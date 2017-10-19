Ксения Собчак объявила о своем намерении участвовать в выборах президента. Новость, мягко говоря, ожидаемая — о том, что Собчак собирается выдвигаться, по крайней мере месяц говорят вполне открыто, а слухи ходили и ранее.

Вообще говоря выборы 2018 года, как и последние минимум три кампании, характерны отсутствием интриги. Если в 2000 году еще можно было гадать, победит Владимир Путин в первом туре или нет (победил), то потом вопрос стоял только, если смотреть на мир реалистично, в мало что значащих цифрах. Кто помнит, что Дмитрий Медведев, если исходить из числа избирателей, самый популярный российский президент? Он единственный смог набрать более 50 миллионов голосов. Кто знает фамилии третьего и четвертого кандидатов на выборах 2004 года?

Работа Информационного центра ЦИК "Выборы-2004" pr2004.cikrf.ru

Сама Ксения Собчак в обращении к избирателям, которое опубликовала газета «Ведомости», задает россиянам риторический вопрос: «Вы против того, что много лет в списке только Зюганов, Явлинский, Путин и их безликие дублеры и заместители?» Между тем имя Григория Явлинского последний раз было в бюллетенях для голосования на президентских выборах аж в 2000 году — когда самой Ксении Собчак было чуть больше 18 лет. После этого кандидаты от «Яблока» также не могли дойти до завершающего этапа кампании.

А раз интриги нет — потому что и по закону, да и по логике, абсолютно не важно, кто занял второе место и сколько он набрал голосов — то ее приходится придумывать. Потому что выборы президента в суперпрезидентской республике, какой де-факто сейчас является Россия, не могут не быть важным событием для общественной жизни.

Традиционно в нагнетании страстей вокруг президентских выборов принято подозревать Администрацию президента. Но стоит признать, что и вполне оппозиционно настроенные граждане уже через несколько минут после публикации обращения Ксении Собчак наполнили социальные сети мегабайтами текстов с предположениями, прогнозами, разъяснениями, шутками, домыслами и т. д.

Что самое интересное, в итоге все оказались в выигрыше. Образованные и зажиточные (по российским меркам) жители крупных городов, голоса которых Путин, по всей видимости, к концу 2000-х годов потерял безвозвратно, смогут либо проголосовать «против всех» в лице Собчак, либо, в очередной раз, найти виноватого в провале оппозиции — не обвинять же в этом Путина восемнадцатый год подряд. Кураторы внутренней политики в Кремле смогут еще долго писать в своих отчетах о грамотно спланированном шаге, который позволил провести выборы президента на должном уровне. Другие кандидаты от либерального фланга — пока ими являются Алексей Навальный и Григорий Явлинский — получат возможность маневрировать при проведении кампании и найдут оправдание всем возможным неудачам.

Пока, правда, до конца непонятно, что получит от выборов сама Ксения Собчак. Женщина, которая провела, возможно, самый лучший личный ребрнединг за всю историю новой России, вряд ли не думает о том, что идет на конфликт с некоторой частью близких ей по взглядам людей. Вопрос только в том, где искать вероятную компенсацию и, если использовать модные в последнее время шахматные термины, выигрывает она качество или теряет.