Топ новостей 19 октября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня одной из центральных тем остается участие Ксении Собчак в президентских выборах, испанские власти объявили о готовности лишить Каталонию статуса автономии, родственники жертв авиакатастрофы над Синаем потребовали компенсацию в 93 млрд рублей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг отношение Кремля к решению телеведущей Ксении Собчак участвовать в выборах президента в 2018 году. Он также призвал СМИ не называть участников предвыборной гонки соперниками Путина, так как действующий глава государства еще не принял решения об участии.

А может зря мы? Вон какая у неё первая леди.. pic.twitter.com/0jqFT471pp — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 19 октября 2017 г.

Несанкционированная акция на Манежной площади в поддержку А.Навального / mskagency.ru

Призыв телеведущей Ксении Собчак допустить до президентских выборов Алексея Навального — это «провоцирующая манера поведения», заявил замглавы ЦИК России Николай Булаев. Накануне Собчак сообщила, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Она также призвала зарегистрировать Навального, сообщив, что готова снять свою кандидатуру в его пользу.

Демонстрация в Каталонии

Правительство Испании 21 октября проведет заседание, на котором будет принято решение об активации 155 статьи Конституции, позволяющей приостановить самоуправление Каталонии. СМИ опубликовали текст заявления, отметив, что оно было сделано в ответ на слова главы автономии Карлеса Пучдемона, пригрозившего объявить о независимости, если Мадрид продолжит давление.

В Замоскворецкий суд Москвы поступил коллективный иск от родственников туристов, погибших при возвращении в Петербург из Египта в 2015 году. Иск подали 118 человек. Они требуют компенсации морального вреда на сумму свыше 93 млрд рублей. Ответчиками выступают «Ингосстрах», авиакомпания «Когалымавиа» и другие.

В.Путин во время встречи / kremlin.ru

Президент Владимир Путин продлил на год действие своего же указа об урезании на 10% зарплат главы государства, премьер-министра, вице-премьеров, министров, генерального прокурора, главы Следственного комитета, руководителя ЦИК, а также сотрудников администрации Кремля, аппарата Счетной палаты и аппарата правительства.

Путин снизил себе зарплату на 10%, хотя сам точно не знает её размер (мне приносят, я сразу складываю) — недруги за бугром (@Lndcalling) 19 октября 2017 г.

Ув редакция, мы жители деревни, не можем больше есть черную икру и пить Шардоне 1905 г. наблюдая как Президент урезает себе з/п..Нам стыдно. — деревня Дураково (@willi_rusland) 19 октября 2017 г.

Французские власти предъявили обвинение российскому художнику-акционисту Петру Павленскому. После того, как с разрешения штатных врачей-психиатров парижской полици Павленский покинул психиатрический диспансер, ему было предъявлено обвинение в уничтожении чужого имущества опасным для окружающих способом. Мерой пресечения избрано предварительное заключение под стражу.

Ту-154 упавший под Смоленском

Польская комиссия по расследованию гибели президента Леха Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском не подтвердила сообщение главы Минобороны Антони Мачеревича о взрыве на борту самолета Ту-154. Мачеревич ранее заявлял, что на одной из записей регистраторов слышен «момент взрыва».

Сергей Мироненко, член президиума Высшей аттестационной комиссии /фото: МГУ

Член президиума Высшей аттестационной комиссии, научный руководитель Госархива Сергей Мироненко не смог получить доступ к аттестационному делу министра культуры Владимира Мединского. Аттестационное или диссертационное дело — это комплект документов по защите диссертации, который хранится в ВАКе. В него, в частности, входят стенограмма заседания диссертационного совета и справка о присуждении ученой степени.

Росимущество передало РПЦ здание студии «Союзмультфильм» на Долгоруковской улице в Москве. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Пристансков. С 1946 года студия располагалась в здании Никольского храма, неподалеку от метро «Новослободская». В сентябре она переехала из старого здания в новое на улице Академика Королева.

Ждем появления мультфильмов "Ну, помолись!", "Ёжик в атеистическом тумане" и "Котенок по имени Аминь" pic.twitter.com/OnxVNSYExh — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 19 октября 2017 г.

КНДР заинтересована в мирном сосуществовании с США, сообщают северокорейские СМИ: для этого США следует признать необратимый ядерный статус КНДР.