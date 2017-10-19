Главный редактор журнала «Geoenergetics» (Латвия): МАГАТЭ не подтвердило версию немецкого ведомства о происхождении рутения-106

В СМИ продолжается обсуждение темы, связанной с обнаружением рутения-106 в пробах воздуха над несколькими европейскими странами в конце сентября – начале октября. Аналитический онлайн-журнал «Geoenergetics» провел свое расследование и пришел к выводу, что предположения Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ о том, что источником рутения-106 является некое предприятие на Урале или юге России, не имеют под собой оснований. Издание ссылается на данные МАГАТЭ, согласно которым основные концентрации изотопа обнаружены над Румынией.

Борис Марцинкевич, физик, главный редактор аналитического онлайн-журнала «Geoenergetics» (Латвия):

Как и следовало ожидать, МАГАТЭ не подтвердило версию немецкого ведомства, иного и не могло быть. Контрольные измерительные пункты радиоактивности на территории России не скрывают свои данные, с ними действительно можно ознакомиться в режиме онлайн. Версия немецких «специалистов» может быть реализована только одним способом: рутений-106 немедленно после своей «утечки на Южном Урале» стартует вертикально вверх в космическое пространство, а после того, как планета Земля повернется на необходимое количество градусов, не менее стремительно пикирует на территорию Европы. Только в этом случае версия о том, что «уральский рутений-106» не зафиксирован на территории России, которую он миновал для того, чтобы переполошить всю Европу, имеет право на существование.

Ну, а пока отчет МАГАТЭ убедительно доказывает, что европейские СМИ готовы цепляться не то что за малейший информационный повод, а даже за намек на него ради раздувания антироссийской истерики. Досадно, что к этой компании в данном случае не погнушались присоединиться еще и немецкие специалисты по радиологической защите. Выводы о том, как оценивать поведение некоторых наших СМИ и «экспертов» вы, уважаемые читатели, можете сделать самостоятельно.