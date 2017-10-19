Путин на «Валдае»

Президент России Владимир Путин выступил на итоговой пленарной сессии XIV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием «Мир будущего: через столкновение к гармонии». В этом году тема форума – «Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?». Российский лидер затронул в данной связи все ключевые темы международной повестки: Сирия, КНДР, сепаратистские процессы в Европе, принадлежность Крыма.

Лейтмотивом выступления Путина звучит призыв к цивилизованному подходу в решении любых проблем при том, что «у каждого государства – естественно – есть свои политические, экономические и другие интересы», причем они «далеко не всегда совпадают». Другое дело, что продвигать эти интересы можно разными способами, отмечает президент.

В качестве примера российский лидер приводит Ближний Восток, «который попытались переоформить, переформатировать «под себя» некоторые игроки, навязать чужую модель развития через управляемые извне перевороты, а то и просто напрямую силой оружия». Этих самых игроков Владимир Путин прямо не называет, однако после фразы «Вместо того чтобы сообща выправлять ситуацию, нанести реальный удар по терроризму, а не имитировать борьбу с ним, некоторые наши коллеги делают все, чтобы хаос в регионе стал перманентным» отсылка к проблематике российско-американских отношений в борьбе с терроризмом становится очевидной.

Это и подтверждает Путин, напоминая в качестве контрпримера «такой самоуверенной и разрушительной политике» о Сирии, где «Россия противостоит террористам вместе с законным правительством Сирии и с другими государствами региона, действует на основе международного права».

Досталось американской внешней политике от Путина и в другом примере – «клинч вокруг Корейского полуострова». Россия безусловно осуждает ядерные испытания Северной Кореи и выполняет все резолюции Совбеза ООН, принятые в данной связи, подчеркивает президент. Однако «решать эту проблему, безусловно, нужно путем диалога, а не загонять Северную Корею в угол, не угрожать применением силы, не опускаться до откровенного хамства и ругани» – по всей видимости, глава государства припомнил обмен любезностями между «безумным стариком» Дональдом Трампом и «человеком-ракетой» Ким Чен Ыном.

Двойные стандарты во внешней политике опасны для стабильного развития континентов, убежден Владимир Путин. Это демонстрируют сепаратистские процессы в Каталонии и Курдистане, где по итогам референдумов население высказалось за обретение статуса суверенных государств, однако «раньше надо было думать об этом», указывает российский лидер: «Что, никто не знал о подобных длящихся веками противоречиях внутри самой Европы? Знали ведь, правда? Знали. Однако в свое время фактически приветствовали распад целого ряда государств в Европе, не скрывая радости по этому поводу. А зачем же нужно было так бездумно, исходя из текущей политической конъюнктуры и желания угодить – прямо скажу – «старшему брату» из Вашингтона, безоговорочно поддерживать отделение Косово, провоцируя подобные процессы в других регионах Европы да и в мире?».

После упоминания Косово вполне предсказуемо поднимается тема присоединения Крыма к России и то, что Западу «вот уже почему-то это не понравилось». Владимир Путин отмечает: «Получается, на взгляд некоторых наших коллег, есть «правильные» борцы за независимость и свободу и есть «сепаратисты», которые не могут отстаивать свои права, даже с помощью демократических механизмов».

Для «неправильных» борцов включается механизм санкций, причем политическая мотивация используется для продвижения коммерческих интересов: «Так, недавний санкционный пакет, принятый американским Конгрессом, откровенно нацелен на то, чтобы вытеснить Россию с европейских рынков энергоносителей, заставить Европу перейти на более дорогой сжиженный газ из США. <…> Нам пытаются чинить препятствия в прокладке новых энергомаршрутов, «южного» и «северного» потоков, несмотря на то, что такая диверсификация логистики экономически эффективна, выгодна Европе, служит укреплению ее безопасности», – указывает президент.

Однако в современных реалиях выигрыш за счет других невозможен, убежден Владимир Путин, поскольку «политика, основанная на самоуверенности, эгоизме, претензиях на собственную исключительность, ни уважения, ни истинного величия не принесет, а вот естественное, справедливое отторжение и противодействие неизбежно вызовет».

Напомнил президент и о холодной войне, и о попытках экспорта демократии западными партнерами – в общем, тема «Созидательного разрушения» в выступлении российского лидера раскрыта вполне. А вот «возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок» и удастся ли прийти «через столкновения к гармонии», по-прежнему не ясно.