотического союза», в который входили и достаточно крупные по тем временам организации, такие как Аграрная партия России. Потом, правда, коалиция распалась и сейчас в Совет народно-патриотических сил, фактически, входят только организации, созданные самой Компартией.

Вполне вероятно, что предвыборный штаб КПРФ хочет несколько расширить базу поддержки. Правда, непонятно, как будет действовать партия, если для этого ей придется отказаться от выдвижения своего 73-летнего лидера. Тем более, что у КПРФ есть «ядерный электорат», который отдаст голоса ее кандидату практически в любом случае.

Юрий Афонин kprf.ru

Правда, уже давно ходят слухи о том, что в Коммунистической партии постепенно ищут замену Геннадию Зюганову, причем Юрий Афонин называется в числе вероятных кандидатов. Ему всего 40 лет, у него есть контакты в различных федеральных структурах и в последнее время он принимает участие в самых разнообразных мероприятиях и начинаниях Компартии. Так что не исключено, что на переговорах с «государственно-патриотическими силами» КПРФ действительно ищет себе нового кандидата.