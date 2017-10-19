Эксперт: Атомная отрасль - одна из самых интеллектуальных и технологически развитых

Минкомсвязи, Росатом, Ростелеком, Университет ИТМО и МГУ договорились о создании Национального консорциума развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления. Соответствующий меморандум был подписан на международной конференции «Открытые инновации».

Подписи под документом поставили заместитель министра Минкомсвязи России Сергей Калугин, первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, ректор Университета ИТМО Владимир Васильев и заместитель декана экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Трухачев.

Одна из ключевых задач консорциума – создание и реализация концепции «Умные города России», которая будет определит конкретные меры и целевые показатели по цифровизации отраслей городского хозяйства. До конца 2017 года планируется выбрать пилотные территории и разработать дорожную карту, включающую в том числе мероприятия по применению цифровых платформ управления «умными городами», пилотные проекты по внедрению беспилотного транспорта, повышение прозрачности и эффективности ЖКХ, созданию в городах благоприятных условий для развития высокотехнологичных компаний и проектов и другие инициативы.

Игорь Рябов, директор исследовательского центра «Промышленность и общество»:

Цифровая среда в крупных городах призвана облегчить доступность их населения к инфраструктуре и услугам. Во многом Россия отстала от ведущих мегаполисов, и наша задача - заглянуть в будущее.

Приведу пример: транспорт в европейских и азиатских городах-лидерах давно управляется интеллектуальными системами, обеспечивается точность и доступность услуг. У нас в Москве такую систему только обещают запустить уже несколько лет, но вопрос так и не решён. Мы живем по старинке. Из-за этого не развиваются многие виды бизнеса, которые должны развиваться в городской среде.

Путь, по которому сейчас решили пойти, связан с запуском пилотных проектов в тех городах, где есть и специалисты, и возможности запустить подобные проекты. Участие в создании цифровой городской среды Росатома связано с тем, что города присутствия госкорпорации отличаются высоким уровнем проникновения технологий и высоким образовательным уровнем населения. Именно в технологических сферах человеческой деятельности. Плюс в каждом городе есть исчерпывающие энергетические ресурсы для запуска самого сложного проекта.

Могу добавить, что это и следствие ещё одной отличительной особенности Росатома - активно идти в смежные отрасли, расширять горизонты применения технологий из атомной сферы. Атомная отрасль - одна из самых интеллектуальных и технологически развитых.