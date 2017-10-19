Топ новостей 19 октября
Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня одной из центральных тем остается участие Ксении Собчак в президентских выборах, испанские власти объявили о готовности лишить Каталонию статуса автономии, родственники жертв авиакатастрофы над Синаем потребовали компенсацию в 93 млрд рублей.
Песков опроверг причастность Кремля к решению Собчак идти на выборы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг отношение Кремля к решению телеведущей Ксении Собчак участвовать в выборах президента в 2018 году. Он также призвал СМИ не называть участников предвыборной гонки соперниками Путина, так как действующий глава государства еще не принял решения об участии.
Новый #Ёлкин . Другие карикатуры на злободневные события - https://t.co/rOh1g41Kwa pic.twitter.com/yOKNKid7xf— Радио Свобода (@SvobodaRadio) 19 октября 2017 г.
#ПростоУлыбнуться Галкин собрал для Ксении Собчак отличную команду pic.twitter.com/dl9iIfJBo5— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 19 октября 2017 г.
А может зря мы? Вон какая у неё первая леди.. pic.twitter.com/0jqFT471pp— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 19 октября 2017 г.
В ЦИКе назвали провокацией призыв Собчак пустить на выборы Навального
Призыв телеведущей Ксении Собчак допустить до президентских выборов Алексея Навального — это «провоцирующая манера поведения», заявил замглавы ЦИК России Николай Булаев. Накануне Собчак сообщила, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Она также призвала зарегистрировать Навального, сообщив, что готова снять свою кандидатуру в его пользу.
Власти Испании обсудят приостановку самоуправления Каталонии 21 октября
Правительство Испании 21 октября проведет заседание, на котором будет принято решение об активации 155 статьи Конституции, позволяющей приостановить самоуправление Каталонии. СМИ опубликовали текст заявления, отметив, что оно было сделано в ответ на слова главы автономии Карлеса Пучдемона, пригрозившего объявить о независимости, если Мадрид продолжит давление.
Родные жертв катастрофы над Синаем подали иск о компенсации на 93 млрд рублей
В Замоскворецкий суд Москвы поступил коллективный иск от родственников туристов, погибших при возвращении в Петербург из Египта в 2015 году. Иск подали 118 человек. Они требуют компенсации морального вреда на сумму свыше 93 млрд рублей. Ответчиками выступают «Ингосстрах», авиакомпания «Когалымавиа» и другие.
Путин продлил свой указ о снижении зарплат высшим чиновникам до 2019 года
Президент Владимир Путин продлил на год действие своего же указа об урезании на 10% зарплат главы государства, премьер-министра, вице-премьеров, министров, генерального прокурора, главы Следственного комитета, руководителя ЦИК, а также сотрудников администрации Кремля, аппарата Счетной палаты и аппарата правительства.
Путин снизил себе зарплату на 10%, хотя сам точно не знает её размер (мне приносят, я сразу складываю)— недруги за бугром (@Lndcalling) 19 октября 2017 г.
Ув редакция, мы жители деревни, не можем больше есть черную икру и пить Шардоне 1905 г. наблюдая как Президент урезает себе з/п..Нам стыдно.— деревня Дураково (@willi_rusland) 19 октября 2017 г.
Петру Павленскому предъявили обвинение во Франции
Французские власти предъявили обвинение российскому художнику-акционисту Петру Павленскому. После того, как с разрешения штатных врачей-психиатров парижской полици Павленский покинул психиатрический диспансер, ему было предъявлено обвинение в уничтожении чужого имущества опасным для окружающих способом. Мерой пресечения избрано предварительное заключение под стражу.
Польская комиссия не подтвердила данные о взрыве в самолете Качиньского
Польская комиссия по расследованию гибели президента Леха Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском не подтвердила сообщение главы Минобороны Антони Мачеревича о взрыве на борту самолета Ту-154. Мачеревич ранее заявлял, что на одной из записей регистраторов слышен «момент взрыва».
Член президиума ВАК не смог получить доступ к диссертационному делу Мединского
Член президиума Высшей аттестационной комиссии, научный руководитель Госархива Сергей Мироненко не смог получить доступ к аттестационному делу министра культуры Владимира Мединского. Аттестационное или диссертационное дело — это комплект документов по защите диссертации, который хранится в ВАКе. В него, в частности, входят стенограмма заседания диссертационного совета и справка о присуждении ученой степени.
РПЦ передали старое здание «Союзмультфильма»
Росимущество передало РПЦ здание студии «Союзмультфильм» на Долгоруковской улице в Москве. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Пристансков. С 1946 года студия располагалась в здании Никольского храма, неподалеку от метро «Новослободская». В сентябре она переехала из старого здания в новое на улице Академика Королева.
Здание Союзмультфильма в Москве передадут РПЦhttps://t.co/6tKXVyWySQ pic.twitter.com/MMa1j5uNtv— Лентач (@oldLentach) 19 октября 2017 г.
Ждем появления мультфильмов "Ну, помолись!", "Ёжик в атеистическом тумане" и "Котенок по имени Аминь" pic.twitter.com/OnxVNSYExh— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 19 октября 2017 г.
СМИ опубликовали предложение КНДР к США о мирном сосуществовании
КНДР заинтересована в мирном сосуществовании с США, сообщают северокорейские СМИ: для этого США следует признать необратимый ядерный статус КНДР.