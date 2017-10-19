CМИ обсуждают рост напряженности между арабами и курдами на Ближнем Востоке. Напряженность наблюдается в Сирии и Ираке, где из-за общего хаоса, связанного с войной против террористов, у курдов появилась надежда на увеличение автономии. Но теперь они столкнулись с препятствиями.

17 октября поддерживаемая США армия, именуемая «Демократические силы Сирии» и состоящая из курдов и арабов,захватила Ракку, пишет The Economist. Родоначальником этого ополчения считается курдская партия «Демократический союз» (PYD), которая теперь фактически контролирует северную часть Сирии. PYD объявил свою территорию автономией в 2016 г. Многие курды хотели автономии, потому что считали, что сирийское правительство их притесняет. Однако сейчас PYD начинает вести себя все более авторитарно. Это выражается в обратной дискриминации: если раньше в слабой позиции систематически оказывались курды, то теперь курды на своей территории дискриминируют арабов.

С учетом того, что значительную часть населения на этой территории составляют именно арабы, ситуация становится напряженной. Среди арабов растет недовольство, и это может привести к их отчуждению. Такое отчуждение чревато развитием нездоровых сценариев. В свое время отчуждение арабов-суннитов от шиитского большинства в Ираке дало почву для распространения террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Боевые действия в Сирии / flickr.com

Кроме того, складывающаяся ситуация угрожает существованию «Демократических сил Сирии». Сплоченность этой группы в борьбе против ИГ была обусловлено внешней поддержкой (со стороны США), которая направляла ее на борьбу с ИГ. Теперь, когда ИГ в значительной степени победили, интересы арабов и курдов стали заметно расходиться. Недовольные поведением курдов, арабы всё больше симпатизируют сирийскому правительству, против которого они первоначально выступали. Сирийскому правительству, в свою очередь, это может быть выгодно, потому что это дает ему шанс восстановить контроль над северными территориями.

Также проблему для PYD представляет собой Турция. В Турции эта партия считается террористической организацией, которая имеет связи с турецкими курдами. В связи с этим турки уже пытались вмешиваться в сирийский конфликт, мотивируя это необходимостью бороться с ИГ, но заодно и нанося удары по курдским ополченцам.

Bloomerg пишет об иракских курдах. В Ираке ослабление ИГ тоже привело к обострению противостояния между курдами и арабами. Пользуясь перераспределением иракских сил во время борьбы с ИГ, курдские ополченцы в 2014 г. захватили город Киркук и прилегающие территории, богатые нефтью. Это дало повод надеяться на создание курдского независимого государства, и в итоге этой осенью в иракском Курдистане прошел референдум, на котором 93% голосов были отданы в пользу независимости. Это вызвало недовольство как в Багдаде, так и у Ирана и Турции. В итоге иракское правительство перезахватило Киркук у курдов.

Курдские военизированные подразделения в Киркуке / YouTube.com

Между тем, среди самих иракских курдов начались противоречия. Политические партии начали обвинять друг друга в коллаборации с иракским правительством. На самом деле такие междоусобные трения бывали и раньше. В частности, поводом для конфликтов была конкуренция за власть на автономной территории. Конфликты постепенно стихали, но никогда полностью не разрешались.

Фактически утрата Киркука означает для курдов, что перспектива их независимости становится еще менее реалистичной, чем раньше. Их лидеры, конечно, будут и дальше подогревать сепаратистские настроения, но теперь у них будет меньше возможностей для действий — из-за внутренних противоречий и из-за того, что у них отняли Киркук. По всей видимости, Курдистану и Багдаду придется провести переговоры о реорганизации отношений, однако о том, каким будет исход этих переговоров, судить трудно.